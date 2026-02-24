REKLAMA

Zegarki i biżuteria w cieniu luksusowych podróży i kosmetyków. Co czeka dalej rynek? [RAPORT]

Zegarki i biżuteria w cieniu luksusowych podróży i kosmetyków. Co czeka dalej rynek? [RAPORT]

24 lutego 2026, 13:40
24 lutego 2026, 13:40

Zegarki i biżuteria w cieniu luksusowych podróży i kosmetyków. Co czeka dalej rynek? [RAPORT]
Zegarki i biżuteria w cieniu luksusowych podróży i kosmetyków. Co czeka dalej rynek? [RAPORT]
fot. materiały prasowe

67 proc. badanych przedstawicieli firm z branży dóbr luksusowych spodziewa się w tym roku stabilnych lub rosnących przychodów - wynika z raportu Deloitte. Jednocześnie ponad 80 proc. przewiduje dostosowanie cen do warunków rynkowych.

W raporcie przekazano, że według prognoz liderów branży, 2026 r. będzie czasem umiarkowanego rozwoju, a nie dynamicznej ekspansji. Jako główne priorytety w nadchodzącym czasie 35,7 proc. respondentów wskazało napędzanie wzrostu, 30,5 proc. skoncentruje się na wzmacnianiu odporności finansowej, a 14,3 proc. na przewidywaniu i reagowaniu na zmieniające się potrzeby klientów.

Najwyższa dynamika wzrostu luksusowe podróże

Ponad jedna trzecia badanych (36,2 proc.) zakłada, że w tym roku najwyższą dynamikę wzrostu osiągną luksusowe podróże. Na kolejnych miejscach znalazły się kosmetyki, wskazane przez 18,6 proc. liderów oraz odzież i obuwie, (17,4 proc.). Mniej badanych wskazywało na biżuterię (9,3 proc.), zegarki (9 proc.), jedzenie (5 proc.) i wyroby skórzane (4,5 proc.).

Rynki globalne i regionalne

Deloitte przekazało, że dominującą pozycję na globalnym rynku dóbr luksusowych utrzymują Chiny, a liderzy wskazują je jako główny motor światowej konsumpcji luksusu w 2026 roku. Innymi regionami o przewidywanych znaczących wzrostach w br. są Japonia, Bliski Wschód oraz Indie. W Europie i Ameryce Północnej dynamika ta - zdaniem Deloitte - będzie umiarkowana, z kolei w Afryce i Ameryce Południowej znikoma.

Przedstawiciele branży byli też pytani o trendy, które ich zdaniem które będą kształtować rynek w najbliższych miesiącach. Najczęściej wskazywano na rosnący popyt na personalizację oraz usługi oparte na danych – 33,3 proc. Z kolei 19 proc. respondentów wskazało na rosnące znaczenie podejścia zorientowanego na wartość oraz rozwój kategorii produktów z drugiej ręki.

W strukturze planowanych nakładów 26,2 proc. osób na stanowiskach zarządczych wskazało marketing i pozycjonowanie marki jako główny obszar alokacji kapitału. Jedna piąta (20,5 proc) skoncentruje się na transformacji cyfrowej, a 13,8 proc. na integracji kanałów sprzedaży i poprawie jakości doświadczenia odbiorców usług.

Sztuczna inteligencja w branży dóbr luksusowych

Ankietowani zostali też zapytani o AI - 40,7 proc. z nich stwierdziło, że ich firmy analizują sposoby jej wdrożenia, 41,2 proc. rozpoczęło implementację w wybranych obszarach, a 11,9 proc. zadeklarowało pełne wykorzystanie technologii w kluczowych dla organizacji obszarach.

Zgodnie z wynikami badania, AI ma być wykorzystywana w tych firmach do projektowania produktów i innowacji (21,3 proc.), marketingu i reklamy (21,3 proc.), personalizacji relacji z klientem (21,1 proc.) oraz prognozowania popytu i zarządzanie zapasami (20,6 proc.). W perspektywie pięciu lat to właśnie sztuczna inteligencja – wskazana przez 31,7 proc. respondentów jako najbardziej transformujący czynnik – będzie decydować o efektywności operacyjnej i precyzji personalizacji.

Badanie przeprowadzono w sierpniu i wrześniu 2025 r. wśród 420 przedstawicieli najwyższej kadry zarządzającej firm z sektora dóbr luksusowych, działających w 10 krajach. Respondentami byli członkowie zarządów, rad nadzorczych oraz menedżerowie wyższego szczebla bezpośrednio odpowiedzialni za kluczowe inicjatywy strategiczne w swoich organizacjach.

Deloitte to sieć spółek, która zrzesza 415 tys. specjalistów zatrudnionych w niezależnych firmach na całym świecie, świadczących usługi w zakresie m.in. zarządzania ryzykiem, rewizji finansowej czy doradztwa gospodarczego.

oprac. Anna Rymkiewicz
Źródło: PAP
Moja firma
Nowelizacja ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (NIS2) - nowe obowiązki dla przedsiębiorstw i odpowiedzialność zarządów
24 lut 2026

Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (KSC), implementującą unijną dyrektywę NIS2. Nowe przepisy znacząco rozszerzają zakres podmiotów objętych obowiązkami w zakresie cyberbezpieczeństwa i nakładają realną odpowiedzialność członków zarządów przedsiębiorstw. Jednocześnie skierowano wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w celu kontroli przepisów dotyczących dostawców wysokiego ryzyka.
Zegarki i biżuteria w cieniu luksusowych podróży i kosmetyków. Co czeka dalej rynek? [RAPORT]
24 lut 2026

67 proc. badanych przedstawicieli firm z branży dóbr luksusowych spodziewa się w tym roku stabilnych lub rosnących przychodów - wynika z raportu Deloitte. Jednocześnie ponad 80 proc. przewiduje dostosowanie cen do warunków rynkowych.
Niewypłacalność firm w Polsce rośnie. Czy w 2026 będzie jeszcze gorzej?
23 lut 2026

Ponad 6,5 tys. polskich firm ogłosiło w ubiegłym roku niewypłacalność, o niemal 18 proc. więcej niż w 2024 r.; najbardziej ucierpiały usługi i budownictwo - wynika z danych Coface. Firma szacuje, że w 2026 r. liczba przedsiębiorstw z problemami z płynnością wzrośnie do ok. 7,5 tys.
Kobiety prowadzące firmy w Polsce doznają dyskryminacji w dofinansowaniach
23 lut 2026

Kobiety prowadzące firmy w Polsce doznają dyskryminacji w dofinansowaniach. Ile z nich wskazuje na trudności potencjalnie związane z płcią na etapie pozyskiwania finansowania działalności?

Koniec z oszustami w sieci? UOKiK zyska szerokie narzędzia do kontroli rynku
23 lut 2026

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ma dostać szerokie uprawnienia do ochrony praw klientów w sieci. Pod lupę pójdzie cały e-commerce, a szczególnie usługi finansowe. Czytamy w „PB".
Miliardowe rekompensaty dla firm. Jak państwo chroni przemysł przed drożejącą energią?
20 lut 2026

97 podmiotów z sektora przedsiębiorstw energochłonnych otrzymało w 2025 r. blisko 2,92 mld zł rekompensat z tytułu wysokich cen energii - poinformowało Ministerstwo Rozwoju i Technologii w odpowiedzi na interpelację poselską.
Czy polski system podatkowy wymaga deregulacji, czy budowy od nowa? Oto głos przedsiębiorców [Gość Infor.pl]
20 lut 2026

Czy wystarczy poprawić kilka przepisów, by ułatwić inwestycje i rozwój nowych technologii? A może polski system podatkowy, budowany przez lata i łatany kolejnymi nowelizacjami, wymaga głębokiej przebudowy? O tym rozmawialiśmy z Robertem Drabą, członkiem zarządu Pracodawcy RP.
W 2025 roku na rynku powstało prawie 289 tys. firm. Ponad 191 tys. odwiesiło działalność [DANE Z CEIDG]
20 lut 2026

W 2025 roku do CEIDG wpłynęło 288,8 tys. wniosków o założenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Rok wcześniej było to zaledwie o 64 mniej. Jednocześnie zamknięto 196,7 tys. JDG, a w 2024 r. – 189 tys. W 2025 r. do rejestru wpłynęło też 191,1 tys. wniosków o wznowienie firmy. To o 0,2% więcej niż w 2024 roku – 190,6 tys. Eksperci podsumowujący ww. dane mówią, że liczba nowych JDG utrzymuje się na stabilnym poziomie. Wznowienia i zamknięcia krążą wokół podobnych wartości, a przedsiębiorcy coraz częściej traktują działalność gospodarczą jak przełącznik, który można włączyć lub wyłączyć w zależności od popytu.

Firmy ignorują rosnące zagrożenia. Tradycyjny antywirus to za mało w obliczu ataków hakerskich
20 lut 2026

Rosnąca liczba ataków hakerskich spędza sen z powiek wielu przedsiębiorcom, mimo to większość nie planuje zwiększać wydatków na zabezpieczenia IT - informuje „PB".
Dyplom MBA czy doświadczenie zdobyte w innej firmie: jak się dobrze przygotować do prowadzenia firmy
23 lut 2026

W biznesie wygrywa praktyka, nie dyplom, przedsiębiorcy mówią o tym wprost. Aż 91% właścicieli firm MŚP uważa, że w prowadzeniu działalności bardziej pomaga doświadczenie zdobyte w innych firmach niż wykształcenie. Jednocześnie tylko 43% poleca studia osobom planującym własny biznes.
