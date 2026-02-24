Zegarki i biżuteria w cieniu luksusowych podróży i kosmetyków. Co czeka dalej rynek? [RAPORT]

67 proc. badanych przedstawicieli firm z branży dóbr luksusowych spodziewa się w tym roku stabilnych lub rosnących przychodów - wynika z raportu Deloitte. Jednocześnie ponad 80 proc. przewiduje dostosowanie cen do warunków rynkowych.

W raporcie przekazano, że według prognoz liderów branży, 2026 r. będzie czasem umiarkowanego rozwoju, a nie dynamicznej ekspansji. Jako główne priorytety w nadchodzącym czasie 35,7 proc. respondentów wskazało napędzanie wzrostu, 30,5 proc. skoncentruje się na wzmacnianiu odporności finansowej, a 14,3 proc. na przewidywaniu i reagowaniu na zmieniające się potrzeby klientów.

Najwyższa dynamika wzrostu luksusowe podróże

Ponad jedna trzecia badanych (36,2 proc.) zakłada, że w tym roku najwyższą dynamikę wzrostu osiągną luksusowe podróże. Na kolejnych miejscach znalazły się kosmetyki, wskazane przez 18,6 proc. liderów oraz odzież i obuwie, (17,4 proc.). Mniej badanych wskazywało na biżuterię (9,3 proc.), zegarki (9 proc.), jedzenie (5 proc.) i wyroby skórzane (4,5 proc.).

Rynki globalne i regionalne

Deloitte przekazało, że dominującą pozycję na globalnym rynku dóbr luksusowych utrzymują Chiny, a liderzy wskazują je jako główny motor światowej konsumpcji luksusu w 2026 roku. Innymi regionami o przewidywanych znaczących wzrostach w br. są Japonia, Bliski Wschód oraz Indie. W Europie i Ameryce Północnej dynamika ta - zdaniem Deloitte - będzie umiarkowana, z kolei w Afryce i Ameryce Południowej znikoma.

Przedstawiciele branży byli też pytani o trendy, które ich zdaniem które będą kształtować rynek w najbliższych miesiącach. Najczęściej wskazywano na rosnący popyt na personalizację oraz usługi oparte na danych – 33,3 proc. Z kolei 19 proc. respondentów wskazało na rosnące znaczenie podejścia zorientowanego na wartość oraz rozwój kategorii produktów z drugiej ręki.

W strukturze planowanych nakładów 26,2 proc. osób na stanowiskach zarządczych wskazało marketing i pozycjonowanie marki jako główny obszar alokacji kapitału. Jedna piąta (20,5 proc) skoncentruje się na transformacji cyfrowej, a 13,8 proc. na integracji kanałów sprzedaży i poprawie jakości doświadczenia odbiorców usług.

Sztuczna inteligencja w branży dóbr luksusowych

Ankietowani zostali też zapytani o AI - 40,7 proc. z nich stwierdziło, że ich firmy analizują sposoby jej wdrożenia, 41,2 proc. rozpoczęło implementację w wybranych obszarach, a 11,9 proc. zadeklarowało pełne wykorzystanie technologii w kluczowych dla organizacji obszarach.

Zgodnie z wynikami badania, AI ma być wykorzystywana w tych firmach do projektowania produktów i innowacji (21,3 proc.), marketingu i reklamy (21,3 proc.), personalizacji relacji z klientem (21,1 proc.) oraz prognozowania popytu i zarządzanie zapasami (20,6 proc.). W perspektywie pięciu lat to właśnie sztuczna inteligencja – wskazana przez 31,7 proc. respondentów jako najbardziej transformujący czynnik – będzie decydować o efektywności operacyjnej i precyzji personalizacji.

Badanie przeprowadzono w sierpniu i wrześniu 2025 r. wśród 420 przedstawicieli najwyższej kadry zarządzającej firm z sektora dóbr luksusowych, działających w 10 krajach. Respondentami byli członkowie zarządów, rad nadzorczych oraz menedżerowie wyższego szczebla bezpośrednio odpowiedzialni za kluczowe inicjatywy strategiczne w swoich organizacjach.

Deloitte to sieć spółek, która zrzesza 415 tys. specjalistów zatrudnionych w niezależnych firmach na całym świecie, świadczących usługi w zakresie m.in. zarządzania ryzykiem, rewizji finansowej czy doradztwa gospodarczego.