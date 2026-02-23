REKLAMA

Koniec z oszustami w sieci? UOKiK zyska szerokie narzędzia do kontroli rynku

Koniec z oszustami w sieci? UOKiK zyska szerokie narzędzia do kontroli rynku

23 lutego 2026, 10:39
Koniec z oszustami w sieci? UOKiK zyska szerokie narzędzia do kontroli rynku
Koniec z oszustami w sieci? UOKiK zyska szerokie narzędzia do kontroli rynku
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ma dostać szerokie uprawnienia do ochrony praw klientów w sieci. Pod lupę pójdzie cały e-commerce, a szczególnie usługi finansowe. Czytamy w „PB".

Współpraca instytucji nad projektem zmian ustawowych

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wspólnie z kancelarią premiera, Ministerstwem Finansów oraz Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji pracują nad projektem zmian ustawowych, które mają radykalne zwiększyć kompetencje urzędu w zakresie zwalczania firm naruszających zbiorowe interesy konsumentów w świecie cyfrowym. Chodzi przede wszystkim o umożliwienie mu blokowania treści na stronach internetowych oraz samych stron, dokonywanie tzw. zakupów kontrolowanych pod fałszywymi danymi, w celu zebrania dowodów na łamanie prawa, przeszukiwanie pomieszczeń firm i np. pojazdów - czytamy „PB".

Obecnie UOKiK ma dość szerokie kompetencje operacyjne służące wykrywaniu i ściganiu monopoli oraz zmów cenowych, czyli tzw. karteli. Brakuje mu ich do zwalczania naruszania zbiorowych interesów konsumentów, szczególnie w sieci. Dlatego do polskiego prawa mają być wdrożone unijne przepisy. Ma to ułatwić współpracę unijnych urzędów ochrony konsumentów.

Nowe uprawnienia operacyjne

- Nowe przepisy będą nieocenione w sprawach dotyczących modeli biznesowych prowadzonych przez internet, w tym systemów promocyjnych typu piramida. Takie przedsięwzięcia działają zazwyczaj jednocześnie w wielu państwach UE, rekrutują uczestników za pośrednictwem mediów społecznościowych i platform online, przenoszą siedzibę do innego kraju, aby utrudnić działania organów krajowych. Dzięki nowym kompetencjom UOKiK będzie skuteczniejszy w ochronie konsumentów – mówi w „PB" Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

Dzięki nowym regulacjom polski obywatel mógłby też dostać wsparcie urzędów np. w sporach z zagranicznymi sklepami internetowymi o reklamację, czy zwrot pieniędzy.

Zwalczanie nieuczciwych modeli biznesowych online

Prezes Chróstny wskazuje w „PB", że do najważniejszych nowych kompetencji kierowanego przez niego urzędu należeć będzie wkraczanie do pomieszczeń i środków transportu oraz na tereny wykorzystywane przez przedsiębiorcę do jego działalności gospodarczej. Badanie, uzyskiwanie informacji, danych i dokumentów, bez względu na nośnik, sporządzanie kopii, przejmowanie materiałów na czas niezbędny do kontroli. Żądanie wyjaśnień od przedstawicieli lub pracowników przedsiębiorcy i rejestrowanie ich odpowiedzi.

Tak zwane zakupy kontrolowane mają być szczególnie wykorzystywane w celu wykrywania naruszania zbiorowych interesów klientów na rynku finansowym. W tym celu urzędnik pod fikcyjną tożsamością będzie mógł np. zawierać umowy z bankami, pośrednikami finansowymi itp. Wykorzysta do tego fikcyjne nazwisko, adres, dowody tożsamości, adresy mejlowe. Bazę takich fikcyjnych agentów pod przykrywką prowadzić ma prezes UOKiK - czytamy „PB".

Projekt ustawy ma być przyjęty przez Radę Ministrów w pierwszym kwartale 2026 r.

oprac. Anna Rymkiewicz
Źródło: PAP
Moja firma
Niewypłacalność firm w Polsce rośnie. Czy w 2026 będzie jeszcze gorzej?
23 lut 2026

Ponad 6,5 tys. polskich firm ogłosiło w ubiegłym roku niewypłacalność, o niemal 18 proc. więcej niż w 2024 r.; najbardziej ucierpiały usługi i budownictwo - wynika z danych Coface. Firma szacuje, że w 2026 r. liczba przedsiębiorstw z problemami z płynnością wzrośnie do ok. 7,5 tys.
Kobiety prowadzące firmy w Polsce doznają dyskryminacji w dofinansowaniach
23 lut 2026

Kobiety prowadzące firmy w Polsce doznają dyskryminacji w dofinansowaniach. Ile z nich wskazuje na trudności potencjalnie związane z płcią na etapie pozyskiwania finansowania działalności?
Miliardowe rekompensaty dla firm. Jak państwo chroni przemysł przed drożejącą energią?
20 lut 2026

97 podmiotów z sektora przedsiębiorstw energochłonnych otrzymało w 2025 r. blisko 2,92 mld zł rekompensat z tytułu wysokich cen energii - poinformowało Ministerstwo Rozwoju i Technologii w odpowiedzi na interpelację poselską.

Czy polski system podatkowy wymaga deregulacji, czy budowy od nowa? Oto głos przedsiębiorców [Gość Infor.pl]
20 lut 2026

Czy wystarczy poprawić kilka przepisów, by ułatwić inwestycje i rozwój nowych technologii? A może polski system podatkowy, budowany przez lata i łatany kolejnymi nowelizacjami, wymaga głębokiej przebudowy? O tym rozmawialiśmy z Robertem Drabą, członkiem zarządu Pracodawcy RP.
W 2025 roku na rynku powstało prawie 289 tys. firm. Ponad 191 tys. odwiesiło działalność [DANE Z CEIDG]
20 lut 2026

W 2025 roku do CEIDG wpłynęło 288,8 tys. wniosków o założenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Rok wcześniej było to zaledwie o 64 mniej. Jednocześnie zamknięto 196,7 tys. JDG, a w 2024 r. – 189 tys. W 2025 r. do rejestru wpłynęło też 191,1 tys. wniosków o wznowienie firmy. To o 0,2% więcej niż w 2024 roku – 190,6 tys. Eksperci podsumowujący ww. dane mówią, że liczba nowych JDG utrzymuje się na stabilnym poziomie. Wznowienia i zamknięcia krążą wokół podobnych wartości, a przedsiębiorcy coraz częściej traktują działalność gospodarczą jak przełącznik, który można włączyć lub wyłączyć w zależności od popytu.
Firmy ignorują rosnące zagrożenia. Tradycyjny antywirus to za mało w obliczu ataków hakerskich
20 lut 2026

Rosnąca liczba ataków hakerskich spędza sen z powiek wielu przedsiębiorcom, mimo to większość nie planuje zwiększać wydatków na zabezpieczenia IT - informuje „PB".
Dyplom MBA czy doświadczenie zdobyte w innej firmie: jak się dobrze przygotować do prowadzenia firmy
23 lut 2026

W biznesie wygrywa praktyka, nie dyplom, przedsiębiorcy mówią o tym wprost. Aż 91% właścicieli firm MŚP uważa, że w prowadzeniu działalności bardziej pomaga doświadczenie zdobyte w innych firmach niż wykształcenie. Jednocześnie tylko 43% poleca studia osobom planującym własny biznes.

28 proc. polskich przedsiębiorczyń ma oszczędności powyżej półrocznych dochodów [BADANIE]
19 lut 2026

Polskie przedsiębiorczynie coraz bardziej świadomie zarządzają finansami – zarówno firmowymi, jak i osobistymi. Blisko połowa z nich posiada oszczędności, które dają poczucie bezpieczeństwa, a ponad połowa korzysta z kredytów i pożyczek jako narzędzia rozwoju działalności. Ponadto 85 proc. kobiet myśli o długoterminowym zabezpieczeniu przyszłości, odkładając środki na emeryturę i lokując je w dostępne instrumenty finansowe. Dane pochodzą z raportu „Polki i przedsiębiorczość 2025”, towarzyszącego XVII edycji konkursu Sukces Pisany Szminką.
Od chaosu do kontroli - prostszy sposób na zarządzanie firmowym merchem
18 lut 2026

Jeszcze niedawno brandowane produkty były postrzegane jako estetyczny dodatek do działań marketingowych lub employer brandingowych. Dziś, wraz ze wzrostem skali wysyłek, oczekiwań pracowników i dbałości o zrównoważony rozwój, staje się pełnoprawnym procesem operacyjnym. Organizacje coraz częściej mierzą się z pytaniem, jak połączyć technologię, automatyzację i cele ESG w obszarze, który tradycyjnie opierał się na ręcznej pracy i doraźnych decyzjach. Odpowiedzią okazuje się zmiana modelu zarządzania merchem – z projektowego na systemowy – co pozwala zdjąć ciężar operacyjny z działów HR i marketingu oraz odzyskać kontrolę nad skalą, jakością i wpływem środowiskowym tych działań.
