Strona główna » Moja firma » Aktualności » Boom na sztuczną inteligencję w Polsce. Ponad 30 proc. firm nadal zostaje w tyle

Boom na sztuczną inteligencję w Polsce. Ponad 30 proc. firm nadal zostaje w tyle

12 lutego 2026, 10:55
Boom nad Wisłą: sztuczna inteligencja odpowiada już za 6 proc. całego rynku IT. Nowa klasyfikacja PKD po raz pierwszy pozwoliła policzyć firmy zajmujące się AI w Polsce – czytamy w czwartkowym wydaniu „Rzeczpospolitej”.

Wzrost firm zajmujących się AI w Polsce

Z analiz Dun & Bradstreet dla „Rz” wynika, że obecnie w naszym kraju działa ponad 13 tys. firm związanych z AI. To 6 proc. całego rynku IT. W ub. r. w tej branży działało prawie 225 tys. przedsiębiorstw, przy czym tylko w 2025 r. zarejestrowano 21 tys. nowych podmiotów.

Rola sztucznej inteligencji w polskiej gospodarce

Jak przekonywała cytowana przez „Rz” Anna Kulikowska z Polcomu, Polska gospodarka wchodzi w etap, w którym technologia przestaje być tylko narzędziem wspierającym wzrost, a staje się jego kluczowym czynnikiem napędowym. Zdaniem Kulikowskiej cyfryzacja coraz wyraźniej wpływa nie tylko na produktywność firm, ale także na ich odporność w zmiennym otoczeniu rynkowym. To fundament długofalowej przewagi konkurencyjnej – podsumowała.

Zarazem – jak czytamy w „Rz” – w Polsce nadal tylko 31 proc. najmniejszych firm korzysta z zaawansowanych rozwiązań, takich jak sztuczna inteligencja, a w przypadku przedsiębiorstw należących do osób sześćdziesięcioletnich i starszych, odsetek zaawansowanych technologicznie firm to tylko 26 proc.

oprac. Anna Rymkiewicz
Źródło: PAP
