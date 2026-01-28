REKLAMA

Strona główna » Moja firma » Aktualności » Doradcy podatkowi w togach. Ta i inne gruntowne zmiany już od 1 marca 2026 r.

Doradcy podatkowi w togach. Ta i inne gruntowne zmiany już od 1 marca 2026 r.

28 stycznia 2026, 09:40
Kinga Piwowarska
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
2026
Doradcy podatkowi w togach. Ta i inne zmiany już od 1 marca 2026 r.
Andrzej Rostek
Shutterstock

Pod koniec 2025 roku uchwalono nowelizację ustawy o doradztwie podatkowym, która wchodzi w życie 1 marca 2026 r. Nowe przepisy gruntownie przebudowują zasady funkcjonowania zawodu doradcy podatkowego – od rozszerzenia uprawnień zawodowych, przez wymogi formalne i obowiązek noszenia togi, aż po zreformowany system egzaminacyjny i zmodyfikowane postępowanie dyscyplinarne.

rozwiń >

Doradcy podatkowi: jaka podstawa prawna?

Podstawą prawną do zawodu doradcy podatkowego jest ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1882). Ustawa ta określa warunki i zasady wykonywania doradztwa podatkowego, organizację samorządu doradców podatkowych oraz zasady jego działania. Na skutek grudniowej nowelizacji zmienia się bardzo ważny przepis niniejszej ustawy, mianowicie art. 2 dotyczący wykazu czynności doradztwa podatkowego.

Doradcy podatkowi w togach. Ta i inne zmiany już od 1 marca 2026 r.

Zmiany wprowadzono ustawą z dnia 4 grudnia 2025 r. o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. poz. 1882). Nowelizacja znacząco poszerza zakres czynności, które mogą wykonywać doradcy podatkowi. Od teraz będą mogli świadczyć usługi doradcze nie tylko na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ale również na rzecz innych podmiotów w sprawach dotyczących opłat publicznych. Zyskują też prawo do reprezentowania klientów przed organami administracji oraz sądami administracyjnymi.

Doradcy będą mogli również prowadzić działalność w oparciu o umowy cywilnoprawne oraz realizować obowiązki informacyjne i sprawozdawcze w imieniu swoich klientów. Wprowadzono także możliwość elektronicznej komunikacji z samorządem zawodowym. Zmian jest więc dużo - czy będzie tym samym więcej chętnych do wykonywania tego zawodu? Zobaczymy.

Jakie zmiany w zawodzie doradcy podatkowego?

Uszczegóławiając, zmiany w zawodzie doradcy podatkowego dotyczą:

  • egzaminu na doradcę podatkowego i Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego
  • wykonywania zawodu doradcy podatkowego, w tym wpisu na listę doradców podatkowych i skreślenia z niej,
  • postępowania dyscyplinarnego,
  • kompetencji organów Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Ograniczenia w wykonywaniu zawodu

Ustawa wprowadza automatyczne zawieszenie prawa do wykonywania zawodu w przypadku podjęcia zatrudnienia w organach wymiaru sprawiedliwości, ścigania, resorcie finansów, Krajowej Administracji Skarbowej lub Służbie Celno-Skarbowej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Termin zgłaszania zawieszenia działalności do Krajowej Rady Doradców Podatkowych

Doprecyzowano również termin zgłaszania zawieszenia działalności do Krajowej Rady Doradców Podatkowych – wynosi on 30 dni.

Doradcy podatkowi: obowiązek noszenia togi podczas występowania przed sądem

Istotną nowością jest obowiązek noszenia togi podczas występowania przed sądem. Szczegóły dotyczące stroju urzędowego, w tym kolor żabotu, określi Minister Sprawiedliwości w drodze rozporządzenia. Zatem już nie tylko sędzia, radca prawny, adwokat, prokurator, ławnicy - będą nosili togi. Do ich grona dołącza doradca podatkowy.

Doradca podatkowy zmiany: wydłużenie okresu przechowywania dokumentów

W trosce o interesy klientów wydłużono okres przechowywania dokumentacji z 5 do 10 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym dokumenty powstały.

Zmiany na liście doradców podatkowych

Członkowie Komisji Egzaminacyjnej ubiegający się o wpis na listę doradców muszą teraz legitymować się co najmniej dwuletnim stażem w Komisji.

Doradcy podatkowi: wykreślenie z lity

Wprowadzono także możliwość wykreślenia z listy osób zalegających ze składkami w wysokości przekraczającej równowartość dwunastu składek. Jeżeli toczy się postępowanie dyscyplinarne, decyzja o wykreśleniu zostanie podjęta dopiero po jego zakończeniu.

Nowa rola Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Lista doradców będzie prowadzona wyłącznie w formie elektronicznej. Pojawi się na niej informacja o okresach niewykonywania zawodu. Krajowa Rada Doradców Podatkowych przejmie od ministra finansów kompetencje w zakresie publikowania danych o wpisanych doradcach oraz aktualizacji listy.

Reforma systemu egzaminacyjnego: ale dopiero od 1 lipca 2026 r.

Od 1 lipca 2026 r. egzaminy będą przeprowadzane według nowych zasad z wykorzystaniem systemu e-Doradca, który zintegruje cały proces – od zgłoszeń po przeprowadzenie egzaminu. Sam egzamin pozostanie stacjonarny, ale dokumentacja będzie w pełni elektroniczna. Egzamin nadal składa się z części pisemnej i ustnej. Wprowadzono pojęcie „cyklu egzaminacyjnego", który kończy się po zdaniu części ustnej, upływie roku od wyników części pisemnej lub po 5 latach od ostatniego podejścia.

Zreformowano także system opłat – podzielono je na opłatę wstępną (bezzwrotną), opłatę za część pisemną oraz za część ustną. Kandydat może jednorazowo uzyskać zwrot połowy opłaty za niestawienie się na egzaminie, bez konieczności podawania przyczyny. Osoby z niepełnosprawnościami uzyskają prawo do wydłużonego czasu egzaminu

Ważne

Komisja Egzaminacyjna będzie powoływana z ograniczeniem do dwóch kadencji, a pełny wykaz pytań egzaminacyjnych nie będzie już jawny – publikowane będą jedynie tytuły aktów prawnych oraz przykładowe pytania.

Zmodyfikowane postępowanie dyscyplinarne

Wprowadzono zryczałtowane koszty postępowania dyscyplinarnego. Do katalogu kar dodano karę pieniężną – od jednej dziesiątej do dwunastokrotności minimalnego wynagrodzenia. Możliwe będzie również orzekanie kar łącznych. Prawomocne orzeczenie dyscyplinarne stanowić będzie tytuł egzekucyjny. Ustalono trzyletni okres przedawnienia ścigania przewinień dyscyplinarnych.

Zmieniły się terminy zatarcia ukarania: dla upomnienia, nagany i kary pieniężnej – 3 lata od uprawomocnienia orzeczenia; dla zawieszenia prawa wykonywania zawodu – 4 lata od zakończenia okresu zawieszenia. W przypadku śmierci ukaranego zatarcie następuje automatycznie.

POLECAMY: KALENDARZ 2026

Nowelizacja ustawy o doradztwie podatkowym stanowi kompleksową reformę zawodu. Doradcy zyskują szersze uprawnienia i nowe możliwości działania, w tym pracę na podstawie umów cywilnoprawnych oraz elektroniczną komunikację z samorządem. Jednocześnie wprowadzono nowe obowiązki – dłuższy okres archiwizacji dokumentów oraz obowiązek noszenia togi w sądzie. Zreformowany system egzaminacyjny oparty na platformie e-Doradca ma usprawnić proces uzyskiwania uprawnień, a zmodyfikowane postępowanie dyscyplinarne – w tym kary pieniężne i jasne zasady przedawnienia – zwiększyć odpowiedzialność zawodową. Główna część przepisów zacznie obowiązywać 1 marca 2026 r., natomiast regulacje dotyczące egzaminów i stroju urzędowego – od 1 lipca 2026 r.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1882)

Ustawa z dnia 4 grudnia 2025 r. o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. poz. 1882)

