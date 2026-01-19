REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Moja firma » Aktualności » Przekształcanie umów przez PIP nie do przyjęcia. Ekspert: kluczowe przyspieszenie postępowań sądowych

Przekształcanie umów przez PIP nie do przyjęcia. Ekspert: kluczowe przyspieszenie postępowań sądowych

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
19 stycznia 2026, 13:44
Przekształcanie umów przez PIP nie do przyjęcia. Ekspert: kluczowe przyspieszenie postępowań sądowych
Przekształcanie umów przez PIP nie do przyjęcia. Ekspert: kluczowe przyspieszenie postępowań sądowych
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Możliwość przekształcania umów przez Państwową Inspekcję Pracy jest nieakceptowalna dla przedsiębiorców – powiedziała PAP ekspertka ds. prawa pracy prof. Grażyna Spytek-Bandurska. Dodała, że zmiany powinny być ukierunkowane na przyspieszenie postępowań sądowych.

rozwiń >

Nowa propozycja reformy PIP

Według źródeł PAP w Nowej Lewicy odświeżona propozycja projektu reformy Państwowej Inspekcji Pracy ma zakładać, że pracodawca i pracobiorca będą mieli dwa tygodnie na odwołanie się od decyzji inspektora o konieczności przekształcenia umowy cywilnoprawnej w umowę o pracę. Organami właściwymi do rozstrzygania sporów mają być wydziały pracy sądów powszechnych. Jak wyjaśnił jeden z rozmówców PAP, dopóki sąd nie rozstrzygnie tej sprawy, to decyzja inspektora nie będzie wchodziła w życie.

REKLAMA

REKLAMA

W pierwotnej wersji projektu od decyzji inspektora pracy przysługiwało odwołanie do Głównego Inspektora Pracy, a następnie do sądu pracy. Ponadto – według nowych zapowiedzi – szef MS Waldemar Żurek ma uruchomić dodatkowe 150 jednostek zajmujących się sprawami pracowniczymi.

Ocena ekspertki prof. Grażyny Spytek-Bandurskiej

Negatywnie ten kierunek zmian oceniła prof. Grażyna Spytek-Bandurska z Federacji Przedsiębiorców Polskich. Według ekspertki pozostawienie przepisu o przekształcaniu umów jest nieakceptowalne przez przedsiębiorców.

– Od początku zastrzeżenia dotyczą konstytucyjności rozwiązania – spory o charakterze cywilnym są zastrzeżone dla władzy sądowniczej – a także tego, na ile organ kontrolny jest przygotowany, żeby wydawać taką decyzję. Może skoro planowane jest usprawnienie sądownictwa, to lepiej pozostawić obecny stan prawny. Jeżeli pracownik chciałby nawiązać stosunek pracy, to mógłby wystąpić bezpośrednio do sądu, który w sposób profesjonalny, ale zdecydowanie szybszy, rozstrzygnąłby kwestię sporną – wskazała prof. Spytek-Bandurska.

REKLAMA

Jak wyjaśniła, nowa propozycja reformy PIP i tak zakłada, że o spornych kwestiach ostatecznie zdecyduje sąd, dlatego działania powinny być ukierunkowane na przyspieszenie postępowań.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

– Poza tym mamy dobre rozwiązania zapisane w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy. Udoskonalmy je chociażby poprzez skierowanie środków na efektywniejsze przygotowanie inspektorów pracy do występowania przed sądami – prawo wnoszenia powództw, a za zgodą osoby zainteresowanej – uczestnictwo w postępowaniu. Teraz inspektorzy nie mają tego przygotowania, często są to osoby, które odpowiadają za zupełnie inne zagadnienia, a ich zakres kontrolny jest bardzo zróżnicowany – powiedziała ekspertka.

Wolność umów i autonomia stron

Zwróciła uwagę, że pojawiają się też wątpliwości, czy w nowych propozycjach znajdzie się zapis uwzględniający autonomiczną wolę stron – pracodawcy i pracownika – co do formy współpracy w kontekście zasady wolności umów.

– Pytania dotyczą też doboru kontroli, czy inspektorzy będą reagowali tylko na skargi, na ile te skargi będą uzasadnione, czy nie będzie na przykład działania nieuczciwej konkurencji. Możemy mnożyć sytuacje, które mogą później doprowadzić do chaosu i niepokoju po stronie pracodawców. I oczywiście chodzi też o koszty, a te mogą być ogromne – uważa prof. Spytek-Bandurska.

Kamienie milowe i termin wdrożenia dyrektywy UE

Nadanie PIP nowych uprawnień to jeden z tzw. kamieni milowych, od którego realizacji zależy wypłata środków z Krajowego Planu Odbudowy. Polska ma czas na wdrożenie unijnej dyrektywy do 30 czerwca br.

Prof. Spytek-Bandurska przypomniała, że rząd już raz zmienił kamień milowy. Pierwotnie dotyczył on oskładkowania umów cywilnoprawnych, w ubiegłym roku zastąpiono ten punkt wzmocnieniem kompetencji PIP.

– Pytanie, czy nie można tego kamienia zmienić drugi raz. Przekształcanie umów przez inspektorów to rozwiązanie niewłaściwe, niedobre konstytucyjnie. Cały czas postulujemy, aby jednak wprowadzić oskładkowanie umów cywilnoprawnych, żeby nie było już różnic w kwestii ubezpieczenia. To wyeliminuje nadużycia i uzdrowi sytuację na rynku pracy – dodała profesor.

Stanowisko OPZZ

Z kolei przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Piotr Ostrowski ocenił w rozmowie z PAP, że nowa propozycja idzie w kierunku kompromisu.

– Jeśli wzmocnilibyśmy sądownictwo pracy i wróciłyby likwidowane w ostatnich latach wydziały pracy w mniejszych miejscowościach, to miałoby to sens. Natomiast jeżeli pozostalibyśmy w ramach obecnej struktury sądowniczej, to ta propozycja jest nie do zaakceptowania, bo nic nie zmienia – powiedział Ostrowski.

Przypomniał, że już teraz sądy rozstrzygają, czy dana umowa wypełnia definicję stosunku pracy, i trwa to nawet kilka lat.

Kamień milowy miał być po to wprowadzony, aby te decyzje były podejmowane szybko – zaznaczył szef OPZZ. – Jeżeli w praktyce okazałoby się, że sprawy rozpatrywane są w miarę szybko, nie kilka lat, tylko maksymalnie kilka tygodni, to ta propozycja byłaby do zaakceptowania – dodał.

Rozmowy polityczne i decyzje rządu

W ubiegłym tygodniu premier Donald Tusk rozmawiał z przewodniczącym Nowej Lewicy, marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym na temat kierunku reformy Państwowej Inspekcji Pracy. Pierwsza wersja projektu przygotowanego w resorcie pracy nie została zaakceptowana przez szefa rządu. W jego ocenie przesadna władza dla urzędników, wprowadzana reformą, byłaby destrukcyjna dla firm i oznaczałaby utratę pracy przez wielu ludzi. Projekt zakładał bowiem m.in. umożliwienie okręgowym inspektorom zmiany umowy o dzieło, umowy-zlecenia czy B2B na umowy o pracę.

Prace nad nową wersją projektu kontynuuje MRPiPS, którym kieruje Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Nowej Lewicy. Resort współpracuje też z Ministerstwem Sprawiedliwości oraz Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.

W dyskusji nad reformą główny inspektor pracy Marcin Stanecki wielokrotnie zwracał uwagę, że jest „wielkim fanem swobody zawierania umów”, jednak PIP powinna mieć skuteczne narzędzia, by „walczyć z patologiami na rynku pracy”. Jak tłumaczył, inspekcja nie będzie masowo zmieniać kontraktów na etaty, a jedynie działać w przypadkach niebudzących wątpliwości.

Karolina Kropiwiec (PAP)

oprac. Anna Rymkiewicz
Powiązane
Reformy PIP jednak ciąg dalszy: będzie decyzja inspektora, ale nie z mocą wsteczną i 2 tygodnie na odwołanie. Ostatecznie zdecyduje sąd
Reformy PIP jednak ciąg dalszy: będzie decyzja inspektora, ale nie z mocą wsteczną i 2 tygodnie na odwołanie. Ostatecznie zdecyduje sąd
Pracodawcy pod lupą inspektorów PIP. Widać, że nadal jest duża liczba przypadków wymagających reakcji. Jak będzie w 2026?
Pracodawcy pod lupą inspektorów PIP. Widać, że nadal jest duża liczba przypadków wymagających reakcji. Jak będzie w 2026?
PIP nie będzie karał za dyskryminację w ogłoszeniach o pracę i rekrutacji ale może nakazać zmianę treści. Odszkodowanie (co najmniej minimalne wynagrodzenie) można uzyskać przed sądem pracy
PIP nie będzie karał za dyskryminację w ogłoszeniach o pracę i rekrutacji ale może nakazać zmianę treści. Odszkodowanie (co najmniej minimalne wynagrodzenie) można uzyskać przed sądem pracy
Źródło: PAP
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Moja firma
Przekształcanie umów przez PIP nie do przyjęcia. Ekspert: kluczowe przyspieszenie postępowań sądowych
19 sty 2026

Możliwość przekształcania umów przez Państwową Inspekcję Pracy jest nieakceptowalna dla przedsiębiorców – powiedziała PAP ekspertka ds. prawa pracy prof. Grażyna Spytek-Bandurska. Dodała, że zmiany powinny być ukierunkowane na przyspieszenie postępowań sądowych.
Przedsiębiorcy nie zostaną zwolnieni z KSeF powołując się na konstytucję? Jasne stanowisko MF
19 sty 2026

Ministerstwo Finansów stoi na stanowisku, że urzędy skarbowe nie powinny się zgadzać na zwolnienie z systemu KSeF przedsiębiorców, którzy wnioskują o to, powołując się na konstytucję - informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.
Zdjęcia z treningów na Instagramie i TikToku a RODO. Czy na pewno masz zgodę na publikację wizerunku swoich klientów?
16 sty 2026

W dobie Instagrama i TikToka, branża fitness sprzedaje już nie tylko karnety i obietnicę poprawy kondycji i stanu zdrowie, ale przede wszystkim promuje szczególny styl życia. Zdjęcia typu „metamorfoza”, relacje live z zajęć grupowych czy nagrania z treningów personalnych to bardzo skuteczne narzędzia marketingowe każdego trenera i instruktora. Jednak to, co dla trenera jest „contentem”, dla prawnika jest przetwarzaniem danych osobowych. Czy wiesz, że brak profesjonalnej dokumentacji w tym zakresie może Cię kosztować znacznie więcej niż utratę zasięgów?
Firmy wciąż na powierzchni, ale bez marginesu bezpieczeństwa. inFakt indeks 2025 ostrzega
16 sty 2026

Choć wielu przedsiębiorców nadal ocenia swoją sytuację finansową jako dobrą, stabilność ta coraz częściej ma charakter defensywny. Dane z badania inFakt indeks 2025 pokazują, że rosnące zadłużenie, presja kosztowa i ograniczona płynność mogą szybko zachwiać kondycją firm, które dziś jeszcze „trzymają się” rynku.

REKLAMA

Wielka ulga dla tysięcy firm? Ministerstwo szykuje zwolnienie z kontrowersyjnego obowiązku. Ale czas jest tylko do końca marca
16 sty 2026

Ministerstwo Finansów właśnie odpaliło legislacyjną machinę. Tysiące polskich przedsiębiorstw może odetchnąć – szykuje się zwolnienie z kosztownego raportowania ESG. Ale jest haczyk: czas ucieka, bo termin mija z końcem marca. Kto skorzysta, kto musi działać dalej, a kto powinien już teraz zadzwonić do księgowej? Wyjaśniamy, co musisz wiedzieć o pracach nad zwolnieniem z Omnibus I.
Mały ZUS Plus: nowe zasady od 2026 r.
15 sty 2026

Mały ZUS Plus 2026: nowe zasady określają w jaki sposób liczy się okresy ulgi. Przedsiębiorcy mogą płacić mniejsze składki aż przez 36 miesięcy kalendarzowych w każdym okresie 60 miesięcy (5 lat) prowadzenia działalności gospodarczej.
AI napędza przychody, ale w Polsce tylko garstka firm naprawdę na tym zarabia
14 sty 2026

5 proc. polskich firm generuje dzięki AI ponad jedną czwartą swoich przychodów, podczas gdy średnia dla Europy wynosi 22 proc. - wynika z raportu Deloitte. Jednocześnie ponad połowa polskich firm przeznacza powyżej 10 proc. budżetu technologicznego na AI.
KSeF: gdzie jesteśmy i jakie ryzyka wciąż pozostają
14 sty 2026

Wdrożenie obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) wchodzi w decydującą fazę. Po okresie niepewności regulacyjnej i technicznej wiele firm deklaruje gotowość do przejścia na fakturowanie ustrukturyzowane, jednak praktyka pokazuje, że rzeczywisty poziom przygotowania bywa znacznie bardziej zróżnicowany. Opóźnienia w publikacji szczegółowych danych technicznych oraz zmiany w specyfikacjach sprawiły, że część rozwiązań dostępnych dziś na rynku nie pozwala na wykonanie pełnych testów w warunkach zbliżonych do produkcyjnych. W konsekwencji przedsiębiorcy często opierają się na założeniach, a nie na sprawdzonych procesach.

REKLAMA

Masz firmę lub księgujesz? ZUS wprowadza pilną zmianę w Płatniku. Bez tego nie wyślesz dokumentów
14 sty 2026

Każdy, kto zajmuje się rozliczeniami z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, wie, jak stresujące potrafią być techniczne niespodzianki w dniach wysyłki deklaracji. ZUS właśnie opublikował ważny komunikat dotyczący programu Płatnik. Wygasa dotychczasowy certyfikat zabezpieczający transmisję danych. Jeśli go nie zaktualizujesz, system odrzuci Twoje dokumenty. Sprawdź, jak to naprawić w kilka minut.
Pracownik marznie w biurze? Pracodawco, sprawdź, co grozi za złamanie przepisów zimą
14 sty 2026

W czasie mrozów pracodawca ma obowiązek zapewnić odpowiednie warunki pracy. Na przykład temperatura w biurze nie powinna spaść poniżej 18 st. C – przypomina Państwowa Inspekcja Pracy. Szczególną ochroną, nawet jeśli nie ma mrozu, należy objąć osoby pracujące na zewnątrz.
Zapisz się na newsletter
Zakładasz firmę? A może ją rozwijasz? Chcesz jak najbardziej efektywnie prowadzić swój biznes? Z naszym newsletterem będziesz zawsze na bieżąco.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA