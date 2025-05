Po wczorajszym spotkaniu przedstawicieli strony społecznej RDS z prezydentem Andrzejem Dudą, prezydent podjął decyzję o zawetowaniu ustawa o obniżeniu składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Prezes ZP BCC Łukasz Bernatowicz przekazał, że wnioskowali o podpisanie ustawy, gdyż w ich ocenie jest "mniejszym złem".

We wtorek, 6 maja 2025 r. szefowa Kancelarii Prezydenta RP Małgorzata Paprocka poinformowała, że prezydent Andrzej Duda zawetował ustawę obniżającą składkę zdrowotną dla przedsiębiorców. Paprocka uzasadniając dzisiejsze weto prezydenta wskazała m.in., że ustawa budzi bardzo poważne wątpliwości w zakresie sprawiedliwości społecznej oraz jest sprzeczna z zasadami konstytucyjnymi. Zawetowana ustawa przewidywała obniżenie od 2026 r. składki zdrowotnej dla ok. 2,5 mln przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą oraz wprowadzenie dwuelementowej podstawy wymiaru naliczania składki (do pewnego poziomu - ryczałtowa, natomiast od nadwyżki dochodów - procentowa).

Przedsiębiorcy nadal czekają na powrót rozliczeń sprzed Polskiego Ładu

BCC zwróciło uwagę, że prezydent Andrzej Duda nie zawetował „Polskiego Ładu”, który do dzisiaj "odbija się przedsiębiorcom czkawką", a odrzucił, niewystarczające co prawda, ale jednak idące w dobrym kierunku zmiany.

Składka zdrowotna. Bernatowicz: Wnioskowaliśmy o podpisanie ustawy (...) jest to "mniejsze zło", które pozwoli choć trochę ulżyć przedsiębiorcom skrzywdzonym "Polskim Ładem"

Podczas wczorajszych konsultacji z prezydentem wnioskowaliśmy o podpisanie ustawy mimo, że nie jest ona projektem w pełni nas satysfakcjonującym. Uważamy jednak, że obecnie jest to „mniejsze zło”, które pozwoli choć trochę ulżyć przedsiębiorcom skrzywdzonym „Polskim Ładem” - podkreślił prezes ZP BCC Łukasz Bernatowicz.

BCC po raz kolejny zgłosiło postulaty dotyczące m.in. ujednoliconego modelu ustalania wymiaru składki zdrowotnej oraz wprowadzenie możliwości odliczenia części lub całości zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku. Bernatowicz wytłumaczył, że chodzi o wprowadzenie ujednoliconego modelu ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej, niezależnie od wybranego przez przedsiębiorcę reżimu podatkowego (np. w analogicznej formie, jak teraz ma to miejsce przy ryczałtowej formie opodatkowania). BCC wielokrotnie podkreślało, że przedsiębiorcom zależy przede wszystkim na prostych i przejrzystych rozwiązaniach.

To był mały krok, nie taki na jakim nam zależało, ale jednak w dobrym kierunku. Teraz wracamy do punktu wyjścia - dodał ekspert BCC ds. podatków Michał Borowski.