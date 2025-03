Prawdziwa rewolucja w prawie i ulga dla przedsiębiorców: Maksymalnie 6 dni w roku na kontrole w firmach

To ma być prawdziwa rewolucja w prawie gospodarczym, ale nie tylko. Deregulacja obejmująca uproszczenie działalności gospodarczej i prowadzenie firmy w Polsce ma objąć całe otoczenie prawne biznesu. Na początek zmiany w kontrolach, które w obecnym kształcie dezorganizują funkcjonowanie firm, pochłaniają czas i koszty a dodatkowo stresują właścicieli i pracowników.

Oto co już się zmieni w prawie i czy to będzie prawdziwa rewolucja w kontrolach.

Nowe przepisy mają ułatwić funkcjonowanie firm, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw, w tym uprościć procedury administracyjne i zmniejszyć biurokrację.

Kontrole w firmie skrócone z 12 do 6 dni

– Będziemy dzisiaj przyjmowali ustawę przygotowaną przez ministra Paszyka i ministerstwo rozwoju. To pierwszy z pakietu ustaw deregulacyjnych. Czekają na to bardzo szczególnie drobni i średni przedsiębiorcy, np. na skrócenie czasu planowych kontroli z 12 do 6 dni – powiedział premier Donald Tusk, podkreślając, że to tylko jeden z przykładów deregulacji.

Szef rządu zaznaczył, że projekt ustawy odpowiada na potrzeby przedstawicieli biznesu, a prace nad nim współgrają z postulatem strony społecznej. – Część tych regulacji pojawiła się także w postulatach tej grupy przedsiębiorców i ekspertów, którzy przygotowują pakiet deregulacyjny. Dobrze się stało, że w niektórych sprawach ministerstwo wyprzedziło nawet te oczekiwania – dodał premier.

Skrócenie czasu kontroli w firmach: jak skorzystają przedsiębiorcy

W ramach nowelizacji przewidziano skrócenie czasu trwania kontroli u mikro-przedsiębiorców do maksymalnie 6 dni roboczych w ciągu roku kalendarzowego.

– Skrócenie czasu trwania kontroli to ogromna ulga dla mikro-przedsiębiorców, którzy często borykają się z nadmiarem formalności. Z perspektywy księgowego, mniejsze ryzyko nadmiernych kontroli oznacza więcej czasu na skupienie się na rozwoju działalności, zamiast na obawie przed częstymi wizytami inspektorów – ocenia Beata Tęgowska, ekspertka ds. księgowości i płac w Systim.pl.

Jak podkreśla ekspertka, co więcej, kontrola będzie też dostosowana do poziomu ryzyka naruszenia prawa, co oznacza, że częstotliwość kontroli będzie uzależniona od tego, jak duże ryzyko wiąże się z daną działalnością gospodarczą.

I tak np. dla firm o niskim ryzyku kontrola nie będzie mogła być przeprowadzana częściej niż raz na pięć lat, a dla średniego ryzyka – raz na trzy lata.

W przypadku wysokiego ryzyka, kontrole nie będą miały takich ograniczeń. Przedsiębiorcy zostaną poinformowani o przypisanej im kategorii ryzyka najpóźniej w momencie rozpoczęcia kontroli.

W planach deregulacji: podatnik rzadziej karany

Ponadto, rząd kontynuuje prace nad szerokim zakresem zmian deregulacyjnych, w tym proponując m.in. wprowadzenie zasady domniemania niewinności podatnika oraz zmniejszenie kar za drobne błędy podatkowe.

– Propozycja określenia kategorii ryzyka w kontekście kontroli jest krokiem w stronę większej przejrzystości i przewidywalności, co dla firm oznacza większą pewność w planowaniu działań biznesowych – uważa ekspertka Systim.pl.

– Zasada domniemania niewinności podatnika zmniejsza ryzyko nieuzasadnionych kar w przypadku drobnych błędów. Wprowadzając te zmiany, rząd nie tylko upraszcza system, ale również daje przedsiębiorcom poczucie większej sprawiedliwości i bezpieczeństwa prawnego – podkreśla Beata Tęgowska.

Premier zapowiedział również dalszą współpracę z przedstawicielami wszystkich grup zainteresowanych deregulacją polskiej gospodarki. Przypomniał, że 24 marca 2025 r. odbędzie się spotkanie podsumowujące pierwszy etap działań.