Polska Izba Branży Pogrzebowej: czas skończyć z szarą strefą w branży! Zdaniem prezesa Polskiej Izby Branży Pogrzebowej Roberta Czyżaka, w branży funeralnej może pracować bez rejestracji nawet ponad 6000 osób.

Prezes Polskiej Izby Branży Pogrzebowej Robert Czyżak odniósł się do rządowej zapowiedzi powołania tzw. "Superurzędu" do walki z szarą strefą. Urząd ten ma prowadzić m.in. większą liczbę kontroli przedsiębiorstw. Czyżak przypomniał, że wielokrotnie Izba wnioskowała o wzmożenie kontroli w firmach z branży pogrzebowej. Wielokrotnie wnioskowaliśmy o wzmożenie kontroli w firmach naszego sektora niezatrudniających u siebie osób w oparciu o żadną z legalnych form – powiedział.

REKLAMA

„Superurząd” będzie walczył z szarą strefą. Polska Izba Branży Pogrzebowej jest za.

REKLAMA

Z doniesień medialnych wynika, że w składzie zespołu do walki z szarą strefą znaleźć się mają przedstawiciele różnych środowisk, w tym przedstawiciele ministerstw, urzędów, czy być może także służb mundurowych. Zespół ten ma zająć się m.in. analizą danych z poszczególnych sektorów gospodarki, tworząc odpowiednie instrumenty do przeciwdziałania pozbawionym legalności czynnościom w poszczególnych firmach. Polska Izba Branży Pogrzebowej (PIBP) z zadowoleniem przyjęła informację dotyczącą powołania „Superurzędu” do walki z szarą strefą – zadeklarował prezes PIBP Robert Czyżak.

REKLAMA

Zwrócił uwagę, że tylko co czwarta firma pogrzebowa zatrudnia pracowników i odprowadza z tego tytułu obowiązujące podatki i składki. Przypomniał, że Polska Izba Branży Pogrzebowej apelowała już do decydentów o podjęcie w tym obszarze stosownych działań. Wielokrotnie wnioskowaliśmy o wzmożenie kontroli w firmach naszego sektora niezatrudniających u siebie osób w oparciu o żadną z legalnych form – powiedział.

Wskazał, że rynek usług funeralnych w naszym kraju to ponad 2 tysiące firm pogrzebowych, z których tylko co czwarta zatrudnia pracowników i odprowadza z tego tytułu obowiązujące podatki i składki ZUS. Dzisiaj w branży funeralnej może pracować bez rejestracji nawet ponad 6000 osób. Szacujemy, że na tym procederze Skarb Państwa traci rok rocznie około 3 mld złotych – alarmuje Robert Czyżak. Jego zdaniem uczciwie działające firmy pogrzebowe zatrudniające wykwalifikowanych pracowników nie są dziś w stanie rywalizować z tak wielką patologią w branży. Cieszymy się, że do pracy w super urzędzie skierowani będą pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy oraz ZUS, który ma wręcz idealne narzędzie do kontroli przedsiębiorstw funeralnych, bowiem do wypłaty zasiłku pogrzebowego konieczna jest faktura wystawiana rodzinie osoby zmarłej. Łatwo zweryfikować jest więc taką firmę i określić, jakie zatrudnienie miała w czasie organizacji danej usługi – zwrócił uwagę prezes PIBP.

Polska Izba Branży Pogrzebowej gotowa do współpracy

Polska Izba Branży Pogrzebowej jest chętna i gotowa do współpracy z nowo powstałym urzędem – tak, aby uszczelnić samą branżę, i tym samym wpłynąć na szybsze podniesienie kwoty zasiłku pogrzebowego, co pomogłoby w znacznym stopniu odciążyć rodziny osób zmarłych przy organizacji pochówku – poinformował Czyżak. Dodał, że dzięki uszczelnieniu branży, Skarb Państwa zyskałby znaczne środki. Zdaniem prezesa PIBP, brak uszczelnienia sektora funeralnego powoduje trudne do naprawienia szkody. Coraz częściej spotykamy się ze stwierdzeniem, że rodziny osób zmarłych muszą zaciągać nawet kredyty, aby móc godnie pożegnać swoich bliskich – uważa. Dodał, że działania, których celem stanie się likwidacja bądź nawet znaczne ograniczenie szarej strefy, mogłyby ten negatywny trend zablokować. Skarb Państwa zyskałby znaczne środki z tego tytułu. Można by je przeznaczyć m.in. na szybsze podwyższenie zasiłku pogrzebowego – prognozuje prezes PIBP.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Projekt nowelizacji Prawa Pogrzebowego

Przypomniał także, że od ok. 2 lat gotowy jest projekt nowelizacji Prawa Pogrzebowego, w którym znajdują się rozwiązania mogące w znacznym stopniu przyczynić się do uporania się raz na zawsze z szarą strefą. Dotyczą one m.in. obowiązku zatrudniania osób w świadczących usługi funeralne przedsiębiorstwach w oparciu o umowę o pracę, dzięki czemu będą oni potem mieli prawo do wszystkich świadczeń, a Skarb Państwa – środki na ich wypłacenie – przypomniał Czyżak. Dodał, że w ocenie PIBP projekt ten jest gotowy do natychmiastowego przyjęcia przez Radę Ministrów i skierowania go do prac sejmowych. Z danych opublikowanych na RCL, wynika, że w projekcie nie wniesiono żadnych zmian od 24 kwietnia 2023 r.