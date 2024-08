Szykują się milionowe kary. Kontrola stron internetowych: kogo dotyczy, kto kontroluje, jaka kara i za co

Nie tylko skarbówka kontroluje i nakłada kary za złamanie przepisów. I nie tylko Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Do akcji coraz częściej wkracza też Urząd Ochrony Danych Osobowych – UODO, a kontrole kończą się karami – nawet w milionach złotych.

W ostatnich latach UODO przeprowadził kilka znaczących kontroli stron internetowych, które zakończyły się nałożeniem wysokich kar. Przykładem może być przypadek dużego sklepu internetowego, który nie spełniał wymogów dotyczących zgód na przetwarzanie danych i dopuścił się wycieku danych osobowych, co skończyło się nałożeniem kary w wysokości 3,8 mln złotych.

Kontrole UODO stron internetowych: co musi wiedzieć właściciel

Błędnym jest zakładanie, że kontrola w zakresie ochrony danych osobowych dotyczy tylko dużych przedsiębiorców.

– Ze sprawozdania z działalności Prezesa UODO za 2022 r. wynika, że przeprowadzona wówczas kontrola aplikacji mobilnych dotyczyła takich branż jak medyczna, bankowa, handlowa, gastronomiczna, turystyczna czy transportowa. Dlatego warto już dziś zweryfikować czy prowadzona przez nas strona www spełnia wszystkie obowiązki nakładane na administratora przez przepisy RODO – radzi adwokat Paulina Iwanowicz.

Jak wyjaśnia ekspertka, Urząd Ochrony Danych Osobowych ma plan kontroli sektorowych na 2024 rok. Z kontrolą muszą się liczyć przetwarzający dane przy użyciu internetowych (webowych) aplikacji oraz organy przetwarzające dane osobowe w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS) i Wizowym Systemie Informacyjnym (VIS).

„Kontrola obejmie także sprawdzenie prawidłowości spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 i 14 RODO przez podmioty prywatne. Z uwagi na coraz częściej pojawiające się zagrożenia naruszania przepisów o ochronie danych osobowych w ww. sektorach oraz duże społeczne zainteresowanie tego typu problemami, uznać je należy za istotne z punktu widzenia zadań realizowanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych” – tak czytamy na oficjalnej stronie Urzędu.

Co to oznacza w praktyce i jak przygotować się do kontroli?

Kontrola UODO: na co należy być przygotowanym

Adwokat Paulina Iwanowicz przypomina, iż Urząd Ochrony Danych Osobowych – UODO, odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu ochrony prywatności użytkowników w Polsce.

– W dobie dynamicznego rozwoju technologii cyfrowych oraz rosnącej liczby stron internetowych gromadzących dane osobowe, kontrola przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych stała się jednym z najważniejszych zadań UODO – mówi adwokat.

Ekspertka przypomina, iż Urząd Ochrony Danych Osobowych, działający na podstawie przepisów RODO (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych), jest odpowiedzialny za nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w Polsce.

Jego zadania obejmują m.in. prowadzenie postępowań kontrolnych, wydawanie decyzji administracyjnych, a także edukację i informowanie o prawach związanych z ochroną danych osobowych.

Kontrola UODO: co sprawdza na stronie internetowej

Adwokat Paulina Iwanowicz zwraca uwagę, iż w 2024 roku kontrola stron internetowych przez UODO nabrała szczególnego znaczenia.

– Coraz więcej podmiotów przetwarza dane osobowe swoich użytkowników za pośrednictwem stron internetowych, co rodzi nowe wyzwania związane z ochroną prywatności. UODO przeprowadza kontrole, aby sprawdzić, czy strony internetowe spełniają wymogi RODO, w tym dotyczące zgody na przetwarzanie danych, informowania o celach przetwarzania oraz zabezpieczenia danych – mówi ekspertka.

Kontrole przeprowadzane przez UODO obejmują szeroki zakres działań, w tym:

Ocena Polityki Prywatności: UODO sprawdza, czy strony internetowe posiadają jasno sformułowaną politykę prywatności, która informuje użytkowników o sposobie, celu i podstawie prawnej przetwarzania ich danych osobowych.

Zgody na Przetwarzanie Danych: Urząd bada, czy zgody na przetwarzanie danych osobowych są uzyskiwane w sposób zgodny z przepisami, tzn. czy są wyraźne, dobrowolne i łatwo odwoływalne.

Bezpieczeństwo Danych: Kontrola obejmuje również sprawdzenie, czy dane osobowe są odpowiednio zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem, utratą lub zniszczeniem.

W jaki sposób UODO przeprowadza kontrolę stron internetowych

W celu skutecznego nadzoru nad przestrzeganiem przepisów UODO korzysta z zaawansowanych narzędzi technologicznych, za pomocą których jest w stanie monitorować dużą liczbę stron internetowych oraz identyfikować potencjalne zagrożenia dla prywatności użytkowników.

Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) uruchomiła narzędzie do audytu stron internetowych, które może pomóc w analizie zgodności stron internetowych z prawem.

Narzędzie to może być wykorzystywane zarówno przez audytorów prawnych i technicznych w organach ochrony danych, jak i przez administratorów i podmioty przetwarzające, chcących przetestować własne strony internetowe.

Oprogramowanie ma charakter otwarty i jest dostępne do pobrania na stronie https://code.europa.eu/edpb/website-auditing-tool.

Kontrola UODO stron internetowych: jakie kary

– W przypadku stwierdzenia naruszeń, UODO może nałożyć na podmiot odpowiedzialny za stronę internetową różne sankcje, od nakazów dostosowania się do przepisów, przez kary finansowe.

Kary finansowe mogą wynieść do 20 000 000 euro, a w przypadku przedsiębiorstwa – do 4% jego całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego – wyjaśnia adwokat.

– Przy czym zastosowanie ma kwota wyższa), aż po zakaz przetwarzania danych osobowych. Sankcje te mają na celu zarówno wyegzekwowanie zgodności z przepisami, jak i prewencję wobec innych podmiotów – podsumowuje adwokat Paulina Iwanowicz.