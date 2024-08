Ekipy budowlane gwałtownie poszukują zleceń i obniżają ceny usług. To efekt rozpoczynającego się kryzysu w budowie domów i mieszkań

Pogarszająca się kondycja branży budowalnej zmieniła relację popytu i podaży na rynku usług z nią związanych. Obecnie widoczny jest spadek zapotrzebowania na usługi budowlane, zarówno ze strony inwestorów publicznych, jak i prywatnych.

Klienci instytucjonalni i prywatni rzadziej zlecają kompleksowe prace ekipom. Do wykonania niezbędnych prac, chętniej angażują pojedynczych fachowców: hydraulików, elektryków czy malarzy.

REKLAMA

Gwałtowny spadek zleceń i wzrost ofert ze strony ekip budowlanych

REKLAMA

Jeszcze na początku lipca zainteresowanie inwestorów pracami remontowymi i wykończeniowymi stanowiło prawie czwartą część rynku budowlanego. Ale już pod koniec lipca było to tylko 18 procent i spodziewać się można, że udziały te będą spadały. Dlaczego?

Trudno mówić o znaczącym pogorszeniu koniunktury związanej z zamówieniami publicznymi. Raczej wiąże się ze spadającą liczbą oddanych do użytkowania nowych mieszkań oraz kryzysu na rynku budowy domów prywatnych.

W czerwcu zamówienia na owe nowe domy były mniejsze o 38 proc. niż w tym samym okresie w 2023 r.

Konsekwencje tej sytuacji ponoszą podwykonawcy, którzy intensywnie poszukują zleceń. Potwierdzeniem tego jest lawinowy wzrost rejestracji nowych kont fachowców na Fixly. W porównaniu z zeszłym rokiem wynosił on aż 30 procent.

Wzrost inflacji pogłębi kryzys w usługach budowlanych?

REKLAMA

Odwrócenie trendów w popycie i podaży na usługi budowlane potwierdzają badania Fixly. Jedynie 33% respondentów deklarowało, że korzysta z kompleksowych usług ekip remontowych.

Spodziewać się można, że lipcowy wzrost inflacji i zapowiedź dalszych podwyżek, które wpłyną na nasze codzienne wydatki, pogłębi ten trend. Będziemy rezygnować z kompleksowych remontów na rzecz pojedynczych modernizacji i napraw.

Naturalną konsekwencją tej sytuacji jest widoczny już teraz wzrost aktywności specjalistów świadczących usługi budowlano-remontowe. Poszukują oni nowych i skutecznych dróg dotarcia do potencjalnych zleceniodawców.

Jedną z nich jest Internet, bo to tam konsumenci najczęściej szukają fachowców.

Aktywność tę potwierdzają dane Fixly. Liczba nowych kont fachowców, świadczących usługi z branży budowlanej wzrosła o 1/3. Najwięcej nowych usługodawców pojawiło się w kategoriach: złota rączka, malowanie i tapetowanie wnętrz, montaż mebli Ikea, biały montaż, montaż mebli i usługi malarskie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Rynek usług budowlanych: specjalistyczne prace zlecamy fachowcom

Trudna sytuacja na rynku zmienia też model konsumencki. Zleceniodawcy w poszukiwaniu oszczędności zaczęli poszukiwać fachowców w Internecie, który daje możliwość porównania wielu ofert i poznania opinii innych osób korzystających z usług wybranego specjalisty.

Dowodem na ten trend jest fakt, że w samym tylko czerwcu Fixly odnotowało o 4% więcej zapytań w porównaniu z majem i o 8% więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku.

Tezę o tym, że porównujemy oferty w poszukiwaniu optymalnej, potwierdzają badania Fixly.

Rynek usług remontowych cechuje sezonowość, a zwiększony popyt trwa od marca do września.

Popularność konkretnych usług uzależniona jest od danego miesiąca. I tak np. w czerwcu Fixly odnotowało rekordową liczbę zapytań o montaż lub przeróbki instalacji klimatyzacyjnych.

Ale potwierdza to jeszcze jedną zależność – specjalistów poszukujemy do prac wymagających eksperckiej wiedzy, często potwierdzonej certyfikatami lub wówczas, kiedy na sam remont planujemy przeznaczyć więcej środków.

Z badania „Jak remontują Polacy” wynika, że poza montażem klimatyzacji specjalistów zatrudniamy przy pracach związanych z kanalizacją, ogrzewaniem, elektrycznością, termoizolacją lub wymianą okien.

Samodzielnie najczęściej podejmujemy się prac związanych z wykańczaniem ścian i podłóg. Na własną rękę zajmowało się tym aż 42% badanych.

Poszukiwanie fachowców jest uznawane za czynność trudną i pracochłonną. Największe znaczenie w tym procesie ma wyszukiwarka Google oraz serwisy z ofertami specjalistów, a nieco mniejsze grupy w mediach społecznościowych. Nadal ważną rolę odgrywają polecenia, aż dwie trzecie badanych deklarowała, że to na nich bazowali, wybierając specjalistów.

Remont to zawsze duże wyzwanie. Musimy podjąć decyzję o tym, komu powierzamy nasz dom czy mieszkanie i oddajemy do dyspozycji zazwyczaj znaczący budżet. Nie dziwi zatem fakt, że dokładnie analizujemy oferty i sprawdzamy wykonawców.

Zazwyczaj też, przed podjęciem ostatecznej decyzji, chcemy skonsultować się z fachowcem, poznać jego wcześniejsze realizacje, podejście do pracy czy wycenę. To może być stresujące.

– Dlatego coraz więcej osób korzysta z serwisów, które z jednej strony stanowią kompleksową bazę specjalistów z opiniami od wcześniejszych klientów, a z drugiej są przyjazne użytkownikom, gwarantując szybką odpowiedź i bezpośredni kontakt z wykonawcą – mówi Jacek Kaczmarek, Senior Category Growth Manager w Fixly.