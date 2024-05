Czy własny bank pozytywnych zasobów pomaga w pracy?

Praca często generuje stres, a z nim każdy radzi sobie na swój sposób. Niejednokrotnie jest to spadek zaangażowania czy motywacji do pracy. Czym jest PsyCap? Zagadnienie analizowały badaczki Uniwersytetu SWPS.

Co to jest PsyCap?

Spotkaliście się kiedyś z pojęciem PsyCap? To inaczej kapitał psychologiczny, czyli pula pozytywnych zasobów pracownika pozwalająca radzić sobie z trudniejszymi sytuacjami w życiu osobistym i zawodowym. Co się składa na ten kapitał? Poczucie skuteczności, optymizm, nadzieja na sukces oraz odporność psychiczna1.

- Aby lepiej zrozumieć PsyCap i jego potencjał w kontekście funkcjonowania pracownika, należy sięgnąć do definicji jego poszczególnych składowych. I tak, poczucie własnej skuteczności (self-efficacy) definiuje się jako przekonanie dotyczące własnych zdolności do skutecznego wykonywania określonych zadań. Optymizm wiąże się z dokonywaniem pozytywnych ocen na temat obecnej sytuacji i przyszłości, co wzmaga zaangażowanie w pracę. Następnie nadzieja, która zapewnia pracownikowi wytrwałość w osiąganiu celów i w razie potrzeby zmianę strategii działania. Ostatnia składowa PsyCap, odporność psychiczna, umożliwia powrócenie do stanu równowagi psychicznej w sytuacji poczucia osaczenia problemami - wyjaśnia Aleksandra Penza z Wydziału Psychologii we Wrocławiu Uniwersytetu SWPS.

Kapitał psychologiczny a zaangażowanie w pracę

Jak PsyCap wpływa na zaangażowanie w pracę? Sprawdziły badaczki z Uniwersytetu SWPS. Czy pełni rolę bufora, który pomaga pracownikom radzić sobie z negatywnymi wydarzeniami? Czy zadziała on jak bank pozytywnych zasobów, dzięki czemu zaangażowanie pracownika okaże się mniej uwikłane w emocje, jakie towarzyszą danym zdarzeniom w pracy? Według badań z 2014 roku Amerykanie wykazują wyższe poziomy PsyCap w porównaniu z Polakami2. Czy w takim razie efekty PsyCap są specyficzne dla danej narodowości?

W badaniu wzięło udział 748 osób z Polski i USA, zatrudnionych w firmach i administracji publicznej. Każdy z uczestników wypełniał pięć kwestionariuszy mierzących:

zaangażowanie w pracę,

poziom PsyCap,

emocje związane z pracą

występowanie pozytywnych i negatywnych wydarzeń w pracy w ostatnim czasie.

Wyniki opublikowano w Polish Psychological Bulletin.

Okazało, że osoby z wysokim kapitałem psychologicznym reagują mniejszym nasileniem negatywnych emocji na niekorzystne zdarzenia w pracy niż osoby z niskim PsyCap. Jednak nie ma to znaczenia dla ich poziomu zaangażowania w pracę.

Polacy doświadczają dużych emocji związanych z pracą

- Dopiero analiza danych osobno dla próby polskich i amerykańskich pracowników ukazała ważne różnice w tych zależnościach. PsyCap pełni funkcję buforującą między wymagającym środowiskiem pracy a zaangażowaniem w pracę wyłącznie w grupie amerykańskich pracowników. Z kolei wśród uczestników badania z Polski ma istotne znaczenie jako bank pozytywnych zasobów, który sprawia, że zaangażowanie w pracę jest mniej zależne od emocji wynikających z wydarzeń w pracy - mówi główna autorka badania Aleksandra Penza.

-I dodaje: - Z międzynarodowej perspektywy udowodniliśmy, że rola PsyCap w postrzeganiu wydarzeń w pracy, emocji im towarzyszących i kształtowaniu zaangażowania, jest specyficzna dla kultury. Potwierdziliśmy, że Amerykanie mają wyższe poziomy PsyCap w porównaniu z Polakami. Dostrzegają też mniej negatywnych wydarzeń w pracy i generalnie doświadczają słabszych emocji związanych z pracą niż Polacy.

Zrozumienie procesów kształtujących zaangażowanie pracowników, w tym roli zasobów osobistych, takich jak PsyCap, może dostarczyć istotnych informacji dla specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi.

- Spodziewamy się, że uwzględnienie tej perspektywy dostarczy cennych spostrzeżeń dla działów HR, które mogłyby dostosować wewnętrzne polityki organizacyjne do konkretnych potrzeb i cech pracowników. W kontekście zmian, jakie zachodzą na rynku pracy - takich jak intensywna digitalizacja czy nasilona izolacja społeczna wymuszona pracą zdalną - wzmacnianie zasobów psychologicznych pracowników wydaje się jednym z bardziej dostępnych sposobów uchronienia się przed negatywnymi konsekwencjami tych zagrożeń - mówi Aleksandra Penza.

Źródło: Centrum Prasowe i Komunikacji z Otoczeniem Uniwersytetu SWPS

