Odpady niebezpieczne. Ruszyły prace nad rozszerzoną odpowiedzialnością producentów

Producent odpadów niebezpiecznych będzie musiał zagwarantować ich trwałe unieszkodliwienie

"Zaczynamy wypracowywać też takie rozwiązania, jak rozszerzona odpowiedzialność producencka dla odpadów niebezpiecznych, tak aby producent odpadu niebezpiecznego zagwarantował trwałe jego unieszkodliwienie" - zapowiedziała Sowińska. Podkreśliła, że nie może być tak, że przedsiębiorca pozbywa się szkodliwych odpadów w taki sposób, że jedynie "w kwitach mu się wszystko zgadza".

Dodała, że w resorcie trwają prace "nad stworzeniem możliwości wydatkowania środków z budżetu na usuwanie nielegalnie zgromadzonych odpadów". Jednocześnie - jak mówiła - Główny inspektor Ochrony Środowiska przygotowuje ocenę ryzyka miejsc nielegalnie gromadzonych odpadów niebezpiecznych, mogących szczególnie zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi. "Ta diagnoza będzie stanowić bazę do wypracowania metodologii wydatkowania pieniędzy w tym roku i w kolejnych latach" - wskazała Sowińska. Dodała, że poprzedni rząd nie zabezpieczył środków na zagospodarowanie nielegalnych składowisk, a "sprzątanie kosztuje".

Jej zdaniem samorządy nie mają nowych środków na usuwanie składowisk i transparentnych reguł wydatkowani pieniędzy.

Wiceminister przytoczyła również dane dotyczące pożarów składowisk. "W 2018 r. miały miejsce 243 pożary składowisk, a w 2022 roku 55, czyli ponad czterokrotny spadek. Również liczba pożarów dużych się zmniejszyła - w 2018 r. było 53, a w 2022 r. - 11".

Gospodarka obiegu zamkniętego priorytetem

Anita Sowińska zapowiedziała w połowie stycznia br., że priorytetem resortu będzie gospodarka obiegu zamkniętego. "Jest wiele wyzwań, dyrektyw i rozporządzeń unijnych, które powoli są albo kończone, albo prace nad nimi właśnie się rozpoczynają" - podkreśliła. Jak mówiła, w projekcie budżetu na 2024 r. rząd zabezpieczył na działania związane z dofinansowaniem zagospodarowania odpadów niebezpiecznych ponad 150 mln zł.

Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska powiedziała w sobotę w TVN, że "niestety w budżecie mamy mało na to pieniędzy, ale szukamy tych pieniędzy nawet w ramach naszego resortu i być może uda nam się uzyskać na koniec kwietnia dodatkową pulę środków na ten cel". Zwróciła uwagę, że "wąskim gardłem" jest utylizacja szkodliwych odpadów. "To jest problem do rozwiązania. Chciałabym wciągnąć w ten proces spółki Skarbu Państwa, (...) by przeprowadziły w ramach swoich możliwości inwestycje, które pozwolą nam ten problem rozwiązać" - wskazała. (PAP)

autor: Anna Bytniewska

