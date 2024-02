Pęknie 10 mln w 2024 r.? Krzysztof Stanowski zdradził, ile pieniędzy zarobił Kanał Zero przez pierwsze 4 dni od startu

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że od 1 lutego 2024 r. do końca tego miesiąca rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej na nowym wzorze wniosku. W 2024 roku zwrot podatku akcyzowego ustalony został w wysokości 1,46 zł do litra zakupionego oleju napędowego.