PFRON 2024 - refundacja składek dla niepełnosprawnego przedsiębiorcy. Jak złożyć wniosek?

Kiedy niepełnosprawny może się ubiegać o refundację PFRON? Orzeczenie o niepełnosprawności

PFRON informuje, że aby ubiegać się o refundację składek osoba niepełnosprawna musi mieć orzeczenie o niepełnosprawności. W tym orzeczeniu musi być wskazany stopień niepełnosprawności albo niezdolność do pracy lub samodzielnej egzystencji. Od 1 stycznia 1998 r. może to być:

- orzeczenie o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, które wydaje miejski, powiatowy lub wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności;

- orzeczenie o częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy albo orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, które wydaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.



Co ważne, inne orzeczenia wydane po 1997 roku nie potwierdzają niepełnosprawności według przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Orzeczenie wydane przed 1998 rokiem (np. orzeczenie KRUS lub orzeczenie służb mundurowych) trzeba traktować na równi z odpowiednim orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, o ile jest ono nadal ważne. Jak informuje PFRON, może tak być, gdy orzeczenie z tamtego okresu jest wydane na stałe. Zasady porównywania orzeczeń przedstawia poniższa tabela przygotowana przez PFRON.

Stopnie niepełnosprawności w obecnym i byłym systemie orzekania o niepełnosprawności

Stopnie niepełnosprawności orzekane przez powiatowe lub wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności Orzeczenia wydawane przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Orzeczenia wydawane przez komisje do spraw inwalidztwa i zatrudnienia Orzeczenia Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lekki częściowa niezdolność do pracy III grupa inwalidzka stała lub długotrwała niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym bez prawa do zasiłku pielęgnacyjnego umiarkowany częściowa niezdolność do pracy na orzeczeniu wydanym w okresie od 1 stycznia do 16 sierpnia 1998 r. całkowita niezdolność do pracy II grupa inwalidzka brak znaczny całkowita niezdolność do pracy na orzeczeniu wydanym w okresie od 1 stycznia do 16 sierpnia 1998 r. całkowita niezdolność do pracy i do samodzielnej egzystencji I grupa inwalidzka stała lub długotrwała niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym z prawem do zasiłku pielęgnacyjnego

Ważne Wyjątek dla służb mundurowych PFRON informuje też o wyjątku, który jest ważny przy ocenie ważnych orzeczeń sprzed 1998 roku. Wyjątek ten dotyczy orzeczeń wydanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Orzeczenie o III grupie inwalidztwa wydane wyłącznie ze względu na niezdolność do służby mundurowej nie potwierdza niepełnosprawności w rozumieniu ustawy o rehabilitacji (…). Jeżeli jednak w tym orzeczeniu jest stwierdzona również III grupa inwalidztwa z ogólnego stanu zdrowia, to jest to lekki stopień niepełnosprawności.

Niepełnosprawność może też być udokumentowana wyrokiem sądu pracy i ubezpieczeń społecznych

PFRON wskazuje ponadto, że niepełnosprawność może potwierdzić także wyrok sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Niepełnosprawny otrzymuje taki wyrok, gdy odwołuje się do sądu od:

- orzeczenia, które wydał wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności,

- orzeczenia ZUS w sprawie niezdolności do pracy/samodzielnej egzystencji.



W takiej sytuacji, aby otrzymać refundację składek za okres objęty wyrokiem sądu, niepełnosprawny ma obowiązek przesłać do PFRON:

- kopię wyroku sądowego lub

- decyzję ZUS o przyznaniu bądź kontynuacji renty (wydaną na podstawie wyroku sądowego), lub

- zaświadczenie ZUS o niepełnosprawności (wydane na podstawie wyroku sądowego).