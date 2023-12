90-latek poszedł na kawę do baru i dostał rolę w filmie u znanego reżysera. "Ludzie godzinami stali w kolejce w nadziei, że zostaną wybrani. A wybrali mnie, choć tego nie chciałem"

To się nazywa mieć szczęście! 90-letni krawiec podczas przerwy w pracy, został wypatrzony przez ekipę filmową i zagra w najnowszym filmie z Dustinem Hoffmanem.

Historia jak z filmu

90-letniego Vittoriano Bertozziego, właściciela renomowanej pracowni krawieckiej spotkała historia… jak z filmu. W toskańskim mieście Lukka będą kręcone zdjęcia do najnowszego filmu Petera Greenawaya z Dustinem Hoffmanem. Mieszkający w tym mieście senior podczas przerwy w pracy wybrał się do baru. Podczas, gdy pił kawę, podeszła do niego przebywająca tam również kobieta z produkcji, od października wybierająca przede wszystkim statystów spośród ponad 2 tysięcy osób w różnym wieku, które zgłosiły się z całej Toskanii na wiadomość o zdjęciach do filmu znanego brytyjskiego reżysera.

"Ma pan piękną twarz" - powiedziała przedstawicielka ekipy znanemu w okolicy krawcowi i zaproponowała mu zagranie małej roli w filmie. Mężczyzna najpierw zaprosił osoby z produkcji do swojej pracowni i tam po namyśle przyjął propozycję.

Wystarczy wyjść na kawę

Niektórzy stali godzinami w kolejce, by pojawić się w filmie, krawcowi wystarczyło tylko zrobić sobie przerwę w pracy i pójść do baru.

"Śmiać mi się chce, bo przeczytałem, że przyjechali ludzie także spoza Lukki i godzinami stali w kolejce w nadziei, że zostaną wybrani. A wybrali mnie, choć tego nie chciałem, a poszedłem tylko na kawę do baru" - powiedział krawiec z Toskanii.

Zdjęcia rozpoczną się wkrótce. Historię opisały lokalne włoskie media.

Z Rzymu Sylwia Wysocka(PAP)

sw/ sp/

