Remedium na utratę przedmiotów, które nie mogą z nami polecieć w podróż samolotem

Odwieczny problem z przedmiotami, które nie mogą zostać wniesione na pokład samolotu. Często zdarza się, że przyszli pasażerowi zmuszeni są do pozostawienia na lotnisku przedmiotów, których nie mogą zabrać ze sobą na pokład samolotu.

W praktyce takie okoliczności występuję w zasadzie kilkanaście razy dziennie na każdym lotnisku. Do takich przedmiotów oprócz oczywiście broni i jej imitacji zaliczamy m.in.: przedmioty z ostrym zakończeniem lub ostrą krawędzią, tępe narzędzie, narzędzia robocze, substancje zapalające. Dodatkowo należy wskazać, że operator kontroli bezpieczeństwa ma w przypadku posiadania uzasadnionych podstaw, prawo do odmowy przyjęcia do przewozu innych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa lotnictwa. W tym miejscu należy wyjaśnić również, że każde z państwa może mieć własne regulacje odnośnie kwestii zakazu wnoszenia określonych przedmiotów na pokład samolotu. Dotyczy to zarówno bagażu rejestrowanego, bagażu kabinowego oraz przedmiotów, które pasażer może mieć bezpośrednio przy sobie. W takich sytuacjach pasażerowie co do zasady są zobowiązani do pozostawienia tych przedmiotów na lotnisku. Problem ten występuje tak często, że na stosowne rozwiązanie było tylko kwestią czasu. Nie ma przecież nic gorszego niż pozbawienie się określonego przedmiotu poprzez własne (często nieumyślne) zachowanie bądź zaniechanie. Powinna istnieć opcja na proste wyjście z takiego impasu. Z pomocą przychodzi nowe rozwiązanie spółki InPost.

Przepisy i procedury, które reguluję kwestię zakazu wnoszenia określonych przedmiotów na pokład samolotu

Przepisy, które reguluję kwestię zakazu wnoszenia określonych przedmiotów na pokład samolotu to przede wszystkim wytyczne Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz przepisy wynikające z Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego – w szczególności te, które określone są w dodatku 4-C i 5-B do przedmiotowego Rozporządzenia. Należy wyjaśnić, że katalog zabronionych przedmiotów obejmuje oprócz tych wymienionych wyżej m.in. czekany, ostrza do maszynek do golenia, nożyczki o długości ostrzy powyżej 6 cm mierzonych od punktu połączenia obrotowego etc.

Spółka InPost wprowadziła usługę możliwości nadania przedmiotów, których nie można zabrać ze sobą na pokład samolotu, klienci portów i linii lotniczych możliwość ich zachowania, poprzez nadanie ich pod wskazany adres lub do konkretnego paczkomatu na terenie Polski. W chwili obecnej usługa funkcjonuje pilotażowo wyłącznie w Warszawie na lotnisku Chopina. Z pewnością powinniśmy spodziewać się rozwoju usługi oraz większej ilości analogicznych rozwiązań również na innych krajowych oraz w dalszej przyszłości również europejskich lotniskach.