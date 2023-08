Na liście polskich specjałów chronionych unijnym znakiem jest nowy produkt!

W lipcu codzienne zakupy rdr. zdrożały średnio o 15,5%, a same art. żywnościowe i napoje bezalkoholowe – o niespełna 15%. Widać, że dynamika wzrostu cen spada, ale w sklepach wciąż jest drogo. Co kosztowało najwięcej, a co potaniało w ostatnich tygodniach? Jakie są prognozy?