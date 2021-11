Producenci elektroniki chcą zmian w przetargach w związku z zakłóceniami w łańcuchach dostaw

Ruszają dopłaty do aut zeroemisyjnych

Od maja obowiązują nowe oznakowanie i piktogramy na oponach, które m.in. określają dostosowanie opon do ośnieżonej i oblodzonej nawierzchni - przypomina w czwartek Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przed sezonem zimowej zmiany opon.

Związek Cyfrowa Polska, reprezentujący działających w Polsce producentów i dystrybutorów sprzętu elektronicznego, zaapelował do Urzędu Zamówień Publicznych o wprowadzenie zmian w przetargach publicznych w związku z zakłóceniami w łańcuchach dostaw - podała organizacja w komunikacie prasowym.

W Polsce wartość dodana sektora produktów i usług środowiskowych w stosunku do PKB jest równa średniej unijnej, a największy w nim udział mają: gospodarka ściekami oraz zasobami energetycznymi i wodnymi - stwierdził w czwartek Polski Instytut Ekonomiczny.

Podwyżka stóp procentowych - jak wpłynie na wysokość kredytów?

Podwyżka stóp procentowych a wysokość kredytu. Na początku października 2021 r. Rada Polityki Pieniężnej nieoczekiwanie podniosła stopę referencyjną NBP z 0,1 proc. do 0,5 proc., a 3 listopada powtórzyła ten ruch, podnosząc ją do aż 1,25 proc. Tym samym RPP dała sygnał do podwyżek oprocentowania depozytów i lokat oraz pożyczek i kredytów, w tym mieszkaniowych.