Nowy Multivan T7 pojawił się w cenniku. Ceny od 155 310 zł

Nowy Multivan T7 pojawił się w polskim cenniku marki. Za fabrycznie nowego Volkswagena trzeba zapłacić co najmniej 155 310 zł netto.

Ustawa nakazująca przyjmowanie płatności w gotówce - podpisana przez prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o usługach płatniczych, która uniemożliwia sprzedawcom odmowę przyjmowania płatności gotówkowych – poinformowała kancelaria prezydenta w czwartkowym komunikacie.

Ochrona wzoru

Ochrona wzoru gwarantuje firmie wyłączne prawo użytkowania go, które obejmuje w szczególności wytwarzanie, oferowanie, wprowadzanie na rynek, przywóz, wywóz lub używanie produktu, do którego włączono wzór lub do którego się on odnosi.

Kredyt na samochód używany. Ile pożyczają Polacy na auto?

Kredyt na samochód używany, czyli przeciętnie auto kupowane na kredyt w Polsce jest warte około 49 tys. zł. A to dopiero połowa informacji.

Tajemnice przedsiębiorstwa

Cenne informacje na temat technologii lub jakichkolwiek innych aspektów dotyczących twojej firmy powinny być odpowiednio zabezpieczone.

Zasób nieruchomości zamiennych dla mieszkańców terenów pod CPK

Centralny Port Komunikacyjny (CPK) - nieruchomości zamienne. Jeśli mieszkańcy terenów, na których ma powstać Centralny Port Komunikacyjny, będą chcieli zamienić swoje działki i domy na inne i przeprowadzić, mogliby skorzystać z nieruchomości przygotowanych przez spółkę CPK i Krajowy Zasób Nieruchomości - podał pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała.

Zakontraktowano 91 proc środków UE z perspektywy 2014-2020

Polska jest jednym z liderów inwestowania funduszy unijnych: zakontraktowano już 91 proc środków perspektywy 2014-2020, a ponad dwie trzecie zostało już wydane i rozliczone z Komisją Europejską - poinformowało w środę Ministerstwo Funduszy Polityki Regionalnej.

Test hybrydowego Tiguana, czyli eHybrid, plug-in i gniazdka

Test hybrydowego Tiguana pokazał połączenie dwóch światów. Z jednej strony 245-konnego silnika, a z drugiej spalania za 10 zł.

Opłata za użytkowanie wieczyste gruntów innych niż mieszkaniowe - projekt nowelizacji

Ustalenie ceny nabycia gruntów jako wielokrotności dotychczasowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste - zakłada projekt noweli o gospodarce nieruchomościami opublikowany na stronach RCL. Dotyczy on głównie gruntów wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów innych niż mieszkaniowe - będą zmiany

Elektroniczne wezwania ws. PPK - nowelizacja z podpisem prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy, która umożliwia wystawienie przez PFR elektronicznego wezwania dla pracodawcy ws. zawarcia umowy o zarządzanie PPK - poinformowała w środę Kancelaria Prezydenta RP.

Ile metrów przed skrętem trzeba włączyć kierunkowskaz?

Ile metrów przed skrętem trzeba włączyć kierunkowskaz? Przepisy są w tej kwestii jednoznaczne i zamiast metrów wskazują słowo zawczasu.

Mieszkanie wynajęte od funduszu inwestycyjnego. Pouczający przykład Berlina

Mieszkania na wynajem. Najpierw dopuszczenie funduszy inwestycyjnych do rynku mieszkaniowego, a teraz jeszcze pomysł, aby znacjonalizować wcześniej sprzedane im mieszkania. Efekt obu działań w końcu będzie taki sam – mieszkania w Berlinie będą droższe i trudniej dostępne. Z podobnym problemem już za kilka – kilkanaście lat mierzyć mogą się też Polacy. Jak nie wpadać w pułapki, w które tak łatwo wpadały władze Berlina i wielu innych miast czy krajów.

Lepsze nastroje w gospodarce

Wskaźnik nastrojów w polskiej gospodarce (Economic Sentiment Indicator - ESI) we wrześniu wzrósł do 105,1 pkt. z 104,5 pkt. w sierpniu - wynika z danych Komisji Europejskiej.

Mój prąd - NFOŚiGW chce zwiększyć budżet zamkniętej już drugiej edycji programu

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej chce po raz kolejny zwiększyć budżet zamkniętej już drugiej edycji programu "Mój prąd", tak by więcej osób mogło skorzystać z dotacji - przekazał w środę Fundusz. Dodano, że takich osób jest ponad 20 tys.

Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm - ostatni dzień na wniosek!

Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm - 30 września 2021 r. to ostatni dzień na wniosek o przyznanie środków. Kto może ubiegać się o wsparcie?

Znak stopu a ustąp pierwszeństwa

Znak stopu a ustąp pierwszeństwa – co je różni, a co łączy? Sprawdźmy co na temat tych dwóch znaków mówią przepisy.

Gwarantowany kredyt mieszkaniowy (kredyt bez wkładu własnego) - opinia BCC do projektu ustawy

Kredyt bez wkładu własnego - gwarantowany kredyt mieszkaniowy. W Sejmie trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym oraz o spłatach tego kredytu dokonywanych w związku z powiększeniem gospodarstwa domowego. Projekt ten (przygotowany w ramach tzw. Polskiego Ładu) określa zasady, na jakich będzie udzielany i spłacany kredyt hipoteczny objęty gwarancją zastępującą udział własny kredytobiorcy. Jest to nowe rozwiązanie wspierające rodziny w zakresie poprawy warunków mieszkaniowych w ramach działań określanych wspólną nazwą "Mieszkanie bez wkładu własnego". Zdaniem Business Centre Club to korzystna regulacja, która może poprawić sytuację na rynku mieszkaniowym w Polsce, jednak poszczególne postanowienia tego projektu wymagają istotnych zmian.

Ile lat można jeździć na oponach?

Ile lat można jeździć na oponach? Żywotność ogumienia zależy od wielu czynników, z których wiek jest dopiero pierwszym z nich.

VPN - bezpieczna sieć dla firm i Kowalskiego

VPN. Już nie tylko firmy, ale i użytkownicy indywidualni mogą korzystać z ochrony i prywatności oferowanej przez wirtualne sieci prywatne (ang. Virtual Private Network; VPN).

Mieszkania komunalne bez łazienki i WC - Warszawa (Praga Północ)

Niemal co dziesiąte mieszkanie komunalne na Pradze Północ nie posiada WC. To więcej niż średnia krajowa dotycząca wszystkich budynków w miastach i na wsi. 1015 lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobach miejskich nie posiada własnego WC. Stanowi to 9,2 proc. w zasobie mieszkaniowym dzielnicy. Natomiast w 998 mieszkań komunalnych na Pradze Płn. nie ma łazienki. Jest to 8,9 proc. w zasobie mieszkaniowym dzielnicy – wynika z odpowiedzi stołecznego ratusza na jedną z interpelacji.

Konkurs architektoniczny na projekty domów do 70 m2 przedłużony

Domy do 70 m2. Do 13 października wydłużono termin zgłaszania się do konkursu architektonicznego na projekty domów do 70 m2. Jak powiedział wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński, zwycięskie projekty, które będą udostępniane wszystkim zainteresowanym, mają szansę podnieść jakość estetyczną naszego otoczenia.

Dom 70m2 bez pozwolenia - przepisy

Dom 70m2 bez pozwolenia. Przepisy dotyczące domów do 70 m2 upraszczają procedury przy jednoczesnym ograniczaniu niekontrolowanego rozprzestrzeniania się zabudowy; nie wyłączają też uprawnień organów nadzoru budowlanego - powiedział wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński.

Transport: Zmiana w organizacji ruchu na A2 i A4

Od 1 października 2021 r. w związku z wygaszeniem systemu viaTOLL wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu w Miejscach Poboru Opłat na odcinkach autostrad A2 (Konin- Stryków) oraz A4 (Wrocław-Sośnica).

Nissan Qashqai 2021: test japońskiej nowości z wynikiem...

Nissan Qashqai 2021: test japońskiej nowości jasno pokazał skalę postępu tego modelu. Auto stało się bardziej dojrzałe. Ale czy dojrzałość jest dobra?