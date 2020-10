Morawiecki ogłasza program pomocy dla firm na listopad

Rząd przedstawia program wsparcia firm

Zwolnienie ze składki ZUS za listopad, wypłaty postojowego, bezzwrotne dotacje w wysokości 5 tys. zł, zwolnienie z opłaty targowej z cały 2021 rok - to elementy wsparcia dla przedsiębiorców dotkniętych obostrzeniami związanymi z epidemią, przedstawione przez premiera Mateusza Morawieckiego.

Zwolnienia ze składki ZUS

Premier poinformował na konferencji prasowej (27.10.20) o wsparciu dla branż powodu wprowadzenia różnego rodzaju obostrzeń, w tym kontekście mówił m.in. o gastronomii, ale także firm z branży rozrywki, fitness, jak również sprzedawców detalicznych.

"Dla tych branż w listopadzie dokonujemy zwolnienia ze składki ZUS" - powiedział Morawiecki.

Postojowe i bezzwrotne dotacje

Dla poszkodowanych branż zostanie wdrożone postojowe, czyli "dopłata z budżetu państwa do utrzymania zatrudnienia w tych firmach".

"Po trzecie bezzwrotne dotacje w wysokości 5 tys. złotych dla tych małych mikrofirm, które wpadają w trudną sytuację gospodarczą, a po czwarte zwolnienie z opłaty targowej za cały 2021 z jednoczesną rekompensatą tego zwolnienia dla samorządów" - informował premier.

Wsparcie tylko na listopad

Wartość wsparcia dla przedsiębiorców to 1 mld 800 mln zł, dotyczy ponad 170 tys. firm zatrudniających ponad 400 tys. osób. - powiedział premier Mateusz Morawiecki. Propozycje dotyczą listopada, ale jeżeli będzie konieczne przedłużenie obostrzeń, to będzie ono przedłużone na kolejne miesiące - dodał.

Warunki skorzystania z pomocy

Premier zaznaczył, że z pomocy i ulg przewidzianych przez rząd będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, których przychód w październiku lub listopadzie będzie mniejszy o 40 proc w porównaniu do października i do listopada 2019 roku. "Czyli do czasu, kiedy nie było epidemii i kiedy te wartości można ze sobą we właściwy sposób porównać, czyli październik do października, listopad do listopada" - dodał Morawiecki.

Jak poinformował, wsparcie to dotyczy ponad 170 ponad firm, w których zatrudnionych jest łącznie prawie 400 372 tys. pracowników.

