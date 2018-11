Instrukcja obsługi szczęśliwego człowieka

Jak działa człowiek?

Od lat temat rozwoju osobistego jest na ustach wszystkich. Kto się nim nie zajmuje - niezależnie od tego, w jakiej branży działa, bądź jaką funkcję pełni - wypada z obiegu. Dla wielu jednak mierzenie się z tym obszarem to nie tylko przekopywanie się przez kolejne opasłe tomy teorii psychologii, ale również skomplikowany emocjonalnie proces, który bez dodatkowej pomocy coachingu, nie ma szansy nawet się rozpocząć. Trudno tym bardziej sobie w takiej sytuacji wyobrazić, że droga ta będzie inspirującą przygodą. Marta Pawlikowska-Olszta, autorka książki „Psychologiczny GPS”, przekonuje, że właśnie taka może ona być. Co więcej proponuje zestaw bardzo konkretnych narzędzi, które od początku do końca lektury towarzyszą Czytelnikowi w drodze do poczucia spełnienia w życiu. Dzięki angażującym Czytelnika treściom, przeplatanym dostosowanym do tematyki poszczególnych rozdziałów ćwiczeniami, stanowi kompletny poradnik, jak zmieniać swoje życie na lepsze, spokojniejsze i szczęśliwsze.

Książka jest próbą odpowiedzi na pytanie: jak działa człowiek. Chciałam uporządkować i przedstawić na tacy praktyczne podstawy psychologii, żeby dać Czytelnikom podstawową, rzetelną bazę na tematu tego, jak mogą myśleć o sobie, budować swoje poczucie wartości, planować swój dalszy rozwój i budować zdrowsze relacje z innymi. Poznanie tych mechanizmów jest ciekawe samo w sobie, a dodatkowo daje podpowiedź, jak się rozwijać i prowadzić szczęśliwsze życie. – mówi Marta Pawlikowska-Olszta, psycholog pracy i organizacji, Interim HR Manager, autorka książki: Na poziomie organizacji wiedza opisana w książce, pozwala zmienić toksyczne środowiska w przyjazne i bardziej efektywne miejsca pracy i uwolnić potencjał ludzi skupionych wokół wspólnej idei w firmie czy instytucji. Przetestowałam to wielokrotnie w praktyce przeprowadzając wraz z zespołami „ewolucyjne rewolucje” w procesach HR i kulturach organizacji. Na poziomie indywidualnym jeśli pracujesz za dużo, nie umiesz odmawiać – szefowi, dzieciom, rodzicom, reagujesz złością i agresją na sytuacje konfliktowe – ta książka jest dla ciebie.

Moc psychologii

Nowa książka Marty Pawlikowskiej-Olszty w wyjątkowo przystępny sposób przedstawia mechanizmy psychologiczne i odpowiada na pytania, skąd się biorą nasze zachowania, myśli i emocje. W tym poradniku autorka pokazuje, jak można podejść do swojego rozwoju krok po kroku, pomaga Czytelnikom zbadać nieoptymalne wersje siebie i zacząć z nich wychodzić. Dzięki rozpracowaniu mechanizmów obronnych oraz identyfikacji błędów w myśleniu oraz przekonań, stanowiących blokadę rozwoju książka wspiera Czytelnika w pracy własnej nad zmianą proporcji w emocjach, jakie odczuwa się na co dzień. Z przewagi lęku, poczucia krzywdy, winy, złości czy smutku, na przewagę spokoju, pewności swoich wyborów oraz większej skuteczności w realizacji swoich celów.

Dzięki objaśnieniu roli zrównoważonego emocjonalnego GPS’u, Pawlikowska-Olszta uzmysławia jak zaprowadzić porządek w swoich emocjonalnych stanach, zbudować zdrowe nawyki w komunikacji z innymi i przejąć odpowiedzialność za to kim się stajemy. Przybliżając psychologiczne kwestie, prezentuje przykłady autentycznych zachowań i sposobów myślenia różnych ludzi. Każdy z opisów postaci zawiera ich rzeczywiste historie. Omówione w książce rozwiązania Marta Pawlikowska-Olszta przetestowała wraz z dziesiątkami osób podczas kilkunastoletniej pracy jako psycholog pracy. Autorka stara się przy tym opisać ślepe uliczki na ścieżce rozwoju, tak, żeby wyjaśnić skąd się one u nas biorą i co można z nimi zrobić.

Marta Pawlikowska-Olszta to marka sama w sobie. Książka przygotowana jest tak, aby specjaliści w innych dziedzinach, którzy do tej pory stronili od „miękkich tematów”, mogli bezstresowo i krok po kroku zgłębić obszar dbania o swój dobrostan, stawiania granic oraz lepszego funkcjonowania w różnych rolach zawodowych i prywatnych – podkreśla Katarzyna Chałas, Marketing Manager INFOR PL. Kolejne rozdziały inspirują Czytelników do wprowadzenia dobrych praktyk w kontekście dbania o psychologiczny komfort swojego życia w pracy i życiu prywatnym. Co w efekcie prowadzi w stronę większej świadomości i umiejętności zarządzania swoimi emocjami, myślami i zachowaniami, tak by czuli się bardziej sobą i budowali asertywność w kontaktach z innymi ludźmi.

