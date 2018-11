Polecamy książkę "Pieniądze albo życie. 9 kroków do finansowej niezależności"

Od ponad 25 lat książka "Pieniądze albo życie" należy do obowiązkowych lektur dla każdego, kto pragnie odzyskać możliwość cieszenia się pełnią życia poprzez transformację swoich relacji z pieniędzmi. Setki tysięcy czytelników podążało już drogą wyznaczoną przez przedstawiony w niej program dziewięciu kroków, ucząc się pod kierunkiem Vicki Robin tego, jak żyć w sposób bardziej świadomy i rozważny, przydając swojemu życiu większego niż dotąd sensu i znaczenia. To nowa, gruntownie przepracowana i unowocześniona wersja tej klasycznej już dziś, bestsellerowej pozycji.

Bez względu na to, czy dopiero zaczynasz swoją karierę zawodową i wchodzisz w życie finansowe, czy też zmierzasz właśnie ku emeryturze i przejściu w stan spoczynku, książka ta wskaże ci właściwy kierunek postępowania:

jak wyjść z długów i zacząć powiększać oszczędności;

jak oszczędzać pieniądze raczej dzięki przemyślanym i dobrym nawykom niż ścisłej kontroli budżetu;

jak posprzątać swoje życie, usunąć zeń wszystkie zbędne i niepotrzebne rzeczy, które je zagracają, i żyć „równie dobrze, mając mniej”;

jak inwestować swoje oszczędności, generować zysk i zapewniać sobie regularne dochody;

jak oszczędzając pieniądze, dbać jednocześnie o dobrostan naszej planety… i jeszcze wiele, wiele więcej.

Kiedy zdobędziesz pełnię kontroli nad swoimi pieniędzmi, będziesz mógł przestać zapracowywać się na śmierć i zacząć rzeczywiście zarabiać na życie, i to takie, które będzie ci sprawiało znacznie większą radość i przyjemność niż dotychczas.

Nowatorski i inspirujący przewodnik, wprowadzający nas w świat nowej moralności w naszych osobistych relacjach z pieniędzmi.

„Los Angeles Times”

Dziś, jak nigdy dotąd, czas już zaprzestać prób „wyprzedzenia konkurentów” w wyścigu, który jest zarówno z góry ustawiony, jak i pozbawiony większego sensu, i zorientować się, w jaki sposób zorganizować swoje życie tak, żeby mogło ono być rzeczywiście twoje, jedyne w swoim rodzaju i bezcenne, przeżywane w pełni dla siebie i ze względu na siebie, a także dla dobra wspólnoty, do której należysz, oraz całej naszej planety. Książka "Pieniądze albo życie" pokazuje ci, w jaki sposób dokonać tej zmiany.

Bill McKibben

Książka Vicki Robin "Pieniądze albo" życie udziela czytelnikowi daru głęboko przemyślanych i wnikliwych, dających się zastosować w praktyce rad dotyczących tego, w jaki sposób może on, na swoich własnych warunkach, osiągnąć prawdziwą niezależność finansową. Jest ona niewątpliwie jednym z najbardziej uznanych i docenianych poradników finansowych naszych czasów, przy czym jej rola i znaczenie będą stale rosły, stanowiąc nieoceniony dar również dla przyszłych pokoleń.

Farnoosh Torabi, autorka bestsellerowych książek z dziedziny finansów, a także popularnego, nagradzanego podcastu finansowego So Money

Większość książek, które traktują o pieniądzach, pełna jest opisów wciąż tych samych zużytych i sztampowych praktyk, taktycznych zagrywek, trików i porad. Tymczasem ta książka zdecydowanie przewyższa je wszystkie, dokonując tego, co najważniejsze: radykalnie zmieniając sposób, w jaki myślimy o naszych pieniądzach, odnosimy się do nich i korzystamy z nich. Jeśli szukasz tej jednej, najlepszej książki na temat pieniędzy, to właśnie masz ją przed sobą. Nigdy już nie będziesz w taki sam sposób jak dotąd patrzył na swoje pieniądze (a także na swoje życie).

Jesse Meacham, twórca programu „You Need a Budget”

"Pieniądze albo życie" należy do tego rzadkiego gatunku książek, które są zarówno mapą, jak i kompasem. Dla nas, którzy wchodzimy w trudne ekonomicznie czasy, ta wizjonerska książka stanowi rodzaj bardzo pragmatycznej i skutecznej mapy, wskazującej możliwości zredukowania kosztów naszego życia i jednocześnie zwiększenia naszych dochodów i oszczędności. Co równie ważne i istotne, jest ona także rodzajem kompasu, który może wskazać nam drogę ku naszym prawdziwym, niemonetarnym wartościom, takim jak te określane przez nasze uczestnictwo we wspólnocie, przez związki przyjaźni oraz głębsze relacje z naszym miejscem na ziemi i środowiskiem naturalnym.

Kenny Ausubel, dyrektor generalny i współzałożyciel firmy Bioneers

"Pieniądze albo życie. 9 kroków do finansowej niezależności"

Vicki Robin, Joe Dominguez

Książka ukazała się nakładem wydawnictwa MT Biznes