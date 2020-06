Kto płaci za dni, których pracownik nie wskazał we wniosku o zasiłek opiekuńczy

PYTANIE

Pracownik wystąpił z wnioskiem o zasiłek opiekuńczy za cały kwiecień w związku z zamknięciem przedszkola na skutek epidemii COVID-19. We wniosku wskazał dni od poniedziałku do piątku za cały okres. Płatnikiem zasiłku jest ZUS. Czy pracodawca powinien zapłacić pracownikowi za dni, na które nie było wniosku tj. za soboty i niedziele skoro jest on przyznawany w trybie i na zasadach określonych w ustawie z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa?

ODPOWIEDŹ

W sytuacji, gdy dni, których pracownik nie wskazał jako zasiłkowe są dla niego wolne od pracy (soboty, niedziele, święta), nie przysługuje mu za nie wynagrodzenie za pracę. Wynagrodzenie przysługuje bowiem, co do zasady, za pracę wykonaną. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią (art. 80 Kodeksu pracy). W tym przypadku nie ma podstaw do wypłaty wynagrodzenia (pracownik nie przepracował ani jednego dnia), mimo, że ze sposobu pomniejszania pensji za dni niezdolności do pracy wynika wynagrodzenie.

Podstawa prawna:

art. 36 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 645 z późn. zm.)

art. 80 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.)

§ 11 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 927)

Bożena Goliszewska Chojdak