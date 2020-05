Jak zaksięgować dofinansowanie otrzymane w ramach tarczy antykryzysowej

PYTANIE

Kwestia dotyczy dofinansowań do wynagrodzeń z FGŚP w ramach tarczy antykryzysowej z tytułu spadku obrotu i obniżenia wymiaru czasu pracy. Nasza spółka wystąpiła do UP z z takim wnioskiem o dofinansowanie. W związku z tym, jak zaewidencjonować otrzymanie takowego dofinansowania? Dofinansowanie nie stanowi przychodu, więc w momencie otrzymania dofinansowania należałoby skorygować, pomniejszyć koszt wynagrodzeń? Nie należy ujmować jego na kontach przychodów, tylko bezpośrednio z konta bankowego skorygować koszty?

ODPOWIEDŹ

Nie ma przepisów, które by określiły w jaki sposób należy otrzymanie dofinansowania ująć w księgach rachunkowych. To, że dofinansowanie nie stanowi przychodu należy interpretować w kontekście podatkowym, tj. nie stanowi to przychodu podatkowego.

Dla celów bilansowych jednak dofinansowanie powinno być ujęte jako przychód – przychód pozostały, który nie zalicza się do przychodów podatkowych.

Podstawa prawna:

art 41 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r., poz. 351)

Takats Gyongyver