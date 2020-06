Rozwiązania dla pracodawców w Tarczy antykryzysowej 2.0

Sejm rozszerzył tarczę antykryzysową, przyjętą w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, obejmując wsparciem większą liczbę przedsiębiorców. Obecnie wsparcie to dotyczy również pracodawców zatrudniających od 10 do 49 pracowników oraz firm założonych od 1 lutego do 1 kwietnia 2020 r.

Od 1 kwietnia 2020 r. przedsiębiorcy, którzy w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19 są uprawnieni do wnioskowania o pomoc finansową z FGŚP, mogą obniżyć wymiar czasu pracy pracownika maksymalnie o 20% (dotychczas przepisy wskazywały wyłącznie 20%), nie więcej niż do 0,5 etatu. W dalszym ciągu wynagrodzenie tych pracowników nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Zniesiono limit przychodu, którego przekroczenie pozbawia osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą prawa do świadczenia postojowego, jednak przy zachowaniu warunku spadku przychodów z tytułu działalności co najmniej o 15%. O świadczenie postojowe mogą ubiegać się również zleceniobiorcy, którzy zawarli umowy w lutym lub marcu 2020 r. (przed nowelizacją umowa cywilnoprawna musiała być zawarta najpóźniej 31 stycznia 2020 r.). Świadczenie to może być wypłacone trzykrotnie.

