Konferencja "Nowoczesne narzędzia i technologie do zarządzania produkcją"

Konkurencyjność odzwierciedla potencjał firmy - zasoby, umiejętności i zdolności zapewniające przewagę nad innymi podmiotami działającymi w tym samym sektorze. W realiach współczesnej globalnej gospodarki konkurencyjność staje się jednym z ważniejszych wyznaczników i zarazem perspektyw oceny funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku, a także jest postrzegana jako determinanta rozwoju.

Polski Instytut Rozwoju Biznesu ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konferencji:

„Nowoczesne narzędzia i technologie do zarządzania produkcją”

27 lutego 2019 roku w Warszawie

Wstęp wolny, wymagana rejestracja<<

Strona wydarzenia: http://pirbinstytut.pl/index.php/nowoczesne-narzedzia-do-zarzadzania-produkcja

W programie konferencji:

- dr hab. inż. Izabela Kutschenreiter-Praszkiewicz - prof. Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Katedra Inżynierii Produkcji

"Planowanie produktu i procesu produkcyjnego wyrobu innowacyjnego"

(Spośród wielu rodzajów badań podejmowanych w celu skutecznego planowania produktu i procesu produkcyjnego wyrobu innowacyjnego w przedsiębiorstwach na szczególną uwagę zasługują te, które wpływają na kształtowanie oferowanego wyrobu pod kątem wymagań klienta.

Istnieje wiele sposobów udoskonalania istniejących rozwiązań prowadzących do satysfakcji klienta. Przykładem jest zastosowanie metody QFD do identyfikacji wymagań klienta i określenia korelacji między wymaganiami klienta a cechami technicznymi wyrobu oraz modularyzacja w budowie maszyn, będąca jest jednym z rozwiązań, które przy niewielkich kosztach pozwala na dostosowanie wyrobów do indywidualnych wymagań klienta. Zróżnicowanie preferencji klientów powoduje wprowadzanie nowych konstrukcji wyrobów mających na celu minimalizację kosztów przy zachowaniu wysokiej jakości.)

- Rafał Osmoła - Partner zarządzający, ASD Consulting

"Wykorzystanie robotów planistycznych w erze Industry 4.0"

(Wystąpienie będzie dotyczyło doświadczeń związanych z tworzeniem i wdrażaniem narzędzi planistycznych opartych o sztuczną inteligencję. Poruszone zostaną przypadki ze środowisk high mix – high volume oraz high mix – low volume. Podczas prezentacji dotknięte zostaną m.in. tematy: predykcji czasu trwania zleceń, czy optymalizacji planu produkcji.)

- Maciej Kubiak - Adwokat, Wspólnik, LSW Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy

"Internet rzeczy oraz wdrażanie nowych technologii – wyzwania i ryzyka, przed którymi stają producenci i twórcy inteligentnych urządzeń"

- Noemi Chudzik LL.M. - Partner Chudzik i Wspólnicy Radcowie Prawni Sp. p.

"Planowane zmiany w prawie pracy i ich wpływ na działalność firm produkcyjnych."

- Bartosz Paczyński - Prezes Zarządu, Content Hero

"Skuteczny Content Marketing w promocji branży przemysłowej."

Do udziału zapraszamy:

- Przedstawicieli zakładów przemysłowych i produkcyjnych, a w szczególności dyrektorów zarządzających, dyrektorów i kierowników ds . technicznych, zakupów, logistyki oraz produkcji

- Szefów departamentów informatyki; kierowników i inżynierów utrzymania ruchu oraz produkcji i dostaw

- Inżynierów ds. jakości.

Organizator zapewnia uczestnikom: certyfikat uczestnictwa, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z Ekspertami.

Lokalizacja: Centrum Bankowo-Finansowe „Nowy Świat” S.A., ul. Nowy Świat 6/12., Warszawa

Kontakt z organizatorem:

Daria Biernacka

tel: +48 531 375 811

e-mail: daria.biernacka@pirbinstytut.pl