Ogólnopolska konferencja naukowa „Prawa mniejszości”

Celem konferencji jest dokonanie analizy istniejącego stanu prawnego dotyczącego mniejszości oraz oceny regulacji prawnych mających na celu ochronę praw mniejszości oraz zagwarantowanie ich przestrzegania, a także skuteczności podmiotów prawa międzynarodowego i organizacji międzynarodowych w zwalczaniu tych naruszeń. Referaty wygłoszone podczas konferencji mają doprowadzić do wysunięcia wniosków de lege ferenda co do możliwości faktycznego zapewniania ochrony praw mniejszości zarówno w prawie krajowym, jak i międzynarodowym, a także sposobów efektywniejszego przeciwdziałania przejawom dyskryminacji.

Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia związane z okolicznościami, mającymi wpływ na uwzględnienie poszczególnych praw mniejszości i uznanie ich za istotne w prawie międzynarodowym, a także sposoby zapobiegania i zwalczania konfliktów, które powstają na tle rasowym, narodowościowym, etnicznym i kulturowym. Szczególną uwagę chcemy poświęcić kwestii przymusowej asymilacji oraz przesiedleniom mniejszości, wpływowi bliskości kulturowej i językowej na procesy asymilacji. Interesuje nas również ukazanie wymiaru społecznego w kwestii poszanowania praw mniejszości oraz wskazanie zależności istniejących między poszczególnymi kulturami a ich wpływem na rozwój szacunku i uznania dla tych praw. Wartym poruszenia tematem jest oddziaływanie prawa międzynarodowego na rozwój praw mniejszości w krajowych porządkach prawnych, a także wpływ na ich przestrzeganie.

https://www.facebook.com/events/676974006015834/