Zatwierdzenie sprawozdania finansowego. Jakie kary za brak dochowania terminu?

Znaczna większość spółek z ograniczoną odpowiedzialnością musi zatwierdzić i złożyć do KRS sprawozdanie finansowe w nieprzekraczalnym terminie do 15 lipca każdego roku licząc się z karami za niedochowanie tego terminu!

Rok obrotowy a rok kalendarzowy

Jeżeli rok obrotowy w spółce z o.o. nie pokrywa się jednak z rokiem kalendarzowym, to należy pamiętać, że sprawozdanie finansowe należy zatwierdzić w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego, natomiast zarząd w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego musi złożyć dokumenty finansowe do KRS.

Czy tylko sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu?

Oczywiście wspólnicy mają znacznie większe uprawnienia i nie ograniczają się one tylko do zatwierdzania sprawozdania finansowego. Dlatego też corocznie musi odbyć się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, które musi podjąć decyzję w następujących kwestiach:

Czy chce zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki za ubiegły rok obrotowy? Czy chce zatwierdzić sprawozdanie z działalności zarządu? Oczywiście możliwe jest również odstąpienie od sporządzania i zatwierdzania takiego sprawozdania, jeżeli spółka jest jednostką mikro lub małą w rozumieniu ustawy o rachunkowości i przygotowała informację uzupełniającą lub dodatkową. Co chce zrobić z zyskiem spółki albo w jaki sposób pokryć stratę? O ile kwestie te nie zostały wyłączone spod kompetencji zgromadzenia wspólników. Czy chce udzielić absolutorium członkom organów spółki, czyli zarządu, rady nadzorczej czy też komisji rewizyjnej?

Oczywiście jest to minimalny porządek obrad i nie można pominąć żadnego z tych punktów. W zakresie każdego z nich należy przygotować odpowiednią uchwałę, a całość powinna znaleźć się w protokole.

Co jeszcze może lub powinno znaleźć się w porządku obrad ZZW?

Każdorazowo należy weryfikować treść umowy spółki, ponieważ może się okazać, że z dniem odbycia ZZW wygasają mandaty członków zarządu. W takiej sytuacji należy zdecydować, czy kadencja ma zostać przedłużona takim osobom, czy jednak zgromadzenie wybierze nowe osoby do pełnienia tych funkcji.

Co grozi zarządowi za brak zwołania ZZW?

Jeżeli zarząd nie zwołuje ZZW w ustawowym terminie, może ponieść odpowiedzialność odszkodowawczą. Ponadto, członkowie zarządu muszą liczyć się w takiej sytuacji z ryzykiem odwołania ich z pełnionych funkcji. Jednak to nie wszystko. Niezwołanie zwyczajnego zgromadzenia wspólników może także skutkować odpowiedzialnością karną członków zarządu. Czyn taki jest zagrożony karą grzywny do 20 000 zł.

Co po odbyciu ZZW?

Jeżeli jednak, wszystko odbywa się w zgodzie z przepisami i zgromadzenie odbywa się w przepisanym terminie, to zarząd ma 15 dni na złożenie do KRS:

sprawozdania finansowego, odpisu uchwały o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego, odpisu uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty, a także sprawozdania z działalności, jeżeli nie odstąpiono od jego sporządzania.

Dokumenty można bezpłatnie złożyć za pośrednictwem strony: https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/rd/

Co grozi zarządowi za brak złożenia sprawozdania finansowego do rejestru?

Jeżeli, pomimo odbycia ZZW i zatwierdzenia sprawozdania finansowego, zarząd jednak nie składa go do KRS, to:

naraża się na odpowiedzialność karną. Czyn ten zagrożony jest karą grzywny – aktualnie do 72.000,00 zł albo karą ograniczenia wolności; ponoszą odpowiedzialność odszkodowawczą, jeżeli brak złożenia wniosku do KRS wyrządziło szkodę; Sąd rejestrowy może wszcząć postępowanie przymuszające, wzywając do złożenia sprawozdania finansowego pod rygorem nałożenia grzywny; grzywny takie może ponawiać; Jeżeli mimo wezwania sądu rejestrowego nie złożono rocznych sprawozdań finansowych za 2 kolejne lata obrotowe, sąd wszczyna postępowanie o rozwiązanie spółki bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

