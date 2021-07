Kiedy warto prowadzić działalność w formie prostej spółki akcyjnej

Od 1 lipca 2021 r. przedsiębiorcy mogą zacząć korzystać z nowej formy prowadzenia działalności, jaką jest prosta spółka akcyjna (PSA). W opracowaniu przedstawiamy, dla jakich przedsiębiorców taka forma prowadzenia działalności może być korzystna.

Jakie są zalety prowadzenia działalności w formie PSA

PSA to mniej sformalizowana i tańsza formy prawna spółki kapitałowej, sprzyjająca rozwojowi działalności. Jej atuty przedstawiamy poniżej.

możliwość wnoszenia własnej pracy, usług czy know-how jako wkładu do spółki,

minimalny wymóg kapitału akcyjnego w wysokości 1 zł (dla porównania kapitał zakładowy w spółce akcyjnej wynosi 100 000 zł),

szybka rejestracja elektroniczna,

brak konieczności wniesienia wkładu przed rejestracją spółki,

akcjonariusze PSA po swojej stronie mają jedynie ryzyko gospodarcze, które ograniczone jest do ryzyka utraty wniesionych wkładów (]nie odpowiadają za zobowiązania spółki),

uproszczona likwidacja - skrócony czas potrzebny na przeprowadzenie procedury,

możliwość rozwiązania spółki bez likwidacji (przez przejęcie jej majątku i zobowiązań przez akcjonariusza),

możliwość aktywnego wykorzystywanie środków komunikacji elektronicznej przy prowadzeniu przedsiębiorstwa spółki oraz podejmowaniu decyzji o jej sprawach przez organy spółki i akcjonariuszy.

Co ważne, w przeciwieństwie do kapitału zakładowego w spółce z o.o. i spółce akcyjnej kapitał akcyjny w PSA nie jest stały. Kapitału nie wskazuje się w umowie PSA. Spółka informację o wysokości kapitału akcyjnego musi natomiast podawać w pismach i zamówieniach handlowych składanych w formie papierowej i elektronicznej, a także na swoich stronach internetowych i ujawnić go w KRS. Wartość kapitału akcyjnego określa zarząd, sumując wysokość wkładów pieniężnych i niepieniężnych, które zostały wniesione na pokrycie akcji. Dzięki oderwaniu wartości akcji od wysokości kapitału akcyjnego w nowej spółce płynniejsze jest emitowanie i umarzanie akcji.

Jakie są wady powadzenia działalności w formie PSA

PSA to spółka potencjalnie funkcjonująca bez majątku pozwalającego np. na przeprowadzenie postępowania upadłościowego (nie ma tu kapitału zakładowego). Potencjalni wierzyciele muszą być zatem ostrożni we współpracy z PSA. Odpowiednio PSA mogą mieć problem z pozyskaniem np. kredytu w banku bez przedstawienia dodatkowych zabezpieczeń. Inne wady PSA to odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki względem jej wierzycieli, w przypadku bezskuteczności egzekucji wobec spółki. Członek zarządu może uwolnić się od niej na analogicznych zasadach jak członek zarządu spółki z o.o. Ponadto akcje PSA nie mogą być notowane na giełdzie papierów wartościowych. PSA jest bowiem spółką niepubliczną.

(…)

Sławomir Biliński

prawnik, redaktor "MONITORA księgowego", ekspert podatkowy, autor licznych publikacji z prawa podatkowego i gospodarczego