Terminy poboru zaliczek na PIT. Rozporządzenie wydane z naruszeniem prawa?

Terminy poboru zaliczek na PIT. Rozporządzenie Ministra Finansów ws. przedłużenia terminów poboru zaliczek na PIT wydane zostało z rażącym naruszeniem porządku konstytucyjnego - ocenia Krajowa Rada Doradców Podatkowych. Według niej dla niektórych płatników zmiana, w odniesieniu do bieżących wypłat, będzie niewykonalna.

PKP Cargo uruchomi sieć drogowych połączeń drobnicowych

PKP Cargo Connect - spółka należąca do Grupy PKP Cargo, uruchomi w styczniu sieć własnych połączeń drogowych drobnicowych na linii Bałtyk-Bałkany - poinformowała kolejowa spółka w poniedziałkowym komunikacie.

Produkcja samochodów w 2022 r. wzrośnie o ponad 12 proc.

Produkcja samochodów w 2022 r. wzrośnie o 12,1 proc. rok do roku - prognozuje bank inwestycyjny Goldman Sachs. Analitycy szacują, że Europie Zachodniej, USA czy Japonii produkcja zwiększy się procentowo o wartość dwucyfrową.

Branża funeralna: więcej pogrzebów i kremacji

W 2021 r. wykonano ponad 500 tys. pogrzebów; to o ok. 30 tys. więcej niż w 2020 r. - wynika z danych Polskiej Izby Branży Pogrzebowej. Wzrosła również liczba kremacji; w ub.r. przeprowadzono ich ok. 200 tys., o ok. 12 tys więcej rdr.

Zmiany operatora komórkowego

Zmiany operatora komórkowego. W czwartym kwartale przeniesiono w Polsce 371,7 tys. numerów komórkowych - podał UKE w komunikacie. Dodatni bilans wśród dużych operatorów mobilnych odnotował T-Mobile Polska (blisko 15. tys.), a najwięcej numerów stracił Polkomtel (28,2 tys.).

Ustawa o lasach i ustawy o ochronie przyrody z podpisem prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy o lasach i ustawy o ochronie przyrody, która m.in. wprowadza wymóg przeglądu dostępnych danych w celu sprawdzenia występowania gatunków chronionych lub potencjalnych miejsc ich występowania na powierzchni - podała w poniedziałek Kancelaria Prezydenta.

Długoterminowy wynajem auta

Długoterminowy wynajem auta, czy wiesz na czym polega? Bazując na danych zebranych przez Polski Związek Wynajmu i Leasingu pojazdów, rynek długoterminowego wynajmu aut nieustannie rośnie, zyskując coraz większą popularność, nie tylko wśród przedsiębiorców, ale również osób fizycznych. W dużym skrócie to atrakcyjna alternatywa dla pozostałych form finansowania samochodu, takich jak zakup auta za gotówkę, czy leasing. Sprawdź czy to sposób na Twoje nowe auto.

Kiedy przedsiębiorca może skorzystać z IP Box?

IP Box dla programistów. Jednym z argumentów uzasadniających konieczność wprowadzenia Polskiego Ładu jest według deklaracji jego autorów potrzeba wsparcia przedsiębiorców prowadzących innowacyjną działalność. W tym celu Ministerstwo Finansów stworzyło specjalne zachęty podatkowe, np. w postaci preferencyjnego opodatkowania dochodów z praw własności intelektualnej IP Box stawką 5%. Jak w praktyce wygląda realizacja zapisów ustawy?

Test: DS 9 PureTech 225 – nie premium, on ma swoją własną klasę

Test: DS9. O tym aucie można przeczytać, że na siłę pcha się do segmentu premium. Dziś wiem, że to nie jest prawda. Bo DS tworzy swoją własną klasę.

Co odwołuje znak zakaz zatrzymywania się i postoju?

Co odwołuje znak zakaz zatrzymywania się i postoju? Przepisy wskazują wyraźnie, że... m.in. najbliższe skrzyżowanie. Jest jednak więcej przypadków.

Polski Ład - nowe rozwiązania podatkowe dla firm od 2022 roku

Polski Ład a firmy. Większość działających w kraju małych przedsiębiorstw rozlicza się przy użyciu skali podatkowej. I 40 proc., czyli 500 tys. jednoosobowych działalności skorzysta na nowych rozwiązaniach podatkowych, a zyskać może każda płacąca CIT – powiedział dyrektor PIE Piotr Arak.

Nieruchomości luksusowe. Dlaczego w ogłoszeniach ukrywane są ich ceny?

Ideą marek premium jest to, że ci, którzy je kupują, mają wystarczająco dużo pieniędzy i nabywają rzeczy, ponieważ im się podobają, a zatem cena nie powinna być przedmiotem wpływającym na decyzję zakupową. Dlatego wszystko, co powinno mieć znaczenie przy zakupie takiego produktu to jakość, rzemiosło, reputacja, lifestyle i stojąca za nim historia.

Katarzyna Życińska: PR to nie propaganda [PODCAST]

Z czego wynikają problemy z wizerunkiem branży PR w Polsce? Czym faktycznie zajmują się jej przedstawiciele i jakimi zasadami kierują się w codziennej pracy? Jaką wartość PR wnosi do biznesu?

Rynek mieszkaniowy – ceny mieszkań z rynku pierwotnego w grudniu 2021 r.

Grudzień był kolejnym miesiącem, w którym eksperci GetHome.pl i RynekPierwotny.pl odnotowali w większości największych miast wzrost średniej ceny metra kwadratowego nowych mieszkań. Z oferty firm deweloperskich błyskawicznie znikały najtańsze.

Lista ostrzeżeń publicznych: Trzy nowe podmioty

Komisja Nadzoru Finansowego wpisała na listę ostrzeżeń trzy kolejne podmioty, przeciw którym skierowała do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prowadzenia obrotu instrumentami finansowymi bez zezwolenia.

Program „Czyste powietrze” na wymianę ogrzewania – jak skorzystać w 2022 roku?

Program „Czyste powietrze” na wymianę ogrzewania ma na celu wspomóc proces zmniejsza emisji gazów cieplarnianych poprzez udzielenie dofinansowania na wymianę stałych źródeł ciepła. Jakie trzeba spełnić warunki, aby otrzymać dofinansowanie?

Rynek muzyczny: streaming wyparł płyty CD

Przeniesienie muzyki z nośników fizycznych na platformy streamingowe i do internetu zmieniło zadania wytwórni muzycznych i zasady ich współpracy z artystami. Cyfrowy serwis marketingowy wyparł promowanie utworów m.in. w radiu. – To jest właśnie różnica: nie tylko muzyka jest ważna, żeby artysta „się słuchał” w nowych mediach – zauważa Sławomir Kochański z wytwórni Universal Music Polska. Fizyczna sprzedaż nośników muzyki, jakimi są np. płyty CD, odchodzi do lamusa, choć w Polsce i tak wciąż jest dosyć silna. Wkrótce jednak będą je kupować w zasadzie wyłącznie kolekcjonerzy.

Brak chipów uciążliwy dla gospodarki

Brak chipów na globalnym rynku uderzył najpierw w branżę motoryzacyjną, powodując przestoje w fabrykach samochodów i zmuszając koncerny do ograniczenia produkcji. W efekcie, według ACEA, w samej Europie sprzedaż nowych samochodów spadła o nawet kilkadziesiąt procent. Kryzys rozlał się już także na inne branże, w tym m.in. na producentów komputerów. Rynkowi eksperci wskazują zaś, że wytwórcy chipów będą potrzebować nawet kilku lat, żeby w pełni odpowiedzieć na ogromny popyt, który wciąż rośnie. – Musimy czekać, aż na rynku pojawią się nowi producenci. Ten okres przestoju, niedopasowania podaży do popytu powinien trwać dwa–trzy lata – prognozuje założyciel Walletmor Wojciech Paprota.

Czyste powietrze: złożono ok. 400 tys. wniosków

Program "Czyste powietrze" to ok. 400 tys. wniosków, dzięki którym uda się wyeliminować ponad 10 proc. przestarzałych pieców grzewczych. Jeśli utrzymamy tempo to zrealizujemy cel programu, czyli wymianę około 3 mln kopciuchów - przekazał prezes NFOŚiGW Maciej Chorowski.

Kredyty mieszkaniowe - spadła ilość zapytań, a wrosła wysokość kwoty

Pomimo tego, że grudniowy odczyt Indeksu jest nadal dodatni i wynosi 2,8%, to jest on najniższy w całym 2021 r.

Co nas czeka w 2022 roku? Przepowiednie sprzed 100 lat

Dokładnie 100 lat temu świat dochodził do siebie po jednej z największych pandemii, jakie kiedykolwiek znał. Choroba, znana jako grypa hiszpańska, zainfekowała około 27 proc. światowej populacji. Szacuje się, że zginęło co najmniej 50 mln ludzi. W tym czasie narodził się przemysł samochodowy, a najbardziej pożądanymi zawodami były dla kobiet stanowiska nauczycielki, pielęgniarki i pokojówki, podczas gdy mężczyźni byli głównie rolnikami, lekarzami, prawnikami i bankierami.

Trendy 2022 w zrównoważonym rozwoju

Zrównoważony rozwój - w 2022 roku biznes odmieni te słowa przez wszystkie przypadki. Oto prognoza trendów na nadchodzący rok.

Ryczałtowcy nie zyskają na zakupie majątku firmowego, a stracą na jego sprzedaży

Firma na ryczałcie. Sprzedaż majątku firmowego może zwiększyć podstawę opodatkowania i wysokość składki zdrowotnej, z kolei zakup sprzętów do firmy – obniżyć je. W szczególnej sytuacji są podatnicy na ryczałcie, którzy na zakupie nie zyskają, a stracą na sprzedaży. To kolejny efekt nowych przepisów wprowadzonych w pakiecie zmian podatkowych Polskiego Ładu.

Temperatura w mieszkaniu - jaka być powinna?

Badania wykazują, że Polacy nagminnie przegrzewają swoje mieszkania i domy, a zbyt wysoka temperatura nie jest korzystna dla zdrowia, klimatu, a także domowego budżetu. Dlatego Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie wraz z lokalnymi producentami ciepła systemowego już drugi rok z rzędu w akcji edukacyjnej „20 stopni dla klimatu” zachęca Polaków do niemarnowania ciepła i obniżenia temperatury w domu. Dzięki temu możemy zmniejszyć emisję CO2 nawet do 2 mln ton rocznie, zredukować domowe wydatki na ciepło, a także wzmocnić nasz układ odpornościowy.

Design serwisu, a wyniki finansowe e-sklepów

Nawet 231 milionów euro może wynosić utracony przychód sklepów internetowych z powodu barier związanych ze złym doświadczeniem użytkownika na smartfonie. Przeprowadzony przez Google i e-point audyt potwierdził tezę, że nieprawidłowy design serwisu oraz jego powolne działanie może mieć poważny wpływ na wyniki finansowe.