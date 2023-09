Opłaty za korzystanie ze środowiska. Jakie stawki na 2024 rok?

Od 15 września 2023 r. za pośrednictwem aplikacji mobilnej e-Paragony Ministerstwa Finansów kupujący będą mieli możliwość generowania unikalnych identyfikatorów. Umożliwią one bezpieczne przypisanie e-paragonów do konkretnych osób. Jest to istotny krok w procesie wdrażania elektronicznych dowodów zakupu. Nowe rozwiązanie ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa i zachęcenie zarówno klientów, jak i sprzedawców do korzystania z e-paragonów.