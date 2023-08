Jak przełamać odległość w pracy zdalnej?

Rzeczywistość pracy zdalnej stała się powszechną normą w większości większych organizacji. Dziś trudno sobie wyobrazić powrót do pełnego etatu w biurze, gdy praca zdalna stała się tak powszechna. Jednak nawet dla organizacji, które miały już dobrze rozwiniętą kulturę organizacyjną, praca zdalna stanowi wyzwanie.

Praca zdalna: jak budować komunikację elektronicznie?

Z perspektywy osoby pracującej w dziale HR, odpowiedzialnej za kulturę organizacyjną, wewnętrzną komunikację, rzeczywistość pracy zdalnej nie jest łatwa. Zmierzenie się z wyzwaniami, związanymi z utrzymaniem efektywnej komunikacji i współpracy z osobami, z którymi nie spotykamy się na co dzień, może być wymagające. Jak zadbać o współpracowników, gdy nie widujemy ich na żywo? Jak szybko reagować na zmiany i wątpliwości, które mogą się pojawić, nie mając możliwości spotkania w cztery oczy? Brak okazji do wypicia wspólnej kawy czy wymiany kilku zdań na korytarzu jest rzeczą, której nie wynagrodzi nawet to, że dzięki pracy zdalnej omijamy poranne korki. Niemniej jednak, istnieje kilka skutecznych sposobów, które pozwalają utrzymać efektywność i płynność pracy zdalnej.

Praca zdalna: elastyczność to podstawa

Jeden z benefitów to możliwość elastycznych godzin pracy i zadaniowego trybu pracy. Ustalone godziny, kiedy wszyscy powinni być dostępni online, co ułatwia komunikację i bieżącą współpracę. Jednak priorytetem nie jest kontrola czasu, ale skupienie na wynikach i osiągnięciach. Daje to większą swobodę w zarządzaniu swoim czasem, co pozwala na lepsze dostosowanie pracy do swojego rytmu i preferencji.

Zadaniowy tryb pracy podkreśla, że najważniejsze jest osiągnięcie celu, a nie konkretny czas, spędzony przed komputerem. Elastyczność i zaufanie pozwalają współpracownikom osiągać najlepsze wyniki, a to stanowi jedną z największych zalet partnerskiego podejścia.

Praca zdalna a narzędzia do pracy. Czym jest system tasków

Jednym z kluczowych narzędzi, które odgrywa nieocenioną rolę w zdalnej, wewnętrznej komunikacji, jest praca na taskach - systemie, który umożliwia wspólną pracę nad zadaniami w dedykowanej do tego platformie. To właśnie dzięki temu systemowi efektywność komunikacji przewyższa znacznie standardową wymianę maili.

W ramach pracy na dedykowanym systemie regularnie można dzielić się swoimi postępami, przeszkodami, a także sukcesami, co pozwala na stałe monitorowanie stanu zaawansowania projektów.

Jest to niezwykle ważne, ponieważ wszyscy znają aktualny status projektu, co pozwala na szybką reakcję na ewentualne zmiany lub potrzeby. Ta transparentność i regularne dzielenie się informacjami znacząco wzmacnia zaangażowanie w zespole. Każdy czuje się zaangażowany w projekt, ma świadomość wkładu własnego i innych współpracowników, co dodatkowo motywuje do efektywnej pracy.

Jak osiągnąć większą elastyczność w systemie tasków?

Przejrzystość systemu tasków oraz możliwość bieżącej edycji i dodawania komentarzy wpływają korzystnie na komunikację wewnętrzną. Wszystkie informacje są zgromadzone w jednym przeznaczonym do tego miejscu, co znacznie ułatwia orientację w projektach. Higiena pracy na taskach to fundament efektywnej i płynnej komunikacji w środowisku pracy zdalnej. Zapewnia ona przejrzystość, zaangażowanie i skupienie na priorytetach, a także ułatwia zarządzanie projektami i terminami. Dzięki takiemu podejściu, komunikacja wewnętrzna staje się bardziej klarowna, dynamiczna i dostosowana do wyzwań, jakie niesie praca na odległość.

Autor: Magdalena Królewicz, People & Culture Partner w Raisead