Zmiana telefonu - nie zapomnij o procedurach bankowych

Polacy kupują nowy telefon średnio co dwa lata. Co należy zrobić, aby bez przeszkód korzystać z aplikacji banku na nowym urządzeniu, a zmiana telefonu była jeszcze prostsza?

Zmiana numeru a bankowość

Wraz ze sprzętem zmieniasz też numer telefonu? A może wymieniasz wyłącznie numer, bez nowego smartfona? Zarówno w pierwszej, jak i w drugiej sytuacji musisz zmienić numer telefonu do autoryzacji. – Można zrobić to telefonicznie lub w placówce banku – tłumaczy Michał Czurabski, ekspert Credit Agricole.

Zmiana telefonu a bankowość

Na nowym urządzeniu należy pobrać aplikację bankową, korzystając z autoryzowanego sklepu. Podczas procesu aktywowania nowej aplikacji twoje nowe urządzenie stanie się zaufane dla banku, co zapewni Ci bezpieczeństwo. Pamiętaj też, by stare urządzenie usunąć z listy zaufanych. To lista urządzeń, z których na co dzień korzystasz z bankowości elektronicznej.

Telefon w serwisie a bankowość

Przed oddaniem telefonu do serwisu bądź jego sprzedażą, najlepiej będzie zresetować telefon i przywrócić w nim ustawienia fabryczne. Warto wcześniej skopiować dane, aby móc po powrocie telefonu z serwisu korzystać z niego jak dotychczas. Jeśli jednak nie chcemy sięgać po aż tak radykalne rozwiązanie, należy usunąć (poza prywatnymi zdjęciami i wiadomościami) przynajmniej zdjęcia kart płatniczych, dokumentów czy loginów. Koniecznie trzeba też wylogować się z aplikacji bankowej oraz poczty, a najlepiej ze wszystkich aplikacji. Łatwo jednak zauważyć, że przywrócenie ustawień fabrycznych jest prostszym i mniej czasochłonnym rozwiązaniem. Nieużywany telefon (czy to chwilowo, czy całkowicie) dobrze jest również usunąć z listy urządzeń zaufanych.

Telefon zgubiony a bankowość

W przypadku zgubienia lub kradzieży urządzenia, na którym jest zainstalowana aplikacja bankowa, w pierwszej kolejności należy zgłosić to zdarzenie.

Kiedy nie możesz dodać urządzenia do zaufanych

Może zdarzyć się tak, że przy próbie ponownej instalacji aplikacji bankowej na używanym już wcześniej urządzeniu dostaniesz komunikat o zbyt dużej liczbie sprzętów podpiętych pod aplikację. Jeśli przy oddawaniu telefonu do serwisu przywrócono go do ustawień fabrycznych, aplikacja została odinstalowana, ale urządzenie pozostało na liście zaufanych. Kiedy instalujesz aplikację od nowa, telefon ponownie zostaje dodany do listy. Tymczasem może ona liczyć jedynie pięć urządzeń. Jeśli otrzymasz informację o przekroczeniu liczby podpiętych sprzętów, usuń zbędne urządzenia przez serwis internetowy bądź u doradcy bankowego. Dzięki temu bez problemu aktywujesz aplikację na telefonie, który właśnie wrócił z naprawy.

Niezależnie od tego, czy sprzedajesz swój stary telefon, oddajesz do serwisu bądź po prostu zostawiasz go w swojej szufladzie – dbaj o poufność danych. Nie przechowuj na telefonie haseł ani PIN-u, zdjęć swoich kart lub dokumentu tożsamości. Korzystaj też z listy zaufanych urządzeń, aby łatwiej i bezpieczniej używać aplikacji.