1% wartości faktury za bezpieczeństwo 

Oddziały terenowe URE w latach 2021-2022 odnotowały wysoki, ok. 9-krotny wzrost liczby odmów przyłączeń do sieci elektroenergetycznej i ok. 2,5-krotny do sieci gazowej w porównaniu do lat 2019-2020 - poinformował Urząd Regulacji Energetyki. Według URE wskazuje to na niejasność przepisów.