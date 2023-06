Zagraniczne wakacje - jak nie przepłacić za wymianę walut?

Złoty w ostatnim tygodniu wyraźnie umocnił się do euro, za które obecnie zapłacić trzeba 4,45 zł. Wiele osób planujących zagraniczne wakacje zastanawia się zatem, czy warto teraz wymienić walutę. O czym należy pamiętać przed zamianą złotówki na obcą walutę przed urlopową podróżą?

Płatność kartą czy gotówką?

W Polsce płatności kartą są bardzo rozpowszechnione. Według NBP na koniec 2022 r. liczba kart płatniczych w portfelach Polaków wyniosła ogółem 44,5 mln. Oznacza to wzrost o 468 tys. w porównaniu z końcem września 2022 roku. Jednak nie wszędzie.

Banki coraz częściej kuszą nas ofertami kart wielowalutowych, dzięki którym zyskujemy korzystny kurs wymiany walut. Jednak warto zdawać sobie sprawę z tego, że nie wszędzie będzie możliwa płatność bezgotówkowa. Wybierając się na miejscowy targ, chcąc kupić bilet na atrakcje lub skosztować lokalnych streetfoodów gotówka może okazać się jedyną opcją płatności. Fizyczny pieniądz warto mieć również przy sobie, jeżeli planujemy wakacje w mniej popularnych lokalizacjach, zwłaszcza w takich krajach jak Bułgaria, Cypr czy Albania.

Bez względu na wybraną destynację warto mieć w portfelu nieco gotówki jako zabezpieczenie. W sytuacji, gdy będziemy zmuszeni wypłacić ją z bankomatu za granicą, w zależności od banku i kraju, w jakim się znajdziemy, koszt przewalutowania wraz z marżą banku może wynosić nawet około 6%. Ponadto czasem doliczany jest tzw. surcharge, czyli opłata za utrzymanie urządzenia i technologii.

Nie zapominajmy o tym, że zawsze może nastąpić awaria sieci i zapłacenie kartą może być zwyczajnie chwilowo niemożliwe. Gotówka w portfelu da nam poczucie niezależności oraz spokój na urlopie.

Jaki moment najlepszy na wymianę waluty?

O wymianie waluty należy pomyśleć jeszcze przed wyjazdem. Warto obserwować zmiany kursów, by wybrać możliwie najbardziej atrakcyjny moment. Przykładowo w poniedziałek 12 czerwca br. wartość złotego względem euro była najniższa od maja 2021 roku. Nie ma jednak złotego środka na to, by wybrać moment idealny. Dobrym rozwiązaniem, jeśli chcemy wymienić więcej waluty, jest robienie tego w transzach w odstępach kilku dni, uśredniając tym samym kurs.

Czym jest promocja na wymianę waluty?

Przed wymianą waluty warto zainteresować się wakacyjnymi promocjami. Przykładowo, planując zakup waluty krajów takich ja: Albania, Armenia, Bośnia, Bułgaria, Dominikana, Egipt, Gruzja, Jordania, Macedonia, Meksyk, Serbia, Rumunia czy Turcja można niekiedy skorzystać z wymiany bez spreadu, czyli różnicy między kosztem kupna a sprzedaży – mówi Aleksander Pawlak, prezes firmy Tavex.

Unikać kantorów w miejscach takich jak lotniska lub dworce

Zdecydowanie jednak powinno się unikać wymiany waluty na ostatnią chwilę. Kantory na lotniskach, dworcach i przejściach granicznych mają bowiem często bardzo wysokie prowizje.

Źródło: Tavex