Czy wysoka inflacja może w końcu odpuścić? Dane z Polski i ze świata.

Inflacja: Polska

Swoją uporczywość́ wciąż̇ demonstruje inflacja bazowa, która w kwietniu wzrosła o 1,2 proc. w skali miesiąca i o 12,2 proc. w skali roku. Tym samym inflacja bazowa zanotowała wzrost 3-ci miesiąc z rzędu, tym razem o ponad 1 proc. w skali miesiąca. W międzyczasie, na kongresie PiS przestawione zostały pierwsze obietnice w kampanii wyborczej (w tym waloryzacja 500+), które mogą̨ kosztować́ ok. 1 proc. PKB oraz generować́ dodatkowy impuls inflacyjny. Rada Polityki Pieniężnej kolejny raz utrzymała stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Chociaż̇ na początku miesiąca prezes NBP mówił o możliwych podwyżkach w kolejnych miesiącach, to jednak można się spodziewać, że odczyt inflacji CPI za maj będzie wspierać́ gołębie nastawienie członków RPP i w konsekwencji doprowadzi do obniżki stóp przed wyborami – komentują eksperci VIG/C-QUADRAT TFI.

Poznaliśmy również̇ odczyt PKB za 1. kwartał 2023 r., który mimo zanotowanego spadku, okazał się̨ znacząco wyższy od oczekiwań́ rynkowych. W skali roku polska gospodarka skurczyła się̨ o 0,3 proc. podczas gdy konsensus zakładał spadek o 0,8 proc. Z kolei w skali kwartału polska gospodarka zanotowała wzrost o 3,8 proc., podczas gdy konsensus zakładał wzrost o 0,7 proc. Pierwszy miesiąc drugiego kwartału przyniósł ujemne dynamiki zarówno sprzedaży detalicznej (-7,3 proc. r/r) oraz produkcji przemysłowej (-6,4% r/r).

Sytuacja na rynku pracy nadal pozostaje korzystna dla pracowników. Stopa bezrobocia w kwietniu spadła do 5,2 proc., a wynagrodzenia wzrosły o 12,1 proc. w skali roku.

Inflacja: strefa euro

Podobne tendencje cenowe co w Polsce, odnotowane zostały w strefie euro. Finalne dane za kwiecień́ potwierdzają̨ wzrost cen o 0,6 proc. w skali miesiąca (inflacja HICP) oraz o 1,0 proc. (inflacja bazowa HICP). Z kolei wstępne dane za maj w Niemczech sugerują̨ spadek inflacji HICP o 0,2 proc. w skali miesiąca. W strefie euro udało się̨ uniknąć́ recesji, czego nie można powiedzieć́ o samych Niemczech. PKB w strefie euro w 1. kwartale 2023 r. wzrósł o 0,1 proc. w skali kwartału oraz o 1,3 proc. w skali roku. Jednak w Niemczech dynamika kwartalna drugi raz z rzędu była ujemna (-0,5 proc. w 4. kwartale 2022 r. oraz -0,3 proc. w 1. kwartale 2023 r.), co oznacza, że nasi zachodni sąsiedzi znajdują̨ się̨ w technicznej recesji. Na początku maja Europejski Bank Centralny podniósł stopy procentowe o 0,25 pkt proc. do 3,75 proc. Niewykluczone, że dane z niemieckiego rynku okażą̨ się̨ kluczowe dla spowolnienia procesu podwyżek stóp procentowych w strefie euro.

Inflacja: USA

W Stanach Zjednoczonych nie zostały opublikowane szacunki inflacyjne za maj. Z kolei finalne dane za kwiecień́ (PCE oraz PCE core +0,4 proc. w skali miesiąca) były niższe od obserwowanych w Europie w analogicznym okresie. Roczne dynamiki cen (PCE +4,4 proc. oraz PCE core +4,7 proc.) dalej znajdują̨ się̨ powyżej celu Fed, który podniósł stopy procentowe o 0,25 pkt proc. do 5,25 proc. Gospodarka w 1. kwartale rozwijała się̨ w tempie +1,3 proc., a w kwietniu zarówno sprzedaż̇ detaliczna, jak i produkcja przemysłowa odnotowały dodatnie dynamiki w skali miesiąca - odpowiednio 0,4 proc. oraz 0,5 proc.

Dane z amerykańskiego rynku pracy również̇ były dobre. Odczyty za kwiecień́ (raport ADP, zmiana zatrudnienia) były lepsze od konsensusu, a stopa bezrobocia spadła do 3,4 proc. Co prawda dane o wnioskach o zasiłki dla bezrobotnych w maju były niejednoznaczne, ale dają̨ FED-owi przestrzeń́ do dalszych podwyżek.

Źródło: VIG/C-QUADRAT TFI