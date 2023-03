Prezes PKN: ceny gazu dla biznesu zostaną obniżone od 15 marca o ponad 50 proc. do 353 zł

Ceny gazu dla biznesu zostaną obniżone od 15 marca

"Chcę ogłosić następną obniżkę, dla wszystkich klientów będących na cenniku. To jest 130 tys. użytkowników. To są piekarnie, cukiernie, to są drobne zakłady. Obniżamy cenę gazu do poziomu za 1 MWh z 650 do 353 zł. To jest ponad 50 proc. obniżka cen gazu" - powiedział Obajtek.

Do kiedy obniżona cena gazu dla biznesu?

Dodał, że od 15 marca PKN Orlen będzie publikować ceny z miesięcznym wyprzedzeniem. Zapowiedziana we wtorek przez Obajtka cena będzie obowiązywała do końca kwietnia. Kolejne cenniki będą publikowane z miesięcznym wyprzedzeniem.

autor: Łukasz Pawłowski, Anna Bytniewska

