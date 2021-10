Godziny pracy w UE

Czy firmy z sektora IT jest miejsce na działania marketingu internetowego?

Jak pokazują dane firmy analitycznej Gartner, wartość światowego rynku IT w 2019 roku wynosiła ponad 2,4 bln dolarów. W latach 2012-19 rosła o 3,4% rocznie. A epidemia wcale nie spowolniła tego trendu. Sektor IT wciąż nie jest nasycony produktami i usługami, które wspierają pracę lub codzienne funkcjonowanie firm. Nie oznacza to jednak braku konkurencji w branży. Plan strategiczny to wyznaczenie celu, którego realizacja pozwoli walczyć o pozycję lidera w branży. Wdrożenie działań z obszaru marketingu internetowego z pewnością w tym pomoże.