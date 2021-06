Zagraniczny wyjazd - zasady, limity, kary

To, co możemy przewozić przez granicę UE i w jakich ilościach jest ściśle uregulowane. Sprawdź co, i w jakiej ilości możesz przewozić przez granicę, żeby nie narazić się na przykre niespodzianki.

Zagraniczny wyjazd - o czym pamiętać? Kiedy wracamy z wakacyjnego wyjazdu, w naszym bagażu często przewozimy pamiątki z podróży, prezenty, żywność, wyroby tytoniowe i alkohol. Ministerstwo Finansów, przypomina, że ilości niektórych towarów różnią się w zależności od tego czy podróżujemy transportem lądowym, morskim, czy lotniczym. Towary przywożone na użytek własny lub rodziny i prezenty są zwolnione z cła i podatku, o ile ich łączna wartość nie przekracza 300 euro (transport lądowy) lub 430 euro (transport lotniczy i transport morski). Jeśli podróżujesz samochodem, autobusem lub pociągiem, zgłoś prezenty, których łączna wartość przekracza 300 euro.

Jeśli podróżujesz statkiem lub samolotem, zgłoś prezenty, których łączna wartość przekracza 430 euro. Zasady przywożenia żywności Reklama Żywność pochodzenia niezwierzęcego w ilościach niehandlowych, wyłącznie na własne potrzeby, możesz przywieźć na teren UE bez granicznej kontroli sanitarnej. Nie możesz jednak przywieźć dowolnych owoców i warzyw, a tylko banany, duriany, ananast, kokosy i daktyle. Pozostałe owoce będziesz musiał wrzucić do specjalnego pojemnika na granicy – zostaną zutylizowane. Przywóz żywności pochodzenia zwierzęcego, m.in. mięsa, wędlin i nabiału, jest zabroniony. Takie produkty mogą zawierać patogeny, które wywołują choroby zakaźne u zwierząt. Produkty pochodzenia zwierzęcego, nawet w niewielkich ilościach, musisz oddać na granicy, wyrzucając je do specjalnego pojemnika. Nie możesz również przywozić roślin, np. doniczkowych, sadzonek lub kwiatów – mogą być na nich obecne szkodniki, które przeniosą się na inne rośliny. Przywóz leków Jeśli leczysz się i twoja kuracja będzie trwać również w czasie wyjazdu – sprawdź, czy Twoje leki nie są zabronione w państwie, do którego jedziesz. Taką informację powinieneś uzyskać np. w ambasadzie lub na stronach rządowych danego państwa. Jeśli zażywasz leki psychotropowe lub odurzające – powinieneś uzyskać zezwolenie na ich wywóz od Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Tego rodzaju farmaceutyki mogą być objęte ograniczeniami w przywozie w państwie, do którego jedziesz. Jeżeli zamierzasz przywieźć leki z innego państwa – możesz to zrobić, jednak w ilości do pięciu najmniejszych opakowań danego leku. Pamiętaj, że nie wolno przesyłać leków w paczkach lub listach. Dobra kultury Pamiętaj, że zabronione jest wprowadzanie na terytorium Unii Europejskiej dóbr kultury, które zostały nielegalnie wyprowadzone z terytorium kraju, w którym powstały lub zostały odkryte. W przypadku złamania zakazu dotyczącego przywozu takich dóbr, będzie groziła Ci grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Możliwe będzie również orzeczenie przez sąd przepadku dóbr kultury, które pochodzą z takiego przestępstwa. Limity wyrobów tytoniowych Podczas przekraczania granicy UE zachowaj limity przywozowe wyrobów tytoniowych. Limity zależne są od rodzaju transportu. Jeżeli przybywasz do UE transportem lądowym, to możesz przywieźć z podróży: • 40 papierosów, lub • 20 cygaretek, lub • 10 cygar, lub • 50 g tytoniu do palenia. Jeżeli przybywasz do UE samolotem lub statkiem, możesz przywieźć: • 200 papierosów, lub • 100 cygaretek, lub • 50 cygar, lub • 250 g tytoniu do palenia. Płyn do papierosów elektronicznych i wyroby nowatorskie Z należności celno-podatkowych zwolnione są przywożone do UE: • Płyn do papierosów elektronicznych a) 50 mililitrów – w przypadku podróżnych w transporcie lotniczym lub morskim, b) 10 mililitrów – w przypadku podróżnych w transporcie innym niż lotniczy lub morski. • Wyroby nowatorskie a) 0,04 kilograma - w przypadku podróżnych w transporcie lotniczym lub morskim, b) 0,008 kilograma - w przypadku podróżnych w transporcie innym niż lotniczy lub morski. Reklama Zwolnienie w ramach tych norm można stosować do dowolnego połączenia płynu do papierosów elektronicznych wymienionych w pkt a) i wyrobów nowatorskich wymienionych w pkt a), pod warunkiem, że suma wartości procentowych wykorzystywanych z poszczególnych zwolnień nie przekracza 100 %. Zwolnienie w ramach tych norm można stosować do dowolnego połączenia płynu do papierosów elektronicznych wymienionych w pkt b) i wyrobów nowatorskich wymienionych w pkt b), pod warunkiem, że suma wartości procentowych wykorzystywanych z poszczególnych zwolnień nie przekracza 100 %. Alkohol Napoje alkoholowe są zwolnione z należności celnych i podatkowych, jeśli przybywasz z krajów poza UE i zachowasz limity: • 1 litr alkoholu mocnego powyżej 22 % (np. wódka) lub • 2 litry alkoholu do 22 % (np. likier) i • 4 litry wina oraz • 16 litrów piwa. Pieniądze Środki pieniężne poniżej równowartości 10 tys. euro (lub równowartości w innej walucie) w gotówce możesz przewieźć przez granicę bez zgłoszenia Służbie Celno-Skarbowej lub organom Straży Granicznej. Natomiast jeżeli wjeżdżając do Unii Europejskiej lub wyjeżdżając z niej, przewozisz co najmniej 10 tys. euro, musisz złożyć deklarację tych środków Służbie Celno-Skarbowej lub Straży Granicznej. Środek lokomocji, którym się poruszasz nie ma tu znaczenia. Gatunki zagrożone wyginięciem Przewóz przez granicę okazów roślin i zwierząt, które należą do gatunków zagrożonych wyginięciem, a także wykonanych z nich wyrobów, reguluje Konwencja Waszyngtońska CITES. Nielegalny przewóz okazów to przestępstwo, za które grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Możliwy jest on tylko na podstawie odpowiednich zezwoleń i świadectw CITES. Przykładowo z uwagi na to, że słoń jest gatunkiem zagrożonym wyginięciem, przewóz przez granicę wyrobów z kości słoniowej jest zabroniony. Dzikie koty też są gatunkami zagrożonymi wyginięciem. Bagaż Podczas wakacji zachowaj ostrożność, aby nie stać się ofiarą przemytników. Pamiętaj, nie zostawiaj bagaży bez opieki w miejscach publicznych i nie dawaj ich obcym. Nie przyjmuj od osób nieznajomych rzeczy do przewiezienia przez granicę.