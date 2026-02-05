REKLAMA

Igła w stogu ścieków. Jak laser i algorytmy pomagają wykrywać niewidoczne zagrożenia w wodzie [Gość Infor.pl]

Igła w stogu ścieków. Jak laser i algorytmy pomagają wykrywać niewidoczne zagrożenia w wodzie [Gość Infor.pl]

05 lutego 2026, 18:08
Szymon Glonek
Szymon Glonek
Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz Podyplomowych Studiów Psychologii Zachowań Rynkowych na Uniwersytecie Warszawskim.
INFOR

Zanieczyszczenia w ściekach i wodzie pitnej rzadko wyglądają jak plama ropy na powierzchni. Częściej są niewidoczne gołym okiem, rozpuszczone, rozproszone i trudne do uchwycenia w rutynowych kontrolach. To właśnie je dr Karolina Orłowska z firmy Gekko Photonics porównuje do „igły w stogu siana”. W rozmowie z Szymonem Glonekiem tłumaczy, dlaczego obecne metody nadzoru nad ściekami są niewystarczające i jak nowa technologia optyczna może to zmienić.

Problem, którego nie widać

Ściek z definicji jest brudny. Ale nie każdy brud jest taki sam. Oczyszczalnie, zwłaszcza te biologiczne, radzą sobie z zanieczyszczeniami organicznymi pochodzenia komunalnego. Gorzej z substancjami przemysłowymi, takimi jak węglowodory, (oleje czy paliwa). Te związki nie zawsze się rozpuszczają, potrafią niszczyć infrastrukturę oczyszczalni i – jeśli nie zostaną wykryte na czas – trafić dalej do rzek i wód powierzchniowych.

Dziś kontrola wygląda często bardzo prosto: ktoś patrzy, czy woda się nie mieni, ewentualnie okresowo pobiera próbkę do badań laboratoryjnych. Problem w tym, że próbka to zwykle „szklanka” z wielkiej komory ściekowej, a wynik pojawia się po kilkudziesięciu minutach. To migawka, nie film. W międzyczasie w systemie mogło wydarzyć się wszystko.

Ciągły monitoring zamiast wyrywkowych badań

Propozycja zespołu badawczego jest inna: ciągły, automatyczny monitoring, działający 24 godziny na dobę, także w nocy i w weekendy. Bez pobierania próbek, bez obecności człowieka.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Sercem rozwiązania są systemy optyczne wykorzystujące laser. Promieniowanie kierowane jest bezpośrednio do ścieku lub wody, a następnie analizowane jest światło rozproszone. To rozproszenie niesie informację o tym, jakie substancje znajdują się w badanej mieszaninie. Kluczową rolę odgrywa tu spektroskopia Ramana – technika, którą dr Orłowska porównuje do odcisków palców w kryminalistyce. Każda substancja zostawia swój charakterystyczny ślad.

Ponieważ w ściekach „odcisków palców” są setki, do gry wchodzą algorytmy. To one tłumaczą złożone dane optyczne i chemiczne na proste komunikaty dla użytkownika: zielony – jest dobrze, pomarańczowy – uwaga, czerwony – reaguj natychmiast.

Szybka reakcja i realne korzyści

Gdy system wykryje coś podejrzanego, możliwe są różne scenariusze. Można automatycznie zamknąć przepływ, by chronić oczyszczalnię. Można pobrać próbkę dokładnie w tym momencie i skierować ją do szczegółowych badań laboratoryjnych. Można też, mając sieć punktów pomiarowych w mieście, prześledzić, skąd zanieczyszczenie napłynęło i kiedy się pojawiło. To często pozwala wskazać źródło problemu.

Dla samorządów oznacza to mniejsze ryzyko awarii oczyszczalni i gigantycznych kosztów napraw. Dla przedsiębiorstw – narzędzie do kontroli własnych procesów, zgodne z wymogami raportowania środowiskowego, takimi jak dyrektywa CSRD. Firmy mogą sprawdzać jakość surowców na wejściu, monitorować proces produkcji i dokładnie wiedzieć, co opuszcza zakład. To z kolei otwiera drogę do odzysku surowców i lepszego planowania zrzutów ścieków, tak by nie szkodzić środowisku.

Nie tylko ścieki, także woda pitna

Ta sama technologia może być stosowana do monitorowania wody w rurociągach, w tym wody pitnej. Najpierw tworzy się statystyczny „obraz normalności” dla danego miejsca. Każde odstępstwo od tej normy jest sygnałem alarmowym, nawet jeśli jeszcze nie wiadomo, jaka substancja się pojawiła. Z czasem, wraz z uczeniem algorytmów, system potrafi nie tylko wykryć problem, ale też go nazwać – często w ciągu minuty od pomiaru.

To szczególnie ważne w czasach, gdy infrastruktura wodno-kanalizacyjna bywa celem celowych działań lub sabotażu. Wczesne wykrycie oznacza mniejsze straty i większe bezpieczeństwo.

Tłumacz między technologią a użytkownikiem

Choć urządzenie wykorzystuje zaawansowaną optykę, laser i analizę widmową, jego siłą jest prostota obsługi. Jak podkreśla dr Orłowska, to narzędzie, które „tłumaczy między językami”: z języka optyki na język chemii, a na końcu na język zrozumiały dla człowieka.

Woda, którą pijemy, i ścieki, które oddajemy do środowiska, są ze sobą nierozerwalnie połączone. Skoro większość naszego życia – od kawy po przemysł – opiera się na wodzie, warto wiedzieć, co naprawdę w niej płynie. I przestać szukać igły w stogu siana na oko.

Źródło: INFOR
Moja firma
