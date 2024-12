Szczęśliwi ludzie robią biznes [WYWIAD]

Rozmowa z Martą Stańczak, prezeską Sodexo, ambasadorką i ekspertką ogólnopolskiej kampanii „Bliżej Siebie”, o zależności między radością z wykonywanej pracy a osiąganiem sukcesu.

Jaki Pani zdaniem powinien być nowoczesny lider?

Żyjemy w czasach, gdzie liczba i tempo zmian znacząco wzrasta. Wiąże się to z poczuciem braku stabilności i zwiększonym poczuciem niepewności. W związku z tym współczesne środowisko pracy wymaga od liderów nie tylko kompetencji technicznych, ale przede wszystkim umiejętności zarządzania emocjami. Nowoczesny lider powinien brać pod uwagę wpływ podejmowanych decyzji nie tylko na dobrostan zespołu, lecz także i swój własny. Warto, by rozwijał swoje kompetencje w zakresie inteligencji emocjonalnej czy self-compassion.

Oczekiwania w stosunku do liderów ciągle rosną…

Od współczesnych liderów oczekuje się często, że będą superbohaterami – mają być skuteczni, zwiększać produktywność, efektywnie zarządzać zmianami, a jednocześnie być empatycznymi i blisko pracowników. To duża zmiana, dlatego tak ważne jest wsparcie organizacji i budowa kultury otwartości i współpracy w miejscu pracy. Jako szczególnie istotną dostrzegam rolę szkoleń. Umożliwianie liderom rozwoju pozwala poszerzać ich wiedzę, jak również budować pewność siebie, a co za tym idzie – podwyższać gotowość do mierzenia się z wyzwaniami. Dlatego w Sodexo oprócz szkoleń typowo merytorycznych zapewniamy naszym zespołom warsztaty z zakresu komunikacji, pracy w zespole czy udzielania feedbacku.

Czy według Pani istnieje korelacja między poziomem szczęścia a sukcesem w biznesie? Czy ma to wpływ na wydajność w miejscu pracy?

Zdecydowanie dostrzegam powiązanie między poziomem dobrostanu i szczęścia zespołu a osiąganiem celów biznesowych. Osoby, które czerpią radość z tego, co robią w życiu, mają większą motywację do działania i osiągają sukcesy. Szczęście dodaje skrzydeł, zapewnia nam energię i daje siłę, aby iść do przodu. Jeśli jest w przestrzeni osobistej czy zawodowej coś, co nas przytłacza – złe samopoczucie będzie powodować negatywne skutki. Właśnie dlatego uważam, że tak ważne jest zdefiniowanie swoich źródeł szczęścia. Obserwujmy, co przynosi nam radość i satysfakcję i podążajmy w tym kierunku – taka postawa zmienia życie! Empatia i uważność na siebie oraz swój zespół to potężne narzędzie przywództwa.

Co kryje się pod pojęciem empatycznego przywództwa? Jakie konkretne działania powinni podjąć liderzy, aby wspierać dobrostan zespołu?

Pierwszy krok to postawienie ludzi w centrum – nie tylko naszych pracowników, ale także naszych klientów. W Sodexo empatia była i jest ważną częścią DNA naszej kultury organizacyjnej. Przekłada się to na promocję różnorodności i włączania czy kulturę feedbacku. Zasadność tworzenia przyjaznego środowiska pracy z uwrażliwieniem na potrzeby i emocje pracowników potwierdzają obserwacje z naszej firmy. Wynika to także ze współpracy z naszymi klientami. Pracownik, który wysoko ocenia swoją satysfakcję z pracy, ma poczucie, że funkcjonuje zdrowo – w aspekcie fizycznym, psychicznym i społecznym – jest zmotywowany, bardziej kreatywny, efektywny i dostępny. Rzadziej też myśli o zmianie miejsca zatrudnienia.

Świadomość, że firma wie, czuje i rozumie, pomoże, gdy trzeba – to dla pracownika komfort nie do przecenienia.

Troska o dobrostan mentalny zespołu powinna stać się priorytetem. Jako dobrą praktykę polecam program wsparcia dla pracowników w postaci infolinii pomocy psychologicznej. Ten benefit oferujemy naszym pracownikom, mogą z niego skorzystać także ich bliscy. W razie sytuacji kryzysowej, która nas zaskakuje, często nie wiemy, do kogo się zwrócić po specjalistyczne doradztwo. W Sodexo chcemy mieć pewność, że zapewniamy naszym zespołom najkrótszą możliwą drogę po pomoc, kiedy tylko jej potrzebują. Wsparcie obejmuje również konsultacje prawne czy finansowe. Stawiamy też na różnorodne szkolenia, wspierające kompetencje i umiejętności naszych liderów. W tym roku przeszkoliliśmy wszystkich menedżerów i pracowników Centrali z zakresu komunikacji i współpracy. To dla nas podstawa, jeśli chcemy rozwijać empatyczne przywództwo w firmie. Wierzę, że wysiłki na rzecz tworzenia bezpiecznego i empatycznego środowiska sprzyjają zwiększeniu zaangażowania i mają bezpośrednie przełożenie na wyniki firmy. Sodexo jest tego najlepszym przykładem.

Wspomniała Pani o znaczeniu zdrowia psychicznego. Jakie wyzwania w tym obszarze czekają liderów?

Zdrowie psychiczne było przez długi czas niedoceniane w kontekście zarządzania organizacją. Obecnie jednak rozumiemy, że zapewnienie pracownikom przestrzeni do otwartych rozmów o problemach jest niezbędne. Jak już wspomniałam, empatia, umiejętność słuchania oraz otwartość na rozwój to kluczowe kompetencje, które liderzy muszą rozwijać, aby wspierać dobrostan zespołu. Co ważne, liderzy powinni też zadbać o siebie i swój poziom szczęścia! Lider, który dba o własny rozwój i zdrowie, jest w stanie skuteczniej wspierać zespół, promując kulturę otwartości, zrozumienia i ciągłego doskonalenia.

Jakie rady dałaby Pani początkującym liderom, którzy chcą dbać o dobrostan zespołów i jednocześnie osiągać sukcesy w swoich obszarach działania?

Istotnym aspektem jest wsłuchanie się w siebie i obserwowanie, w jakich obszarach czujemy się mocni. Czerpiąc ze swoich mocnych stron, mamy największe szanse na osiągnięcie sukcesu. Kluczowa jest umiejętność słuchania i właściwego odczytywania emocji i punktów widzenia swojego zespołu. To pozwala na dobrą komunikację bez względu na różnice kulturowe czy odmienne doświadczenie życiowe. Bądźmy autentyczni! Na drodze do realizacji wymarzonego celu bardzo często staje wewnętrzny sabotażysta, nasz osobisty krytyk, który mówi „nie dasz rady”. Bywa, że zastanawiamy się również, czy coś wypada. Zapewniam, że nie warto zastanawiać się, co pomyślą inni, kiedy sięgamy wysoko. Nigdy nie jest zbyt wysoko – każdy powinien być głównym bohaterem pasjonującej książki o własnym życiu pisanej przez siebie.

Dziękuję za rozmowę.

Marta Stańczak - Prezeska Sodexo Polska, gdzie odpowiada za zarządzanie biznesem. Ma ponad 20 lat doświadczenia w branży food, facility management i kompleksowych rozwiązań w miejscu pracy. Dążenie do pełnego zrozumienia potrzeb klienta pozwala Marcie projektować efektywne i innowacyjne rozwiązania, nierzadko wykraczające poza tradycyjnie pojmowane branżowe standardy. Ważnym elementem jej sukcesu jest budowanie utalentowanych zespołów i tworzenie środowiska, które pozwala rozwijać się pracownikom. Kładzie szczególnie nacisk na wellbeing, bo wierzy, że szczęśliwi ludzie robią biznes. Podejście to proponuje również klientom, współpracując z nimi przy tworzeniu przestrzeni do pracy nastawionej na dobre samopoczucie jej użytkowników.