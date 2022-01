Branża eventowa. Podsumowanie roku 2021/trendy na 2022

Rok 2020 był w branży eventowej rokiem online’u, ponieważ nie było innych możliwości. W roku 2021, mimo pojawienia się szczepionek i częściowego powrotu do trybu stacjonarnego, nadal chętniej wybieraliśmy online, bo okazało się, że wcale nie jest to przykra konieczność. Wręcz przeciwnie - odkryliśmy, że wirtualne eventy otwierają zupełnie nowe drogi: pozwalają redukować koszty związane z logistyką i organizacją, dają większą szansę małym przedsiębiorstwom na wybicie się ze swoją marką, produktem lub usługą, są bardziej przyjazne dla środowiska.

2021 to już drugi rok pandemii. Czy w kontekście branży eventowej był on inny niż poprzedni?

2020 rok był właściwie rokiem online’u, ponieważ najzwyczajniej w świecie nie mieliśmy innych możliwości. W 2021, mimo pojawienia się szczepionek i częściowego powrotu do trybu stacjonarnego, nadal chętniej wybieraliśmy online, bo okazało się, że wcale nie jest to przykra konieczność. Wręcz przeciwnie - odkryliśmy, że wirtualne eventy otwierają zupełnie nowe drogi: pozwalają redukować koszty związane z logistyką i organizacją, dają większą szansę małym przedsiębiorstwom na wybicie się ze swoją marką, produktem lub usługą, są bardziej przyjazne dla środowiska. Co więcej, zauważyliśmy, że wraz ze wzrostem popularności online’u organizatorzy coraz chętniej decydowali się na organizację wydarzeń w formule hybrydowej, czyli częściowo stacjonarnie i częściowo wirtualnie.

Do takich wniosków doszliście zapewne niedawno… A wcześniej? Czy mieliście jakieś obawy dotyczące sektora eventów online?

Trudno mówić tu o obawach… Na pewno mieliśmy na uwadze potencjalnie mniejsze zainteresowanie wydarzeniami online i to zarówno ze strony organizatorów, którzy chcieliby jak najszybciej wrócić do “starego porządku”, jak i uczestników, którzy uważaliby takie wydarzenia za mało angażujące. Natomiast jest wręcz przeciwnie - organizatorzy i uczestnicy są coraz bardziej świadomi korzyści płynących z wydarzeń online i hybrydowych, a nasza wiara w siłę online’u okazała się jak najbardziej uzasadniona. W końcu w Gridaly od samego początku stawiamy na budowanie relacji, tak by wartość wydarzeń online nie różniła się od wartości tych stacjonarnych.

Jakie były według Was trendy minionego roku?

W 2021 roku sporą popularnością zaczęły cieszyć się wspomniane przez nas eventy hybrydowe. W niektórych sektorach ich liczba wzrosła nawet do 13%, a połączenie online’u z hybrydą stanowiło łącznie 29% wszystkich zorganizowanych wydarzeń. Zauważyliśmy też, że miniony rok pokazał coraz większą konsumpcję treści na urządzeniach mobilnych. Dlatego zadbaliśmy o responsive web design naszej platformy, aby niezależnie od używanego urządzenia każdy mógł korzystać z tych samych funkcjonalności i mieć takie samo doświadczenie uczestnictwa w wydarzeniu. Kolejnym trendem okazał się networking i szukanie nowych form zwiększania zaangażowania uczestników podczas eventów, dlatego też nasza technologia musiała szybko reagować na pojawiające się upodobania. Wprowadziliśmy nowe formy czatów z takimi funkcjonalnościami jak ankiety i pytania, stworzyliśmy moduł speed networkingowy, który znacząco urozmaicił wydarzenia o charakterze networkingowym oraz zintegrowaliśmy Gridaly z wieloma aplikacjami, w tym z Kahoot! i Mentimeter, które pozwalają urozmaicić transmisje na żywo.

A wydarzenie roku 2021? Takie, które najbardziej wpłynęło na branżę?

Zniesienie surowych restrykcji dotyczących zgromadzeń i wydarzeń masowych po dopuszczeniu do powszechnego obiegu szczepionek przeciwko COVID-19. Zdecydowanie był to czynnik, który najbardziej przyczynił się do wzrostu popularności wydarzeń hybrydowych i tego, że powoli zaczęły one coraz bardziej umacniać się w świadomości uczestników. Dowodzą tego nawet obserwacje z naszej platformy. Jednak, kiedy wydarzenie organizowane na Gridaly miało formułę hybrydową, uczestnicy chętniej brali w nim udział online, aniżeli stacjonarnie.

A co będzie działo się w 2022 roku? Jakie trendy zauważacie?

Przede wszystkim, jesteśmy przekonani, że eventy online z nami zostaną, a nowe możliwości spowodują jeszcze większy wzrost popularności eventów hybrydowych. Coraz ważniejsze wydarzenia na większą skalę będą organizowane w takiej formule, np. uroczysta gala stacjonarna z transmisją online lub oficjalna część wydarzenia online ze stacjonarną integracją w mniejszym gronie nieco później. Uważamy też, że trendem będzie możliwość połączenia nauki i twardych liczb, wynikających z badań ilościowych z rozwojem technologii w praktyce. W mijającym roku pozyskaliśmy inwestora, którego finansowe wsparcie pozwoli w naszym przypadku rozpocząć badania nad zwiększeniem zaangażowania uczestników na platformie np. poprzez ulepszone interakcje między uczestnikami online i offline czy grywalizację. W skrócie, to będzie prawdziwa rewolucja na rynku eventów online, która zmieni sposób, w jaki podchodzimy do uczestnictwa w wydarzeniach.