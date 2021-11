Drukarka do etykiet – jak może usprawnić działania w firmie?

Optymalizacja to dzisiaj słowo niezwykle popularne w biznesie. Przedsiębiorcy nieustannie poszukują rozwiązań wspierających działania ich firmy. Działania optymalizacyjne ostatecznie zawsze mają na celu zwiększenie zysków. Niemniej cel nadrzędny osiąga się na różne sposoby, na przykład poprzez odnajdywanie obszarów umożliwiających oszczędność, a także przez wdrażanie działań kreatywnych czy szeroko rozumiany rozwój. W ten trend wpisują się drukarki do etykiet kolorowych, które coraz częściej stanowią stałe wyposażenie przedsiębiorstw. W jaki sposób można wykorzystać taką drukarkę jako wsparcie dla działań firmy?

Własna drukarka do etykiet to niższy koszt niż zamówienia hurtowe

Każda inwestycja w firmie budzi wątpliwości i poddawana jest szeregowi analiz. Nic w tym dziwnego, nastawione na zysk przedsiębiorstwa nie chcą marnować pieniędzy. Mimo to wielu z nich decyduje się na zakup drukarki do etykiet. Wybór ekonomicznej drukarki w dłuższej perspektywie czasu generuje pewną oszczędność finansową. Przedsiębiorcy doceniają również możliwość uwolnienia przestrzeni w magazynie i ograniczenie ilości odpadów. Ponadto za sprawą samodzielnego drukowania etykiet przejmują kontrolę nad częścią działań marketingowych.

Potrzeba posiadania kolorowych etykiet sprawia, że przedsiębiorcy zamawiają je w dużych ilościach – niestety generuje to wysokie koszty zakupu i utrzymania. Do tego dochodzą koszty transportu oraz nakład pracy związany z rozładunkiem. Natomiast własna drukarka do kolorowych etykiet to w zasadzie jednorazowy wydatek. Później wystarczy jedynie wymieniać atrament, który w nowoczesnych urządzeniach umożliwia długie i bezobsługowe użytkowanie.

Tym, co w dzisiejszych czasach szczególnie się liczy, jest ograniczenie odpadów i oszczędność przestrzeni. Samodzielne drukowanie etykiet kolorowych, niezbędnych w licznych firmach, to sposób na ich ograniczenie do wymaganej ilości oraz oszczędność miejsca w magazynie

Kolorowe etykiety zwiększają widoczność

O sukcesie produktu w dużej mierze zależy jego widoczność i wyróżnienie na tle oferty konkurencji. Etykiety kolorowe to doskonały sposób na to, aby każdy zauważył dany produkt, bez względu na to, o jakiego typu ofercie mowa. Samodzielnie wyprodukowane etykiety sprawdzą się nawet w przypadku śrub czy wkrętów. Nowoczesne drukarki marek Epson, TrojanLabel czy QuickLabel dają duże możliwości w zakresie wyboru nośnika. Można skorzystać z papieru czy też folii, wyprodukować etykietę matową, błyszczącą czy też wyróżniającą się w dowolny inny sposób. Biorąc na siebie odpowiedzialność za produkcję etykiet kolorowych, przedsiębiorstwo może w dowolnym momencie zmieniać projekt, zachowując pełną kontrolę nad kosztami.

Drukarka do etykiet kolorowych - od czego uzależnić wybór modelu?

Obecnie drukarki do etykiet kolorowych oferuje kilku producentów, a w ofercie każdego z nich dostępne są różne modele. Od czego uzależnić wybór konkretnej drukarki na własny użytek? Najważniejsze kwestie to oczekiwany wolumen wydruku oraz docelowy format etykiet. Im większe ilości drukowanych etykiet dziennie, tym wydajniejsza powinna być drukarka. Wiedząc dokładnie jaki będzie rozmiar etykiet, można znaleźć właściwe urządzenie, dopasowane do potrzeb. Natomiast w przypadku wątpliwości w tej sprawie, lepiej skorzystać z konsultacji. - doradza Marek Gaweł, ekspert z firmy Etisoft.