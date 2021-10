Jak sztuczna inteligencja wpływa na zarządzanie zespołem?

Sztuczna inteligencja coraz mocniej wpływa na to, jak funkcjonuje biznes. Dotyczy to nie tylko procesów produkcyjnych czy logistyki, ale też budowy zespołu i roli lidera w firmie. Czy zarządzanie zasobami ludzkimi można skutecznie połączyć z mechanizmami AI?

Organizacje, które chcą się rozwijać, szczególnie dziś muszą stawiać na wdrażanie innowacji związanych z ulepszaniem procesów produkcyjnych, organizacyjnych czy nawet obsługi klienta i rekrutacji. Wiąże się to m.in. z korzystaniem z technologii związanych z automatyzacją, cyfryzacją i sztuczną inteligencją. O tym, jak wpływają one na rolę przywódcy oraz sposoby zarządzania zespołem, liderzy biznesu i nauki będą rozmawiać w trakcie Made in Wroclaw 2021, bezpłatnej, hybrydowej konferencji biznesowej, która odbędzie się 20 października!

Sztuczna inteligencja to element transformacji przemysłowej Industry 4.0

Głównym wyzwaniem dotyczącym zarządzania zespołem, jakie niesie ze sobą sztuczna inteligencja, jest zmiana podejścia do podziału zadań i sposobu organizacji pracy firmy.

- Sztuczna inteligencja przestała być już wiele lat temu motywem z literatury science fiction. Dzisiaj to element transformacji przemysłowej Industry 4.0, który pozwala firmom czerpać wiele korzyści i tworzyć istotną wartość z połączenia Internetu rzeczy i sztucznej inteligencji. W dobie automatyzacji i digitalizacji, mamy już w ręku potężne ilości danych dotyczące naszych procesów produkcyjnych. Wdrożenie wielowymiarowej analityki na bazie różnych źródeł i kombinacji danych pozwala na identyfikację istotnych trendów, ale też uzyskanie strategicznych predykcji dotyczących ryzyk oraz szans związanych z optymalizacją procesów. Efekt to poprawa zarówno bezpieczeństwa pracy, utrzymania ciągłości produkcji jak też podnoszenia jej efektywności w każdym możliwym aspekcie – wyjaśnia Dominika Kawala, Dyrektor Zakładów Produkcyjnych 3M Superhub we Wrocławiu.

Sztuczna inteligencja podnosi efektywność pracy firmy

Mechanizmy AI z pewnością mogą podnosić efektywność pracy firmy. Ich liderzy nie mogą jednak zapominać o tym, że ich wdrażanie wiąże się z pokonywaniem barier psychologicznych u pracowników, a także wzbogacaniem swojego zespołu o nowe kompetencje.

- Wprowadzenie sztucznej inteligencji do zakładu produkcyjnego pociąga za sobą konieczność nadawania pracownikom zupełnie innych ról. Zyskuje na znaczeniu nadzorowanie procesów, kontrola jakości, obsługa i serwisowanie urządzeń. Automatyzacja może zwiększyć produkcję, co również implikuje inną strukturę stanowisk. W tak zaawansowanej technologii nie można całkowicie wyeliminować czynnika ludzkiego. Największy potencjał do rozwoju AI tkwi w procesach produkcyjnych. – komentuje Paweł Pałubiński, General Manager and Chairman of the Board, Collins Aerospace Wrocław.

Lider i zespół w dobie sztucznej inteligencji

O szansach i wyzwaniach dla liderów i ich zespołów będą dyskutować uczestnicy konferencji Made in Wroclaw 2021. W panelu pt. „Lider i zespół w dobie sztucznej inteligencji” wezmą udział przedstawiciele firm i instytucji takich jak: 3M, Collins Aerospace Wrocław, MST Automation Sp. z o.o., Randstad, ASTEK Polska Sp. z o.o. i Politechnika Wrocławska. Poprowadzi go Jarosław Kuźniar.

- Na konferencji Made in Wroclaw, która w tym roku organizowana jest pod hasłem „Driven by intelligence”, już od 5 lat spotykamy się z liderami biznesu, naukowcami i innowatorami po to, by rozmawiać o trendach, zjawiskach i technologiach, które kształtują naszą gospodarkę. W tym roku nie jest inaczej. Będziemy dyskutować o różnych obszarach, na które wpływ ma AI. Nie mogliśmy pominąć kwestii zarządzania zespołem i przywództwa, relacji człowiek – sztuczna inteligencja – komentuje Magdalena Okulowska, Prezes Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej.

Udział w konferencji Made in Wroclaw 2021 jest bezpłatny, wymagana jest jednak rejestracja na www.made-in-wroclaw.pl. Oprócz panelu dyskusyjnego pt. „Lider i zespół w dobie sztucznej inteligencji”, w trakcie wydarzenia odbędą się też dyskusje o branżach e-commerce oraz MedTech, których rozwój napędza AI.