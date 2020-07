Chcesz przenieść swój biznes do online? Sprawdź, jak to zrobić!

Biznes online a prawo

Zanim zaczniemy proces przenoszenia swojej firmy do świata wirtualnego, warto wcześniej zapoznać się z aspektami prawnymi. Jest to szczególnie istotne, jeśli mamy zamiar prowadzić swój biznes w domu, a do tego nasi pracownicy również będą pracować zdalnie. Co istotne w tym kontekście, w naszym Kodeksie Pracy nie istnieje termin „pracy zdalnej”. Nie oznacza to jednak, że nie jest ona w ogóle regulowana prawnie. W takiej sytuacji pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi sprzęt niezbędny do wykonywania pracy, a także uzgodnić zakres zawodowych obowiązków oraz ich wymiar. W przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej warto pamiętać, że mamy obowiązek wskazania swojej siedziby firmy. Jeśli w formularzu wskażemy swoje miejsce zamieszkania, to musimy liczyć się koniecznością uiszczenia wyższego podatku od nieruchomości.





Sprawa jest nieco bardziej skomplikowana – pod względem prawnym – w przypadku e-commerce, czyli sklepów internetowych. Dlatego, jeśli prowadzimy sklep stacjonarny i chcielibyśmy przenieść swój biznes do on-line, to musimy pamiętać o kilku niezwykle ważnych aspektach. Mowa tu o:

· Sporządzeniu regulaminu sklepu online.

· Polityce prywatności.

· Polityce plików cookies.

Narzędzia do prowadzenia biznesu online

Sprawne przeniesienie biznesu stacjonarnego do online wymaga odpowiednich narzędzi. Jednym z nich jest internet – zdecydowanie najlepszą opcją jest wybór oferty dla firm. Dlaczego? Oferty internetu przygotowane specjalnie z myślą o klientach biznesowych uwzględniają specyficzne potrzeby firm, w tym m.in. dotyczące bezpieczeństwa sieci. Przykładowo Internet UPC biznes ma gwarancję SLA, czyli pisemną gwarancję jakości, która zobowiązuje dostawcę do naprawienia awarii od 6 do 12 h (w zależności od wybranego pakietu). Dodatkowo, jeśli zdecydujemy się na internet światłowodowy do 600 lub 1000 Mb/s, to w zamian otrzymamy pakiet bezpieczeństwa kolejno dla 10 lub 25 urządzeń. Warto także rozważyć zakup dodatkowych usług w tym m.in. stałego adresu IP, który stanowi idealne narzędzie do uruchomienia serwera poczty elektronicznej.

Wówczas, gdy już mamy za sobą wybór łącza internetowego, warto rozejrzeć się za innymi narzędziami, które nie tylko ułatwią przeniesienie biznesu do online, ale również ułatwią prowadzenie firmy w sieci. Mowa tu przede wszystkim o:

· Wirtualnej chmurze, która jest zewnętrznym dyskiem sieciowym pozwalającym na przechowywanie danych bez ryzyka ich utraty. Dzięki niej można mieć wszystkie dokumenty, niezbędne do prowadzenia firmy, zawsze pod ręką i w razie konieczności udostępniać je swoim współpracownikom lub przesyłać partnerom biznesowym. Wirtualne chmury znajdują zastosowanie również przy prowadzeniu księgowości, co jest szczególnie przydatne w przypadku prowadzenia firmy w sieci.

· Komunikatory, które pozwalają w łatwy sposób nawiązywać interakcję z zespołem i współpracownikami zewnętrznymi (np. agencjami reklamowymi). Przykładem popularnego komunikatora jest np. aplikacja Microsoft Teams, która pozwala także na udostępnianie plików i prowadzenie wielowątkowej komunikacji.

· Aplikacje do zarządzania projektami, które umożliwiają skuteczne prowadzenie różnego rodzaju zadań. Wśród tego typu aplikacji można wymienić m.in. Trello, Slack czy Asana. Dzięki tego typu programom można również przydzielać zadania różnym osobom, a także monitorować proces zarządzania projektami. Są one przydatne wówczas, gdy jednocześnie prowadzimy wiele różnych zadań.

Przeniesienie swojego biznesu do online jest zadaniem wymagającym odpowiedniej wiedzy i narzędzi, które usprawniają cały proces. Mimo to poniesiony wysiłek i koszty są adekwatne do korzyści – według ostatnich danych epidemia koronawirusa znacznie przyspieszyła transformację cyfrową i sprawiła, że wiele firm musi przenieść swoją działalność do sieci. Z tego powodu nie warto zostawać w tyle za konkurencją, tylko rozpocząć swoją działalność w sieci zgodnie z obowiązującym prawem i przy wykorzystaniu przydatnych narzędzi. Po więcej porad na temat zbudowania widoczności swojej firmy w sieci zapraszamy do darmowego poradnika od UPC Biznes.