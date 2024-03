Rolnicy ruszyli do skupów. Czy da się jeszcze zarobić na zbożu?

W obliczu obaw o dalszy spadek cen, rolnicy postanowili sprzedać zboża ze swoich magazynów. Już w styczniu, punkty skupu zakupiły 538,8 tys. ton zbóż, co stanowi wzrost o 10% w porównaniu z analogicznym okresem w roku 2023 i o 17% w stosunku do grudnia poprzedniego roku.

Spadek cen z pszenicą na czele

Dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują na stopniowy spadek cen skupu w ostatnich miesiącach, z pszenicą na czele, której skup wzrósł o niemal 25% w styczniu w porównaniu z grudniem.

Komentarz eksperta i sytuacja cenowa

Maciej Gryn, członek zarządu Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych, podkreśla, że rolnicy nie chcą dłużej czekać, biorąc pod uwagę ciągły spadek cen i rosnące ryzyko sprzedaży z dużą stratą. Dodatkowo, początek roku jest czasem przygotowań pod nowe zasiewy. Cena za tonę pszenicy w styczniu wyniosła 85,37 zł, co oznacza spadek o 1,6% w stosunku do grudnia i o prawie 37% rok do roku.

Analiza globalnej produkcji zboża

Wzrost podaży zboża ma wpływ na spadające ceny. Produkcja zboża w Polsce w roku 2023 wyniosła 35,8 mln ton, co stanowi wzrost o 0,5% rok do roku. Podobnie zwiększyła się produkcja na terenie całej Unii Europejskiej. Według danych amerykańskiego departamentu rolnictwa USDA, produkcja w UE osiągnęła około 269 mln ton, co oznacza wzrost o 1%. Mimo że w Rosji zbiory zbóż były mniejsze o 10%, osiągając około 148 mln ton, produkcja pszenicy wzrosła, przyczyniając się do rekordowych zapasów. W Ukrainie, produkcja zboża wzrosła o 10%, osiągając około 62 mln ton. Całkowita konsumpcja zbóż w UE wynosi około 155 mln ton.

Potrzeby finansowe rolników

Zwiększona sprzedaż zboża przez rolników wynika również z potrzeby zdobycia środków na nową produkcję, w tym na zakup nawozów i paliwa. Jak zauważa Marcin Gryn, ceny surowców spadają wolniej niż zboża, co zmusza rolników do sprzedaży większych ilości zboża w celu pozyskania funduszy na kontynuację działalności.

