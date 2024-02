Będzie łatwiej o premię dla gospodarstw ekologicznych

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL) opublikowano w piątek projekt noweli rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Jak wyjaśniono w ocenie skutków regulacji (OSR) projektu, jednym z zaproponowanych rozwiązań jest zmiana dotychczasowego warunku "wejściowego" w związku z przyznawaniem płatności ekologicznych w ramach Pakietu 13. Premia za zrównoważoną produkcję roślinno-zwierzęcą. Chodzi o obniżenie minimalnego poziomu obsady zwierząt, wymaganego przy ubieganiu się o premię, z 0,5 DJP/ha do 0,3 DJP/ha (DJP to duża jednostka przeliczeniowa inwentarza).

"Oczekiwanym efektem proponowanej zmiany będzie zwiększenie dostępności premii za prowadzenie zrównoważonej produkcji roślinno-zwierzęcej" - podkreślono.

Kolejnym rozwiązaniem, jakie znalazło się w projekcie, jest zmiana współczynnika wykorzystywanego do przeliczania posiadanych przez rolników świń na DJP, poprzez jego obniżenie z 0,3 do 0,1. Jak wyjaśniono, nowa wartość wskaźnika będzie bardziej dostosowana do wartości wynikającej z uwzględnienia cyklu produkcyjnego świń.

Od kiedy nowe przepisy?

Resort rolnictwa chce również, by o płatności ekologiczne w 2024 r. mogli ubiegać się też rolnicy posiadający jeleniowate - daniele i jelenie szlachetne, "w odniesieniu do których zastosowano odstępstwo od obowiązku ich rejestrowania w komputerowej bazie danych (IRZ)".

Nowe przepisy mają wejść w życie z dniem 15 marca 2024 r. (PAP)

autor: Michał Boroń

