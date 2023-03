Rolnicy, którzy planują w swoich gospodarstwach inwestycje związane z nawadnianiem lub wykorzystaniem zielonych źródeł energii, wciąż mogą ubiegać się o wsparcie finansowe w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020. Pierwotny termin zakończenia naboru ustalony na 1 marca został przedłużony do 15 marca 2023 roku. Co zrobić, aby otrzymać dofinansowanie?

Wniosek o dofinansowanie na nawadnianie i fotowoltaikę dla rolników – nabór przedłużony do 15 marca

Dokumenty przyjmują oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Wniosek o przyznanie pomocy można złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną nadaną w polskiej placówce pocztowej. Dokumenty można przekazać również w formie elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą.

Dopłaty na nawadniania w gospodarstwie rolnym

Dofinansowanie na system nawadniający będzie przyznawane rolnikom w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowanych planowanej inwestycji. A mogą nią być: wykonanie nowego nawodnienia, ulepszenie istniejącej instalacji nawadniającej czy ulepszenie instalacji nawadniającej połączone z powiększeniem nawadnianego obszaru. Wysokość pomocy to 100 tys. zł. Standardowo poziom wsparcia wynosi 50 proc. kosztów kwalifikowanych, a w przypadku inwestycji realizowanej przez tzw. „młodego rolnika” – 60 proc.

Dopłaty na panele fotowoltaiczne dla rolników

Refundacja kosztów inwestycji w obszarze zielona energia w gospodarstwie będzie przysługiwała rolnikom, którzy zdecydują się na instalację paneli fotowoltaicznych wraz z magazynem energii. Pomoc można przeznaczyć również na instalację pomp ciepła, o ile są one połączone z instalacją fotowoltaiczną. Panele fotowoltaiczne mogą być zainstalowane na gruncie lub na budynku. Co jednak istotne – pokrycie dachu budynku nie może być wykonane z wykorzystaniem wyrobów zawierających azbest, a budynek musi być usytuowany na gruntach rolnych zabudowanych. Do kosztów podlegających dofinansowaniu należą m.in. koszty: zakupu urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego i jej magazynowania, budowy lub zakupu elementów infrastruktury technicznej niezbędnej do ich montażu czy koszty zakupu pomp ciepła. Wysokość pomocy wynosi 150 tys. zł. Poziom wsparcia to 50 proc. kosztów kwalifikowanych, a dla tzw. „młodego rolnika” – 60 proc. Limit wykorzystany w obszarze F nie łączy się z limitami w pozostałych obszarach finansowanych w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych”.

Limity wykorzystane w obszarze E (nawadnianie w gospodarstwie) i w obszarze F (fotowoltaika) nie łączą się z limitami w pozostałych obszarach finansowanych w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych”.

W trwających naborach do ARiMR wpłynęło 12 wniosków na kwotę 715 tys. zł o wsparcie na inwestycje w nawadnianie i 57 wniosków na kwotę 5,45 mln zł o pomoc na tworzenie instalacji fotowltaicznych.

Najczęściej pojawiające się pytania dotyczące wsparcia finansowego na fotowoltaikę:

Czy w obszarze zielona energia w gospodarstwie zakup magazynów energii jest obligatoryjny?

Przepisy mówią o „zakupie urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego wraz z magazynami energii”. Zatem tak, do zainstalowanych paneli fotowoltaicznych obligatoryjnie musi zostać podłączony magazyn energii elektrycznej.

Czy istnieje możliwość uzyskania wsparcia finansowego w ramach programu zielona energia w gospodarstwie w sytuacji, gdy w gospodarstwie zamontowane są już panele fotowoltaiczne o mocy 50 kW?

Niestety nie – rolnik, który posiada już w gospodarstwie urządzenia wytwarzające energię elektryczną o mocy 50 kilowatów, nie może ubiegać się o wsparcie. Dofinansowanie można otrzymać do nowych instalacji, a przepisy określają, że całkowita moc urządzeń wytwarzających energię elektryczną w gospodarstwie nie może przekroczyć 50 kilowatów. Nie można też otrzymać dofinansowania na rozbudowę instalacji o kolejne panele posadowione na innej działce z osobnym licznikiem, które służyłyby do wytwarzania prądu na potrzeby innych budynków gospodarstwa. Jeżeli natomiast rolnik posiada już instalację fotowoltaiczną np. o mocy 20 kilowatów, może uzyskać wsparcie na jej rozbudowę, ale tylko do określonej przepisami rozporządzenia wykonawczego maksymalnej mocy 50 kilowatów.

Czy planowana do zamontowania pompa ciepła będzie mogła służyć do ogrzewania budynku jednorodzinnego w gospodarstwie rolnym?

Pompa ciepła może zostać wykorzystana do ogrzewana domu mieszkalnego w gospodarstwie. Należy jednak pamiętać, że całkowita moc urządzeń wytwarzających energię elektryczną na potrzeby budynków mieszkalnych w gospodarstwie nie może przekroczyć 10 kilowatów i 20 proc. całkowitej mocy urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego w tym gospodarstwie.