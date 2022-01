Ranking samochodów 2021 r., czyli The Best of Test

Ranking samochodów 2021 r., czyli The Best of Test. Testy jakich modeli zrobiły na nas największe wrażenie w zeszłym roku?

UOKiK nałożył ponad 44 mln zł kary na Santander Consumer Bank

UOKiK nałożył 44,2 mln zł kary na Santander Consumer Bank. Urząd zakwestionował praktyki związane z udzielaniem kredytów konsumenckich.

Net-billing - nowy system rozliczania prosumentów

Net-billing - nowy system rozliczania prosumentów. 1 kwietnia 2022 r. wchodzi w życie nowe rozwiązanie polegające na wartościowym rozliczeniu energii wyprodukowanej przez prosumenta w oparciu o wartość energii ustaloną docelowo wg ceny z Rynku Dnia Następnego (RDN), czyli tzw. net-billing. Dotyczy ono wyłącznie prosumentów, którzy znajdą się w systemie od 1 kwietnia br.

Zarządzanie firmą. Pięta achillesowa polskich przedsiębiorców

Zarządzanie firmą to pięta achillesowa polskich przedsiębiorców. – Polscy przedsiębiorcy nie wiedzą, w jaki sposób fachowo zarządzać, i nie myślą w kategoriach „think big” – mówi dr Mateusz Grzesiak, psycholog, konsultant i wykładowca. Jak ocenia, to właśnie jeden z powodów, dla których sektor MŚP jest w Polsce tak rozdrobniony, a rodzime firmy stosunkowo rzadko myślą o ekspansji. Wśród często popełnianych przez nie błędów są również te dotyczące zarządzania pracownikami, w tym m.in. brak strategii employer brandingu. Aby je wyeliminować i osiągnąć sukces, polscy przedsiębiorcy i właściciele firm powinni przede wszystkim zacząć podnosić swoje kompetencje dotyczące zarządzania i marketingu za pomocą nowoczesnych narzędzi.

VAT w rolnictwie: czasowa obniżka stawek podatku

Czasowa obniżka stawek podatku VAT. Uchwalona przez Sejm i skierowana do prac Senatu RP ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług przewiduje czasową obniżkę stawek podatku VAT w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r.: na żywność objętą obecnie stawką podatku VAT 5% – do stawki 0%; na paliwa silnikowe, tj. olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę silnikową, gaz skroplony LPG – ze stawki 23% do stawki 8%; na nawozy, środki ochrony roślin, ziemię ogrodniczą i inne środki wspomagające produkcję rolniczą (takie jak: środki poprawiające właściwości gleby, stymulatory wzrostu oraz niektóre podłoża do upraw) – ze stawki 8% do stawki 0%; na gaz ziemny – do stawki 0%,; na energię elektryczną i energię cieplną – do stawki 5%.

Bezpieczne ferie 2022: o czym pamiętać?

Bezpieczne ferie 2022 – to jedno z haseł, pod którymi działania prewencyjne rozpoczyna policja. O czym pamiętać podczas wyjazdu?

Jak uzyskać pozwolenie na budowę domu

Budowa własnego domu to marzenie wielu Polaków. Jednak jego realizacja wymaga wielu przygotowań, m.in. należy uzyskać pozwolenie na budowę. Jak to zrobić, co będzie potrzebne i gdzie złożyć wniosek?

Bezpieczeństwo seniora w łazience – jak je zapewnić?

Bezpieczeństwo seniora w łazience. Dopasowany do potrzeb natrysk i miska sedesowa, baterie termostatyczne lub na fotokomórkę, odpowiednie uchwyty – to przykładowe rozwiązania, które warto wziąć pod uwagę podczas aranżacji łazienki dla seniora. Zapewniają one osobom starszym i z ograniczoną sprawnością – na tyle, na ile to możliwie – samodzielność oraz bezpieczeństwo podczas wykonywania czynności higienicznych.

Działki pod budowę domu na radarze kupujących

Działki pod budowę domu. Zapowiada się ciekawy rok w branży nieruchomości. Stopy procentowe podniesione do poziomu 2,25 proc. (a to najpewniej nie ostatnia w tym roku podwyżka), duże zainteresowanie funduszy zakupem mieszkań, spadająca zdolność kredytowa oraz być może najważniejsze. Polacy coraz częściej szukają domów i działek pod budowę.

Wynajem mieszkań - czynsze w 2022 roku. Drożej niż przed epidemią i taniej nie będzie

Przeciętne stawki za wynajem mieszkań w dużych miastach wzrosły w ciągu roku o około 10-15% i przekroczyły już stan sprzed epidemii. Podwyższona inflacja czy podwyżki stóp procentowych każą sądzić, że w 2022 roku może być jeszcze drożej.

Teresa Nowicka: Polski Ład – kto może skorzystać z ulg podatkowych? [PODCAST]

Jakie zmiany, dotyczące ulg podatkowych dla przedsiębiorców, wprowadza Polski Ład? Przy zakupie jakich maszyn można skorzystać z ulgi na robotyzację? Jak przepisy podatkowe definiują "innowacyjnego pracownika"?

PIT z tytułu kwot umorzonych z kredytów mieszkaniowych ma być zaniechany jeszcze przez 3 lata

PIT z tytułu kwot umorzonych z kredytów mieszkaniowych. Ministerstwo Finansów pracuje nad rozporządzeniem przedłużającym o 3 lata zaniechanie poboru podatku od niektórych dochodów związanych z kredytem hipotecznym - wynika z wykazu prac legislacyjnych resortu finansów. Zmiana ma być dla banków i frankowiczów do zawierania ugód.

Jak złożyć deklarację CEEB?

Deklaracja CEEB. Zgłoszenia źródła ogrzewania budynku do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków jest niezbędne do otrzymania dodatku osłonowego. Termin złożenia deklaracji mija 30 czerwca 2022 r. i jest obowiązkowy dla właścicieli i zarządców budynków. Jak złożyć deklarację?

Program wsparcia krajowego przemysłu przy współpracy z energetyką jądrową zatwierdzony przez MKiŚ

Według Ministerstwa Klimatu i Środowiska, dotychczasowe analizy wskazują, że krajowy przemysł będzie mógł uczestniczyć w wielu obszarach projektu jądrowego – zarówno w obszarze infrastruktury towarzyszącej, maszynowni oraz przy produkcji lub montażu pewnych komponentów części jądrowej.

Rynek powierzchni biurowych – do 2025 wynajmujący będą dyktować warunki

Rynek powierzchni biurowych. Lockdowny i praca zdalna zmieniły sposób użytkowania biur, ale bynajmniej nie przyniosły kresu zapotrzebowania na powierzchnię biurową. Chętnych do wynajmu nie brakuje, chociaż wydłużył się czas negocjacji umów.

Fiat 500 elektryczny: opinie po teście? Jestem na tak!

Fiat 500 elektryczny: opinie o tym aucie są różne. I choć jestem świadomy wad tego modelu, "Groszek" skradł moje serce. Ja jestem na tak.

Ostrzeżenia KNF – nowy podmiot na liście

Komisja Nadzoru Finansowego w czwartek wpisała Good Investments LTD, BSSIP LTD na listę ostrzeżeń publicznych.

System e-TOLL. e-płatności to jedno. Po co powstał e-TOLL?

System e-TOLL powstał po to, aby ułatwić życie kierowcom i KAS. Choć intuicyjność ciśnie się na usta, jest kolejne słowo. Cwaniactwo. Co to znaczy?

Jaki PIT za najem mieszkania?

Dochody z najmu mieszkania podlegają opodatkowaniu, dlatego też należy się rozliczyć z nich z urzędem skarbowym. W jaki sposób można to zrobić i do kiedy należy złożyć PIT?

Aktualizacja księgi wieczystej odziedziczonej nieruchomości - ujawnienie prawa własności

Obowiązujące procedury nie przewidują automatycznej aktualizacji ksiąg wieczystych obejmującej zmianę właściciela odziedziczonej nieruchomości. Dlatego w dziale II ksiąg wieczystych dość często figurują zmarłe osoby. Jeżeli sąd wieczystoksięgowy stwierdzi, że spadkobierca nie zadbał o wpis swojego prawa własności, to może ukarać opieszałą osobę. Taki spadkobierca ponosi też odpowiedzialność wobec osób trzecich za skutki swojego zaniedbania. Praktyka pokazuje, że spadkobierca powinien już na wstępie załatwić sprawę wymaganego wpisu. To zapobiegnie późniejszym kłopotom.

Ceny materiałów budowlanych w grudniu 2021 wzrosły średnio o 24 proc. r/r

Ceny materiałów budowlanych nieustannie rosną. Jakie materiały i o ile zdrożały w grudniu?

Mandaty 2022: kierowcy mają sposób. Jadą wolniej z... Yanosikiem

Mandaty 2022: to jedno z bardziej nośnych haseł w motoryzacji. Wysokość kar wzrosła. Kierowcy znaleźli jednak na nie sposób.

Sprzedaż mieszkań deweloperów giełdowych w 2021 z rekordowym wynikiem

Sprzedaż mieszkań deweloperów giełdowych w 2021. Wraz z początkiem nowego roku notowane na GPW spółki deweloperskie publikują raporty ze sprzedaży mieszkań za ostatni kwartał oraz cały miniony rok. Zaprezentowane przez giełdowych tuzów statystyki kontraktacji osiągnęły tym razem rekordowy poziom. Pytanie, na ile realne jest utrzymanie tak jednoznacznie pozytywnej tendencji w bieżącym roku

Goldman Sachs podnosi prognozę cen miedzi, cynku i aluminium

Ekonomiści Goldman Sachs podnieśli 12-miesięczne prognozy dla aluminium do 3.500 USD/t, dla miedzi do 12.000 USD/t oraz dla cynku do 4.000 USD/t - podano w komunikacie.

Przemysł: koniunktura pogorszyła się, przewidywania pesymistyczne

W grudniu koniunktura w przemyśle przetwórczym pogorszyła się - wynika z badania Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH. Przewidywania dotyczące rozwoju sytuacji w najbliższych miesiącach są pesymistyczne.