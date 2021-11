Nowelizacja ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody

Narzędzia i sprzęt ogrodniczy - zadbaj o konserwację jesienią

Narzędzia i sprzęt ogrodniczy - konserwacja. Jesień to końcówka prac w ogrodzie, a po długim sezonie warto zadbać o sprzęt jeszcze nim spadnie pierwszy puch. Do prawidłowej pracy maszyn niezbędne są odpowiedniej jakości materiały - paliwo, oleje czy smary, które potrzebne są nie tylko do prawidłowego działania, ale także oczyszczania i konserwacji. Dzięki temu sprzęty, jak np. kosiarki, traktory, piły czy wertykulatory będą służył nam przez lata i rzadziej się psuły. Nie od dziś bowiem wiadomo, że zima, a co za tym idzie - ujemna temperatura, błoto, śnieg stanowią duże wyzwanie. Zaniedbane maszyny są awaryjne, a ich zły stan techniczny obniży nie tylko jakość prac, ale znacznie obciąży budżet dodatkowymi naprawami.